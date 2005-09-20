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    20 сентября 2005

    Контроллер Cypress EZ-USB NX2LP-Flex позволит расширить функциональность флэш-накопителей:

    22:50

    Маленьким микросхемам нужно мало электричества: новая элементная база Philips:

    22:25

    Lenovo: новая серия ноутбуков для малого бизнеса — ThinkPad Z60m и ThinkPad Z60t:

    19:46

    n310 и n311: первые КПК Acer на Windows Mobile 5.0:

    16:37

    Новая версия ABBYY FineReader Банк 6.0:

    14:35

    Утилиты: Unlocker v.1.7.2:

    14:10

    Утилиты: True Launch Bar v.3.2.10 Beta:

    13:45

    Настройщики: GameGain v.2.9.19.2005:

    13:20

    Acer Aspire L250: MCE ПК на Athlon:

    13:00

    Настройщики: Throttle v.6.9.19.2005:

    12:55

    Samsung Electronics — десять чипов в одном корпусе, кто больше?:

    12:31

    Настройщики: SuperRam v.5.8.19.2005:

    12:30

    Lite-On IT собирается выпустить устройство записи оптических дисков 16x Super Multi DVD:

    12:11

    Настройщики: PCMedik v.6.9.19.2005:

    12:05

    Acer AT3705W-MGW: сетевой телевизор для цифрового дома:

    12:01

    Настройщики: PCBoost v.3.9.19.2005:

    11:40

    Samsung SyncMaster 204t: преодоление 19-дюймового рубежа продолжается:

    11:40

    Неофициальные модифицированные драйверы для видеокарт NVIDIA:

    11:15

    Panda Software: недельный отчет о вирусах и вторжениях:

    10:50

    Мультимедиа: ChrisTV v.4.70:

    10:25

    Диагностика: Central Brain Identifier v.7.6.0.3 Build 0918 R3:

    10:05

    Текстовые редакторы: Win32Pad v.1.5.9.1:

    09:45

    Неофициальные драйверы для сетевых контроллеров Broadcom:

    09:30

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung и Sony:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 20 сентября):

    09:00

    Клавиатура Matias с портом USB 2.0:

    06:42

    Ноутбук Sony VAIO TX:

    06:25

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