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    16 сентября 2005

    Запись дисков Blu-ray следующего поколения: скорость записи 1х,2х,...,7х!:

    20:31

    Ricoh анонсирует цифровую фотокамеру Caplio RR530 с сенсором 5-Мп:

    19:04

    Накопитель на флэш-памяти Zeus объемом 192 Гб оснащен двумя интерфейсами:

    18:57

    Semico: не все так плохо, как кажется:

    18:16

    Игровой контроллер для Nintendo Revolution:

    18:03

    DVD Forum утверждает стандарт для двухслойных HD DVD:

    17:44

    Малыши в бронежилетах: Philips готовит к выпуску миниатюрные накопители с повышенной защитой:

    16:22

    AOpen выпускает SFF-систему на базе процессора AMD и чипсета SiS:

    15:09

    «Desnol Application Management» — на базе Java-технологий:

    15:00

    Виртуальные машины: Parallels v.2.0 Beta:

    14:35

    Морфологический поиск для «Битрикс: Управление сайтом»:

    14:10

    Четыре четвертых — новая линейка планшетов Wacom:

    14:00

    Новая программа от Paragon Software (SUD) решит проблему забытого пароля:

    13:45

    CC2430: одночиповый ZigBee-контроллер Chipcon:

    13:28

    Система предикативного ввода текста T9 приходит в Россию:

    13:20

    Мониторинг трафика: TMeter v.6.0 Build 355:

    12:55

    Мониторинг трафика: TrafMeter v.6.0 Build 356:

    12:30

    Настройщики: xpy v.0.9:

    12:05

    Настройщики: WinXP Manager v.4.93.2:

    11:40

    Дайте две... Нет, десять! TEAC 1x10 DVDR Tower Duplicator:

    11:33

    Антивирусы: Antiy GhostBusters v.5.02:

    11:15

    USB-накопитель Memorex Mega TravelDrive: эквивалент DVD в спичечной коробке:

    11:09

    Настройщики: Ram2Free v.1.05:

    10:50

    Новые драйверы от Omega для видеокарт ATI:

    10:25

    Мультимедиа: Macromedia Flash Player v.8.0.22.0 Final:

    10:05

    Диагностика: Intel Processor Identification Utility v.2.5:

    09:45

    Официальные драйверы для сетевых контроллеров RealTek:

    09:30

    Обновление драйверов для встроенного звука от RealTek:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 16 сентября):

    09:00

    ATI Radeon X800 GTO — производительность Premium класса:

    07:10

    Philips ставит на поток производство по технологии CMOS 90 нм:

    06:00

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