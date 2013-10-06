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    6 октября 2013

    Стоимость комплектующих смартфона Samsung Galaxy Note 3 — около $232,5: По компонентам Samsung Galaxy Note 3 всего на $13,5 дороже предшественника

    14:2550

    Суд предложил Cisco, Netgear, Motorola и другим производителям заплатить владельцу патентов по 9,56 цента за каждую микросхему с поддержкой Wi-Fi: Дело по иску, поданному Innovatio IP Ventures два года назад, сдвинулось с мертвой точки

    12:5919

    В ближайшие годы отрасль стремительно перейдет на выпуск объемной флэш-памяти NAND: К 2017 году две трети флэш-памяти NAND будет выпускаться по технологии объемной компоновки

    12:355

    Смартфон Amazon Smith сможет узнавать пользователя и распознавать его движения: Смартфоны компании Amazon, возможно, выйдут к концу 2013 года

    07:409

    Оператор мобильной связи Verizon Wireless запустит сервис Moto Maker, специализирующийся на персонализации смартфона Moto X: Сервис Moto Maker для клиентов оператора Verizon Wireless начнёт функционировать 11 ноября

    06:151

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