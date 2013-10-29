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    29 октября 2013

    Представлены графические процессоры ARM Mali-T720 и Mali-T760: Производительность GPU Mali-T760 превышает 300 GFLOPS

    22:5119

    Aqua Computer выпускает водоблок Kryographics Hawaii для 3D-карт Radeon R9 290X: Водоблок Kryographics Hawaii с полным покрытием имеет медное основание

    20:254

    Контроллеры VIA Labs USB 3.0 получили сертификат совместимости с Windows 8.1: В VIA Labs хорошо подготовились к выходу Windows 8.1

    19:053

    По данным WSJ, Google завершает разработку умных часов и уже ведет переговоры о серийном выпуске этих устройств: Умные часы Google будут работать под управлением ОС Android

    17:3317

    Анонсирован выпуск мобильной клавиатуры Mad Catz S.T.R.I.K.E.M : В клавиатуре Mad Catz S.T.R.I.K.E.M используются клавиши P.U.L.S.E. ножничного типа

    17:101

    Глава Apple подтвердил, что дефицит планшетов iPad mini с дисплеем Retina возможен: Сезонный подъем спроса дает Apple шанс увеличить долю рынка

    15:1940

    Стала известна дата выхода настольных APU AMD Kaveri: В Kaveri используется микроархитектура Steamroller

    14:5518

    Компания PLX Technology стала членом OpenFabrics Alliance: Специалист в области PCI Express расширит совместимость ПО OpenFabrics Enterprise Distribution (OFED)

    14:25

    Новая версия Maxthon 4.1.1.2000 для Android : Браузер дает возможность работать с несколькими вкладками, переключаясь между ними при помощи жестов

    13:361

    Instagram появится на Windows Phone — официально : До этого пользователи устройств с Windows Phone были вынуждены пользоваться приложением 6tag.

    13:333

    Мини-ПК Posiflex TX4200E позиционируется в качестве универсального контроллера с поддержкой Wi-Fi: Наличие крепления VESA позволяет устанавливать TX4200E на задней стенке монитора или телевизора

    13:30

    Почта Mail.Ru для Android работает с разными почтовыми службами: В новой версии приложения можно работать не только с почтой на Mail.Ru, но и с ящиками других популярных сервисов: Yandex, Gmail, Rambler и Yahoo!

    13:252

    Смартфон Moto X без контракта можно приобрести за $480: Снижены цены на безконтрактную версию смартфона Moto X

    13:226

    Твердотельные накопители Toshiba PX02SS предназначены для корпоративного рынка: Накопитель Toshiba PX02SS оснащен интерфейсом SAS 12 Гбит/с

    13:02

    HGST выпускает жесткий диск Travelstar Z5K1000 объемом 1 ТБ и толщиной 7 мм: Скорость вращения шпинделя HDD Hitachi Travelstar Z5K1000 равна 5400 об/мин

    12:309

    Handcent SMS 5.2.5 — более удобное управление сообщениями на Android: При помощи программы можно осуществлять поиск по сообщениям, просматривать переписку в режиме чата

    12:13

    Advanced Task Killer 2.0.1B201 помогает завершить «зависшие» приложения: В настройках программы можно установить правила для автоматического завершения процессов

    11:59

    Одноклассники стали лучше на Windows Phone: При работе над обновлением приложения особое внимание было уделено популярному и востребованному сервису – Радио

    11:511

    Доход от смартфонов и планшетов в этом году превзойдет доход от всех остальных устройств потребительской электроники, вместе взятых: Аналитики iSuppli продолжают играться со статистикой

    11:4516

    Daemon Tools Lite v.4.48.1 - популярная программа для эмуляции CD/DVD/BD-дисков: Популярная программа для эмуляции CD/DVD/BD-дисков

    11:301

    VirtualDub v.1.10.4 Final - программа для захвата и обработки видеофайлов: Программа для захвата и обработки видеофайлов

    10:554

    Процессорный охладитель Thermalright HR-22 обрел статус серийного продукта: Цену процессорного кулера Thermalright HR-22 производитель не указывает

    10:3012

    NetSetMan v.3.6.0 - программа для быстрой смены сетевых профилей: Программа для быстрой смены сетевых профилей

    10:20

    Корпус Akasa Tesla для мини-ПК NUC обеспечивает пассивное охлаждение CPU и вмещает два накопителя типоразмера 2,5 дюйма: Данных о цене корпуса Akasa Tesla пока нет

    10:1010

    Подтверждены спецификации смартфона Google Nexus 5: Утечки сведений о смартфоне Google Nexus 5 говорят о скором начале продаж

    10:0031

    «Лаборатория Касперского» и «МегаФон» предупреждают о вредоносных программах, ворующих деньги с кредитных карт: «Лаборатория Касперского» и компания «МегаФон» сообщают об увеличении случаев заражения мобильных телефонов на базе Android вредоносным ПО

    09:453

    Apple отчиталась за квартал, завершившийся 28 сентября 2013 года: доход вырос, прибыль уменьшилась: За квартал, завершившийся 28 сентября 2013 года, Apple получила доход в размере 37,5 млрд. долларов

    09:4538

    Звуковая подсистема платы MSI Z87M Gaming типоразмера microATX максимально отделена от остальных компонентов: Системная плата MSI Z87M Gaming оснащена встроенным сетевым адаптером Killer

    09:441

    В GeForce Experience v.1.7 появился инструмент захвата изображений GeForce ShadowPlay: Новая версия утилиты для игроков

    09:10

    IObit MacBooster - утилита для повышения производительности OS X Mavericks: IObit объявляет о выпуске своей первой утилиты для Mac OS X - MacBooster

    08:35

    ARM и Nordic Semiconductor объединились, чтобы ускорить разработку устройств с поддержкой Bluetooth Low Energy : Компания Nordic одной из первых начала осваивать сектор беспроводных решений с малым энергопотреблением

    08:302

    Почти половина веб-ресурсов крупнейших российских компаний имеют критические уязвимости: Positive Technologies опубликовала результаты своего ежегодного аналитического исследования

    08:002

    У IDT готов приемник беспроводного питания для мобильных устройств, соответствующий спецификации WPC 1.1 Qi: Приемник IDTP9025 выполнен в виде одной микросхемы

    08:00

    Набор Microchip Hillstar Development Kit предназначен для разработки систем распознавания жестов в пространстве: Основой набора Microchip Hillstar Development Kit служит контроллер Microchip MGC3130

    07:30

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