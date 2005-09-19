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    19 сентября 2005

    Transcend: выпуск 150X карт памяти SD 4 Гб и MMCmicro:

    17:21

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter Pro v.3.9.6:

    16:40

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.3.2.2:

    16:15

    Настройщики: TweakRAM v.5.2.9.14:

    15:50

    AOpen EY945 и MZ915-M: «кубики» для цифрового дома:

    15:22

    Мультимедиа: DivXToDVD v.1.99.16:

    15:00

    Антивирусы: ClamAV v.0.87:

    14:35

    Безопасность: Browser Hijack Retaliator 4:

    14:10

    TravelLite: считыватель SD/MMC от Kingston:

    13:48

    Клавиатура AdapTex угадывает мысли и предсказывает будущее:

    13:47

    Мультимедиа: QuickTime Alternative v.1.62:

    13:45

    Кодеки: K-Lite Codec Pack v.2.54 и K-Lite Mega Codec Pack v.1.38:

    13:20

    iSuppli предупреждает: поставки LCD-панелей для мониторов в четвертом квартале могут превысить спрос:

    13:09

    Резервное копирование: Backup To DVD/CD v.5.1.160:

    12:55

    Файловые менеджеры: ExplorerXP v.1.07:

    12:30

    Почему так много X800?:

    12:17

    Безопасность: SpyStopper v.4.0:

    12:05

    Неофициальные драйверы ForceWare v.81.26 для видеокарт NVIDIA:

    11:40

    Вендоры графических плат с нетерпением ожидают наступления 4 квартала:

    11:27

    Контроллеры Freescale MC34652 и MC34653 обеспечивают «горячую замену» плат расширения:

    11:23

    Мультимедиа: WinAVI Video Converter v.7.1:

    11:15

    RightMark: Тестовые приложения: RightMark RAMTester 2005 Final:

    10:50

    BenQ представляет 20-дюймовый LCD-монитор:

    10:34

    Диагностика: MSI PC Alert 4 v.4.1.1.2:

    10:25

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов AOpen и Pioneer:

    10:05

    IBM начинает поставки нового поколения мэйнфреймов:

    09:55

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 19 сентября):

    09:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 12 по 18 сентября 2005 года):

    09:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 12 по 18 сентября 2005 года):

    09:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 12 по 18 сентября 2005 года):

    09:00

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