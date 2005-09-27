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    27 сентября 2005

    Мониторы SONY серии S205: новые мониторы — новые возможности:

    23:40

    ASUS: производству дуальной EN7800GT на GeForce 7800 GT — быть!:

    23:12

    TSST анонсирует первый HD DVD привод для ноутбуков:

    22:30

    Apple Store предлагает нанесение лазерной гравировки на iPod Shuffle:

    22:07

    Компания ColorWare готова покрасить iPod и другую технику Apple в любой цвет:

    21:42

    Пресс-служба Motorola: "Ed Zander пошутил насчет iPod Nano":

    20:25

    Apple готовит обновление линейки Mac Mini:

    19:51

    Подробнее о процессорах AMD для Socket M2:

    17:33

    Olympus Evolt E-500: цифровая «зеркалка» за 800 долларов:

    17:24

    Новые серверы Appro на базе двухъядерных процессоров AMD Opteron:

    16:22

    Планшет Tatung TTAB-A12D с 12-дюймовым экраном:

    15:33

    Panda Software: недельный отчет о вирусах и вторжениях (38 неделя):

    14:35

    HP выпускает новые карманные компьютеры и мобильный принтер:

    14:27

    Мультимедиа: VideoInspector v.1.7.1.89:

    14:10

    Настройщики: TweakNow PowerPack 2006 v.1.0.8:

    13:45

    OCZ Technology анонсирует 2 Гб Dual Channel DDR PC-4000 Platinum EB:

    13:41

    Безопасность: remover.exe v.1.004.0131:

    13:20

    Веб-браузеры: FastStone 4in1 Browser v.2.1:

    12:55

    Утилиты: Remote Task Manager v.3.8.2:

    12:30

    Intel Xeon 3,80 ГГц – последний из одноядерных «могикан»:

    12:29

    Настройщики: GameGain v.2.9.26.2005:

    12:05

    Spansion представляет 90-нм 1-Гбит MCP ORNAND-памяти:

    11:55

    Настройщики: Throttle v.6.9.26.2005:

    11:40

    Настройщики: SuperRam v.5.8.26.2005:

    11:15

    Настройщики: PCMedik v.6.9.26.2005:

    10:50

    Настройщики: PCBoost v.3.9.26.2005:

    10:25

    Настройщики: Samurize v.1.63:

    10:05

    Toshiba поможет разработчикам:

    09:58

    Антивирусы: CWShredder v.2.16:

    09:45

    Безопасность: Outpost Firewall Pro v.3.0.543.431:

    09:30

    Диагностика: OverSoft CPU Informer v.0.95:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 27 сентября):

    09:00

    Новый кардридер Transcend TS-RD13B/R/S:

    07:43

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