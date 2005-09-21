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    21 сентября 2005

    Концепт Avivo — новая аппаратно-программная платформа ATI:

    19:24

    ATI представляет концепт Avivo: новую аппаратно программную платформу:

    19:24

    Fujitsu переходит на 65-нм нормы:

    16:41

    Оранжевый накопитель LaCie Carte-Orange объемом 8 Гб:

    15:06

    Накопитель SanDisk Cruzer Micro поддерживает U3:

    14:37

    Aladdin: новая версия eToken WSO для безопасной работы в Интернет:

    14:35

    Диагностика: TaskInfo v.6.1.2.162 Beta:

    14:10

    Новый чипсет NVIDIA для системных плат — официально:

    14:06

    Интернет и сети: IPCheck Server Monitor v.5.2.0.403 RC2:

    13:45

    Менеджеры закачек: Download Accelerator Plus v.7.511:

    13:20

    Kingston U3 DataTraveler: персональный во всех смыслах:

    13:03

    Диагностика: DVD Identifier v.4.1.1:

    12:55

    Диагностика: System Information for Windows (SIW) v.1.53 Build 594:

    12:30

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail Build 2089:

    12:05

    Антивирусы: AntiVir Personal Edition v.6.32.00.06 (Updated):

    11:40

    Антивирусы: ClamAV v.0.87-1:

    11:15

    Dell Axim X51v со товарищи: переходим на Windows Mobile 5.0:

    10:53

    Настройщики: Tweak FX v.1.1.198:

    10:50

    Утилиты: AutoPatcher XP September 2005:

    10:25

    Графика: Paint.NET v2.5 Alpha 3:

    10:05

    Веб-браузеры: Opera v.8.50 Final – отныне бесплатно:

    09:45

    Неофициальные драйверы для чипсетов nForce4:

    09:30

    Утилиты: NVFlash v.5.15:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 21 сентября):

    09:00

    InteractiveWall — сервис, меняющий стиль видеоконференций:

    06:54

    Японский «ежик» поможет снять стресс:

    06:00

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