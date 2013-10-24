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    24 октября 2013

    Клиент Evernote 7.1 для iOS поддерживает пометки: Сервис Evernote позволяет сохранять текстовые заметки, а также голосовые сообщения и фотографии

    23:59

    Обновлено приложение My WebMoney для iOS: Приложение My WebMoney — это семейство программ управления кошельками WebMoney Keeper Mini

    20:331

    Камера Leica D-Lux 6 выпущена в черно-серебристом варианте: Одновременно в ассортименте Leica появился мягкий чехол Leica Soft Pouch

    20:056

    Apple выиграла в патентном споре с WiLAN: Сейчас проигравшая сторона в споре между Apple и WiLAN рассматривает возможные варианты дальнейших действий

    19:3441

    Ricoh предлагает особый вариант камеры GR с рукояткой из эбенового дерева: Камера Ricoh GR Limited Edition комплектуется фирменными аксессуарами

    18:5715

    Samsung оштрафована на 340 тыс. долларов за клевету в сторону HTC: Samsung подкупала студентов ради отрицательных отзывов в сторону HTC

    18:0997

    Promise первой оснащает внешние массивы накопителей интерфейсом Thunderbolt 2: Продажи Pegasus2 начнутся в ноябре, SANLink2 — в декабре

    17:555

    Компания Synology представила NAS DiskStation DS114 и DS414: NAS Synology DiskStation DS114 и DS414 предназначены для малого и среднего бизнеса

    17:422

    У Japan Display готов дисплей для смартфонов, имеющий рекордную плотность 543 пикселя на дюйм: Новинка Japan Display характеризуется размером 5,4 дюйма и разрешением 2560 х 1440 пикселей

    17:2939

    Japan Display создает дочернее предприятие на Тайване : Тайваньское дочернее предприятие Japan Display называется Taiwan Display

    17:152

    Дисплей смартфона Nokia Lumia 1520 поддерживает технологию Apical Assertive Display: Дисплей смартфона Nokia Lumia 1520 сравнили с Galaxy Note 3

    17:0213

    Наушники Shure SRH1540 оценены производителем в $624: Shure SRH1540 — наушники закрытого типа

    16:489

    ARM анонсировала новую архитектуру ARMv8-R для автомобильной и промышленной электроники: Архитектура ARMv8-R выделяется аппаратным гипервизором

    16:124

    Компания Sony, возможно, представит смартфон Sony Xperia Z1 S и планшетофон Sony Xperia Taichi 12 ноября в Шанхае: Планшетофон Sony Xperia Taichi и получит дисплей диагональю шесть дюймов разрешением 1280 x 720 пикселей и восьмиядерный процессор MediaTek

    16:102

    Планшеты Microsoft Surface Pro подешевели еще на $100: Цены на планшеты Microsoft Surface Pro теперь начинаются с $699

    15:2129

    Чехол Xtorm для смартфона Samsung Galaxy S4 оснащается собственной батареей и солнечной панелью: Чехол Xtorm для смартфона Samsung Galaxy S4 оснащается аккумулятором ёмкостью 3000 мА•ч

    15:112

    В следующем квартале Intel выпустит мобильные процессоры Celeron 2957U, Celeron 2981U, Pentium 3558U и Pentium 3561Y : TDP процессора Intel Pentium 3561Y составит 11,5 Вт

    15:07

    IEEE берется за разработку стандарта беспроводной зарядки: Новая рабочая группа разработает спецификацию беспроводных зарядных устройств IEEE P2100.1

    14:556

    Компания Nikon подтвердила намерение выпустить камеру в стиле ретро: Зеркальная камера Nikon с полнокадровым датчиком будет оснащена гибридным видоискателем

    14:198

    HP намеревается продать патенты, связанные с операционной системой WebOS: HP продаёт пакет патентов, купленных в 2010 году вместе с Palm

    13:4220

    Швейцарские часовщики не боятся умных часов: В семидесятые годы прошлого века швейцарские производители часов недооценили угрозу со стороны кварцевых часов

    13:3952

    Оптическая мышь SteelSeries Rival предназначена для правшей: Прием предварительных заказов на SteelSeries Rival уже начался по цене $60

    13:003

    HTC опровергает заявления о сокращении производства и закрытии фабрик: HTC не планирует сокращать собственное производство смартфонов

    12:234

    LG Display подтверждает выпуск гибких панелей OLED, называет объемы выпуска: LG Display выпускает гибкие панели OLED на линии Gen 4.5

    12:203

    Apple показала, как создаются рабочие станции Mac Pro: На видео Apple показала этапы создания ПК Mac Pro

    11:5737

    Ассортимент Belkin пополнили клавиатуры и чехлы для планшета Apple iPad Air: Клавиатуры Belkin для планшета Apple iPad Air объединены в семейство Qode

    11:443

    KoolMoves v.8.8.1 - программа для создания Flash-роликов: Программа, служащая для создания Flash-роликов и предназначенная как для новичков, так и для профессиональных разработчиков и дизайнеров

    10:55

    Samsung не может пожаловаться на Galaxy S4 — продано уже более 40 млн. смартфонов: Смартфон Samsung Galaxy S4 пользуется хорошим спросом

    10:4446

    1by1 v.1.80 - миниатюрный бесплатный медиаплеер: Миниатюрный бесплатный медиаплеер

    10:20

    Миниатюрный адаптер Trendnet TEW-804UB с интерфейсом USB соответствует спецификации Wi-Fi IEEE 802.11ac: Рекомендованная цена Trendnet TEW-804UB — $40

    10:15

    OSFMount v.1.5.1014 - утилита для работы с различными образами дисков: Утилита для монитирования различных образов диска

    09:452

    Samsung тестирует специальную микросхему-идентификатор, которую планирует встраивать в официальные аксессуары: Микросхема ID направлена на уменьшение рынка серых аксессуаров для устройств Samsung

    09:3029

    Рекомендованная цена 3D-карты AMD Radeon R9 290X — $550: Дан старт продажам 3D-карты AMD Radeon R9 290X

    09:1517

    WildFire CD Ripper v.4.3.0.0 - CD-риппер, позволяющий перегонять в цифровые форматы музыку с аудио компакт-дисков: Бесплатный CD-риппер, позволяющий перегонять в цифровые форматы музыку с аудио компакт-дисков

    09:10

    NASA удалось передать данные с Луны на Землю со скоростью 622 Мбит/с: Зонд LADEE с установкой LLCD передал данные на Землю с помощью лазеорного луча

    09:0025

    DVDVideoSoft Free Studio v.6.1.13 - сборник бесплатного ПО для работы с музыкальными и видео-файлами: Сборник бесплатного ПО для работы с музыкальными и видео-файлами

    08:351

    «Лаборатории Касперского» представила Безопасный браузер для iOS: Теперь под защитой на одну платформу больше

    08:00

    Exablaze выпускает самую быструю сетевую карту, вносящую задержку менее одной микросекунды: Сетевая карта Exablaze ExaNIC X4 предназначена для суперкомпьютеров и других требовательных приложений

    08:004

    Разрабатываемые VESA разъемы micro-DisplayPort с запасом удовлетворят требования 4K: Разъемы micro-DisplayPort будут предназначены для смартфонов и других мобильных устройств

    07:304

    I-O Data анонсирует монитор MF275XPBR на базе 27-дюймовой панели типа Super PLS : На японском рынке монитор I-O Data MF275XPBR появится в ноябре

    07:004

    Корпус AXIOM Pro получил два инновационных воздушных фильтра Cyclone: Технология S-Filter реализована в специальных фильтрах Cyclone, которые предотвращают накопление пыли внутри корпуса

    06:3510

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