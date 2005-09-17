  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    17 сентября 2005

    Почтовые клиенты и фильтры: The Bat! v.3.61.04 Beta:

    20:00

    Чистильщики: Free History Eraser v.4.5:

    19:35

    Настройщики: Fresh UI v.7.43:

    19:10

    Интернет и сети: MDaemon v.8.13:

    18:45

    FTP-клиенты: SmartFTP v.1.5 Build 990.11 Beta:

    18:20

    Интернет и сети: iNetAdviser Pro v.4.5.03:

    17:55

    Безопасность: Spy Sweeper v.4.1:

    17:30

    Мультимедиа: DVD Audio Ripper v.2.0.55.908:

    17:05

    Intel: вложение $345 млн. на расширение 200-мм производства в США:

    16:47

    Настройщики: MSConfig Cleanup v.1.37:

    16:40

    Утилиты: nnCron v.1.91 Build 1062 RC1:

    16:15

    Утилиты: novaPDF v.2.1 Build 140:

    15:50

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter Pro v.3.9.5:

    15:25

    Мультимедиа: ImTOO DVD Ripper v.2.0.52.907:

    15:00

    Веб-браузеры: FineBrowser v.3.2.15:

    14:35

    Мультимедиа: n-Track Studio v.4.1 Build 1961 Beta:

    14:10

    Резервное копирование: Backup2005 Pro v.4.3.2.139:

    13:45

    Конвертеры: AC3 Decoder v.1.2.5:

    13:20

    Почтовые клиенты и фильтры: SpamButcher v.1.8g:

    12:55

    Panasonic SD Pocket Copy — копировальный аппарат для карт флэш-памяти:

    12:52

    Робот-подводник питается энергией солнца:

    12:42

    Миниатюрный аудиоплеер Woodi CA-F180:

    12:41

    Мультимедиа: AoA DVD Ripper v.3.8.2:

    12:30

    Утилиты: DeviceLock v.5.72 Beta 4:

    12:05

    Мониторинг трафика: Bandwidth Controller v.1.02:

    11:40

    FTP клиенты: Core FTP LE v.1.3c Build 1429:

    11:15

    Слухи о новых КПК Palm обрастают подробностями:

    11:13

    Мультимедиа: DivXToDVD v.1.99.15:

    10:50

    Panda Software: червь фальсифицирует Google:

    10:25

    Программирование: Java 2 SE v.5.0 Update 5:

    10:05

    Мультимедиа: WinDVD Platinum v.7.0.B27.115:

    09:45

    Официальные драйверы для аудио-кодеков VIA серии Envy24:

    09:30

    Обновление прошивок для приводов AOpen:

    09:15

    Intel открывает в Шанхае компанию Asia-Pacific R&D:

    09:09

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 17 сентября):

    09:00

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    сентябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018