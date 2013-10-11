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    11 октября 2013

    Intel планирует в 2014 году выпустить новые ускорители серий Xeon Phi 3100 и 5100: Новые ускорители серии Intel Xeon Phi 3100 будут иметь 12 ГБ оперативной памяти

    22:08

    Apple вдвое сокращает выпуск смартфонов iPhone 5c из-за слабого спроса : В Apple переоценили привлекательность корпусов из цветного пластика

    21:2247

    Qualcomm готовит нейронные процессоры для медицины, автомобилестроения и даже мобильной техники: Новые процессоры Qualcomm (neural processing units) способны самообучаться

    20:0419

    Квантовый компьютер Google помогает улучшать очки Google Glass: Квантовая Лаборатория Искусственного Интеллекта Google будет заниматься исследованием кватовых комьютеров и космоса

    17:0013

    APU AMD A10-6790K можно заказать за $139: APU AMD A10-6790K функционирует на частоте 4,3 ГГц в режиме Turbo

    15:1522

    Seagate выкупает назад часть своих акций у Samsung: Seagate выкупает 32,7 млн своих акций у Samsung

    14:503

    Смартфон Samsung Galaxy S4 mini получит новые цветовые оформления: Абоненты оператора Sprint смогут приобрести чёрно-белый (Black Mist)и белый (White Frost) смартфон Samsung Galaxy S4 mini

    14:4719

    Ультракомпактные сервера приложений WD Sentinel DS5100 и DS6100 наделены функциями сетевых хранилищ: WD Sentinel DS5100 и DS6100 — сервера на платформе Intel

    13:009

    В 2017 году число видеоустройств, подключенных к сети Интернет, превысит население Земли: В 2005 году персональные компьютеры составляли 93% всех подключенных к Сети устройств

    12:0018

    Трехосевой акселерометр Analog Devices ADXL375 рассчитан на ускорения до 200 g: В трехосевом акселерометре Analog Devices ADXL375 используется технология MEMS

    11:004

    Слух: Nokia и HTC готовят смартфоны на базе Windows Phone 8 с поддержкой двух карт SIM: Появление таких смартфонов в магазинах ожидается в течение года

    10:2015

    Организация MIPI Alliance обновила спецификации UniPro и M-PHY: Спецификации UniPro и M-PHY являются ключевыми для технологий JEDEC Universal Flash Storage, PCI-SIG Mobile PCIe и USB SuperSpeed Inter-chip

    10:00

    MAME v.0.150 - эмулятор старых аркадных игрушек: Эмулятор аркадных игрушек

    09:45

    ARM продемонстрировала превосходство разрабатываемых ею процессоров над процессорами Intel: ARM сравнила четырехъядерный ARM Cortex-A9 и двухъядерный Intel Clover Trail+

    09:3539

    Daphne v.1.54 - бесплатная утилита, позволяющая управлять системными процессами Windows: Бесплатная утилита, позволяющая управлять системными процессами Windows

    09:10

    Ожидается, что смартфон Samsung Galaxy S5 будет представлен в январе : Предположительно, основой смартфона Samsung Galaxy S5 станет 64-разрядный 8-ядерный процессор Exynos 5430

    09:0039

    Atlassian официально анонсирует новый продукт: JIRA Сервис-Деск: На прошедшем в Сан-Франциско ежегодном саммите компании были представлены новые возможности флагманских продуктов Atlassian JIRA и Confluence, изменения в партнерской программе для разработчиков дополнений (Marketplace), а также официально анонсирован нов

    08:35

    Планшетофон Pantech Vega Secret Note представлен официально: Pantech Vega Secret Note оценен в $840

    08:308

    Производители смартфонов вынуждены пересмотреть свое отношение к мини-версиям флагманских моделей : Покупатели видят, что мини-версии смартфонов слишком отличаются от полноразмерных моделей

    08:3032

    Stimulsoft Reports 2013.2 - новая версия генератора отчетов: Стимулсофт выпустила новую версию генераторов отчетов

    08:00

    Представлены твердотельные накопители Toshiba Q Series Pro: В серию Toshiba Q Series Pro вошли модели объемом 128, 256 и 512 ГБ

    08:003

    Коммутаторы DisplayPort Toshiba TC7DP612MT и TC7DP615MT предназначены для мобильных и настольных ПК: Микросхемы Toshiba TC7DP612MT и TC7DP615MT поддерживают коммутацию до четырех линий DisplayPort

    07:00

    Компания Nokia 22 октября на мероприятии Nokia World 2013 может представить три типа устройств: На мероприятии Nokia World 2013 ожидается анонс планшетофона Nokia Lumia 1520, планшета Lumia 2520 и загадочного ноутбука

    06:3010

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