  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    7 октября 2013

    LG представила первые в мире гибкие экраны OLED для смартфонов: Первый гибкий дисплей для сматфонов имеет диагональ 6 дюймов

    18:4197

    Nvidia готовит 3D-ускоритель Tesla K40 на основе неизвестного GPU GK180: Карта Tesla K40 получит 2880 ядер CUDA

    17:2311

    Экран камеры Samsung NX300M поворачивается на угол до 180°: Продажи камеры Samsung NX300M начинаются 30 ноября

    17:0713

    MP3tag v.2.58 - утилита для редактирования тэгов в музыкальных файлах: Утилита для редактирования тэгов в музыкальных файлах

    15:351

    Privatefirewall v.7.0.30.2 - бесплатный персональный брандмауэр: Персональный брандмауэр, который предназначен для защиты как офисных, так и домашних ПК

    15:001

    Zeiss Otus 1.4/55 — полнокадровый объектив для «фотографов, не признающих компромиссов в качестве изображений»: Рекомендованная цена Zeiss Otus 1.4/55 — 2940 евро или 3999 долларов

    14:3226

    ScreenSnag v.1.3.0.0 - бесплатная программы для захвата изображений с экрана ПК: Бесплатная программы для захвата изображений с экрана ПК

    14:251

    Опубликованы спецификации 3D-карт серии AMD Radeon R9 290, которые можно считать окончательными: В серию AMD Radeon R9 290 входят модели AMD Radeon R9 290 и AMD Radeon R9 290X

    14:1123

    RegScanner v.2.02 - бесплатная утилита для быстрого поиска в системном реестре Windows: Бесплатная утилита для быстрого поиска в системном реестре Windows

    13:50

    Планшетофон HTC One Max вновь позирует на фото: HTC One Max по последней моде получит дактилоскопический датчик

    13:156

    Internet Download Manager v.6.1.8 - диспетчер закачек для ОС Windows: Диспетчер закачек для ОС Windows

    13:152

    MediaCoder v.0.8.26 - бесплатный аудио/видео транскодер: Бесплатный аудио/видео транскодер

    12:40

    Samsung улучшает оптическую стабилизацию модуля камеры разрешением 13 Мп для мобильных устройств: В настоящий момент доступны ознакомительные образцы модуля камеры Samsung разрешением 13 Мп с улучшенным стабилизатором

    12:1717

    WakeMeOnLan v.1.55 - бесплатная программа для пробуждения компьютера по Сети: Бесплатная программа для пробуждения компьютера по Сети

    12:05

    Zalman готовит к выпуску корпус ZM-Z1: Корпус Zalman ZM-Z1 относится к категории mid-tower

    11:504

    DVDFab HD Decrypter v.9.0.7.0 - бесплатная программа для быстрого и качественного создания копий DVD/BD-дисков: Бесплатная программа для быстрого и качественного создания копий DVD/BD-дисков

    11:30

    В мониторе iiyama ProLite X2382HS используется панель типа IPS: Монитор iiyama ProLite X2382HS оснащен входами D-Sub, DVI и HDMI

    11:2712

    Для Samsung часы Galaxy Gear — больше, чем еще одно мобильное устройство: Южнокорейский производитель нашел выход из-под контроля Google

    11:0619

    Auslogics Browser Care v.1.2.1.0 - бесплатная программа для настройки веб-браузеров: Бесплатная программа для настройки веб-браузеров

    10:55

    Trojan Remover v.6.8.8 - утилита для обезвреживания вредоносного ПО: Утилита для обезвреживания вредоносного ПО

    10:20

    Dropbox v.2.4.1 - мультиплатформенное приложение для хранения файлов в онлайновой базе: Мультиплатформенное приложение для хранения файлов в онлайновом-хранилище

    09:454

    µTorrent v.3.3.2 Build 30180 — популярная P2P-программа для обмена файлами в Сети: Популярная P2P-программа для обмена файлами в Сети

    09:103

    Стали известны новые цены на видеокарты Nvidia GeForce GTX 660, GTX 650 Ti Boost и GTX 650 Ti: Nvidia снижает цены на карты GeForce GTX 660, GTX 650 Ti Boost и GTX 650 Ti

    09:006

    Classic Shell v.4.0 - бесплатная программа для настройки ОС Windows: Бесплатная программа для настройки ОС Windows

    08:35

    ASRock начинает продажи базового комплекта для сборки игрового ПК M8, созданного совместно с BMW Group DesignworksUSA : Уникальной особенностью ASRock M8 является орган управления A-Command

    08:0012

    Patch My PC v.2.3.5.1 - небольшая бесплатная утилита для поиска устаревшего ПО: Небольшая бесплатная утилита для поиска устаревшего ПО

    08:00

    В топовой комплектации мобильной рабочей станции Eurocom Racer 3W присутствует четырёхъядерный процессор Intel Core i7-4930MX Extreme: Цена базовой версии Eurocom Racer 3W составляет 1560 долларов

    07:407

    EK Water Blocks начинает продажи водоблоков для регуляторов напряжения системных плат Asus Maximus VI Gene и Hero: Предусмотрен выпуск трех модификаций водоблока EK-MOSFET ASUS M6G

    07:302

    Смартфон Blu Studio 5.5 с дисплеем размером 5,5 дюйма стоит $179: Основой смартфона Blu Studio 5.5 служит четырехъядерный процессор, работающий под управлением Android 4.2 Jelly Bean

    07:009

    «Умные часы» Google с ОС Android 4.4, возможно, будут представлены 31 октября: «Умные часы» компании Google получили кодовое название Gem

    06:456

    Samsung ожидает, что Обама наложит вето на запрет импорта продукции, как это было сделано в случае Apple: Запрет на импорт в США некоторых смартфонов Samsung вступает в силу 8 октября

    03:2527

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    октябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018