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    9 сентября 2005

    Фестиваль рекламной фотографии Мастер 2005:

    20:55

    Японцы покупают PalmSource:

    19:32

    Две стороны одной карты:

    18:38

    Dolby Laboratories TrueHD: звук для оптических носителей нового поколения:

    17:46

    Epson Stylus Photo RX520: МФУ с 35-мм фильм-адаптером:

    17:21

    DisplaySearch: ЖК-мониторы уверенно наступают — два из трех мониторов, поставленных во втором квартале, сделаны на базе ЖК-панелей:

    17:17

    Графика: Paint.NET v2.2 Alpha 2:

    16:40

    Настройщики ОС: Ram2Free v.1.04:

    16:15

    Apacer MMCplus: достигнута скорость 290x:

    16:07

    iSuppli не боится смотреть правде в глаза:

    15:53

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter Standard v.3.9.3:

    15:50

    Настройщики: Ace Utilities v.2.60:

    15:25

    ASUS выпускает материнские платы A8N32-SLI Deluxe и P5N32-SLI Deluxe:

    15:06

    Безопасность: Kerio WinRoute Firewall v.6.1.2:

    15:00

    Безопасность: ZoneAlarm v.6.0.667.000:

    14:35

    CD/DVD: DVDFab v.2.9.4.0:

    14:10

    CD/DVD: DVD Region+CSS Free v.5.9.4.0:

    13:45

    CD/DVD: DVDIdle v.5.9.4.0:

    13:20

    VIA Luke: x86-совестимый компьютер на плате 8х8 см:

    12:58

    Медиаплееры: ratDVD v.0.76.1408:

    12:55

    Утилиты: Symantec LiveUpdate v.2.7.38:

    12:30

    Диагностика: Central Brain Identifier v.7.6.0.2 Build 0908 R2:

    12:05

    Диагностика: HWiNFO v.4.9.7:

    11:40

    Тестовые приложения: PassMark ModemTest v.1.3 Build 1009:

    11:15

    ATI вставляет единицу:

    11:15

    Графика: ACDSee v.8.0:

    10:50

    Медиаплееры: QuickTime v.7.0.2 для Windows и Mac:

    10:25

    Обновление прошивок для DVD-приводов Pioneer и Teac:

    10:05

    Неофициальные драйверы и ПО для IDE RAID-контроллеров ITE:

    09:45

    Неофициальная версия Intel Chipset Software Installation Utility:

    09:30

    Обновление драйверов и ПО для видеокарт Matrox:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 9 сентября):

    09:00

    Kingston: расширение производства, Китай:

    08:58

    Chaintech: выход из бизнеса по производству материнских плат:

    07:39

    Intel: снижение цен на процессоры запланировано на январь 2006:

    06:47

    Ricoh Caplio R3: цифровая камера с 7.1x оптическим зумом и системой стабилизации:

    06:08

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