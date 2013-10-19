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    19 октября 2013

    Chop-Syc — планшет в роли разделочной доски: Послужит ли прототип Chop-Syc основой для серийного изделия — пока неизвестно

    21:0046

    Acer выпустила мобильный ПК на SoC Celeron N2805 под торговыми марками Packard Bell и Gateway : Ноутбук Gateway LT41P04u оснащается десятидюймовым сенсорным дисплеем

    13:2512

    Super Talent выпускает твердотельные накопители типоразмера NGFF DX1 объемом до 256 ГБ: Список новинок включает модели FN8032J3RM, FN8064J3RM, FN8128J3RM и FN8256J3RM

    10:56

    Опубликован отчет Google за третий квартал 2013 года: Вклад Motorola Mobile в консолидированный доход Google за год уменьшился

    10:386

    Производительность мобильного процессора Nvidia Logan (Tegra 5) составит 400 GFLOPS: SoC Nvidia Logan будет поддерживать OpenGL 4.3 и CUDA 5

    10:0019

    UMI X2S — первый в мире смартфон на основе платформы MediaTek MT6592: Смартфон UMI X2S оценивается в 250 долларов

    09:309

    Japan Display анонсировала семидюймовый дисплей для планшетов разрешением 2560 х 1600 точек: Japan Display представила 12-дюймовый гибкий дисплей разрешением 2560 х 1440 точек

    09:0015

    Мини-ПК MK Z1 получил цилиндрический корпус: Стоимость мини-ПК MK Z1 составляет 91 доллар

    07:4029

    Начались поставки семидюймового планшетного компьютера Amazon Kindle Fire HDX 7: Цена планшета Amazon Kindle Fire HDX 7 составляет 229 долларов

    06:3013

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