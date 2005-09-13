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    13 сентября 2005

    JVC тоже хочет сжимать звуки:

    21:08

    Apple обновляет линейку серверов и систем хранения данных:

    20:27

    Официальный выход самой маленькой игровой консоли состоялся:

    20:09

    Память объемом в 100 Гб благодаря нанотехнологиям!:

    18:57

    ATI займет место Intel...:

    17:17

    Garmin nuvi – портативный помощник путешественника:

    16:49

    WS-300M, WS-310M и WS-320M: трио новых диктофонов Olympus:

    15:56

    ZyXEL VES-1616F и P871H: самый быстрый VDSL:

    15:06

    Лавинный фотодиод Mitsubishi Electric для оптоволоконной связи обеспечивает скорость 10 Гбит/с:

    14:46

    Настройщики: GameGain v.2.9.12.2005:

    14:35

    Sony Cyber-shot M2: телефонные тенденции в бытовой электронике:

    14:31

    Настройщики: Throttle v.6.9.12.2005:

    14:10

    Настройщики: SuperRam v.5.8.29.2005:

    13:45

    Настройщики: PCMedik v.6.9.12.2005:

    13:20

    Настройщики: PCBoost v.3.9.12.2005:

    12:55

    Антивирусы: Antiy GhostBusters v.5.00:

    12:30

    Производство модулей памяти смещается в Китай:

    12:28

    7985G: IP-видеофон от Cisco:

    12:25

    Чипсет Intel 975X: и SLI, и CrossFire:

    12:06

    Антивирусы: Microworld Antivirus Toolkit Utility v.7.1.4:

    12:05

    Настройщики: Magic Utilities 2005 v.3.60:

    11:40

    Samsung и LG.Philips LCD идут "ноздря в ноздрю":

    11:26

    Мультимедиа: BlazeMedia Pro v.6.1:

    11:15

    Утилиты: WindowsGuard 2005 v.5.9.6:

    10:50

    Запись: PlexTools Professional XL v.3.04:

    10:25

    Полная свобода общения с CommuniGate Systems:

    10:05

    Panda Software: недельный отчет о вирусах и вторжениях:

    09:45

    Диагностика: Hard Drive Inspector v.1.4 Build 873:

    09:30

    Тестовые приложения: PassMark BurnInTest v.4.0 Build 1031:

    09:15

    Веб-браузеры: Avant Browser v.10.1 Build 26:

    09:00

    Полмиллиона долларов за лазерный принтер:

    07:25

    Робот-гуманоид для использования "в реальной среде":

    07:18

    USRobotics выходит на рынок VoIP:

    07:09

    Sapphire: первые карты X800 GTO:

    06:50

    Струйный принтер Lexmark P450 может записывать компакт-диски:

    06:18

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