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    14 сентября 2005

    ATI: драйвера под Windows Vista были готовы заранее:

    23:40

    В программе AMD64 Longevity — два новых процессора:

    19:44

    GPS-чипсет для мобильных устройств ANTARIS 4 — совместная разработка Atmel и u-blox:

    19:15

    Авторы формата MP3 и компания Thomson разработали MP3-плеер с объемным звуком:

    17:48

    iSuppli: объем продаж VoIP-оборудования к 2004 году утроится:

    17:47

    Microsoft: средство удаления вредоносных программ из Microsoft Windows v.1.8:

    17:30

    Компактный суперкомпьютер NEC:

    17:26

    Intel: себестоимость одного чипа составляет ~40 долларов, цена процессора 637...:

    17:16

    SiliconSystems удваивает емкость накопителей SiliconDrive:

    17:11

    Мультимедиа: Macromedia Flash Player v.8.0.22.0 Public Beta:

    17:05

    Настройщики: jv16 PowerTools 2005 v.1.5.1.310:

    16:40

    Утилиты: True Launch Bar v.3.2.9 Beta:

    16:15

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter Standard v.3.9.4:

    15:50

    Утилиты: novaPDF v.2.1 Build 139:

    15:25

    SONY: мнение компании о будущем Blu-ray:

    15:13

    Неофициальные интегрированные драйверы для чипсетов ALI:

    15:00

    R520, RV530 и RV515: туман рассеивается:

    14:58

    Утилиты: AutoHotkey v.1.0.38.03:

    14:35

    Мультимедиа: AudioGrail v.6.2.0.92:

    14:10

    Менеджеры закачек: Internet Download Manager v.4.07:

    13:45

    Безопасность: SpyStopper v.3.0h:

    13:20

    In-Stat и Lam Research: о бытовой электронике, Intel и перспективах:

    13:07

    Менеджеры закачек: Free Download Manager v.1.9 Build 335:

    12:55

    Интернет и сети: Advanced HostMonitor v.5.60 Beta:

    12:30

    Виртуальные машины: VMware v.5.5 Build 16325 Beta:

    12:05

    Настройщики: phpMyAdmin v.2.6.4:

    11:40

    Графика: FastStone Image Viewer v.2.25 Beta:

    11:15

    Обновление драйверов и ПО для встроенного звука от RealTek:

    10:50

    Albatron PX19-SLI: системная плата на nForce4 с упрощенной поддержкой SLI:

    10:34

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Lite-On:

    10:25

    Официальные драйверы Graphics Media Accelerator для встроенного видео Intel:

    10:05

    Неофициальные драйверы для сетевых контроллеров Intel:

    09:45

    Новые версии BIOS для видеокарт Gigabyte на базе чипсетов NVIDIA (GV-NX66T128D):

    09:30

    Неофициальные WHQL-драйверы для звуковых карт Audigy 2/4:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 14 сентября):

    09:00

    STMicroelectronics выпускает решение для защиты цифрового видеоконтента:

    07:55

    Стереоскопический монитор для картографии Planar Systems StereoMirror SD1710:

    06:45

    BiTMICRO E-Disk 3S320: "военный" флэш-накопитель с интерфейсом Ultra320 SCSI:

    06:30

    Карточки памяти Sony: 2 Гб за 200 долларов:

    06:00

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