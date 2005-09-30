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    30 сентября 2005

    ASUS: анонс мультиформатного DVD DL привода — DRW-1608P2S:

    23:06

    Mac Mini: Лотерея с бесплатным апгрейдом:

    18:50

    LG: ноутбук с питанием от fuel cell появится в продаже в течение года:

    17:29

    Albatron K8NF4X-754: системные платы для Athlon 64 Socket 754:

    15:00

    Диагностика: TaskInfo v.6.2.0.170 Final:

    13:45

    Fujitsu Siemens: сверхлегкий ноутбук LIFEBOOK P1510:

    13:27

    Медиаплееры: ratDVD v.0.77.1506:

    13:20

    Настройщики: ATI Tray Tools v.1.0.3.750:

    12:55

    У японцев все маленькое…:

    12:53

    Тест RightMark 3DSound обновлен до версии 2.1:

    12:44

    Toshiba оттягивает выход проигрывателей HD DVD:

    12:33

    Тестовые приложения: Fresh Diagnose v.7.10:

    12:30

    Microsoft: обновление фильтра нежелательной почты для Outlook 2003 (KB904631):

    12:05

    Новая карточка памяти для мобильных телефонов — дело рук Sony и SanDisk:

    12:00

    Настройщики: Samurize v.1.63a:

    11:40

    Почему Microsoft поддерживает HD DVD?:

    11:31

    Общение в сети: Skype v.1.4.0.71 / v.1.2.0.17 / v.1.3.0.8:

    11:15

    Sony хочет развлечь владельцев карманных консолей:

    10:52

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.81.26 для видеокарт NVIDIA:

    10:50

    Неофициальные бета-драйверы ForceWare v.81.28 для видеокарт NVIDIA (W64):

    10:25

    Неофициальные бета-драйверы ForceWare v.81.33 для видеокарт NVIDIA (W32/W64):

    10:05

    Утилиты: AsusUpdate v.6.09.01:

    09:45

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Nec и Sasmung:

    09:30

    Диагностика: ASUS PC Probe 2 v.1.00.43:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 30 сентября):

    09:00

    Новые слова SanDisk: TrustedFlash и grūvi:

    06:37

    Цены на LCD-панели для телевизоров продолжают снижаться:

    06:10

    100 Гб жесткий диск для iBook и Powerbook от MCE Technologies:

    03:50

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