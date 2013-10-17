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    17 октября 2013

    Планшетный ПК MEEP! X2 ориентирован на детей: Планшетный ПК MEEP! X2 быстрее предшественника при той же цене

    22:552

    Восьмидюймовый планшет Acer Iconia W4 работает под управлением Windows 8.1: Продажи Acer Iconia W4 стартуют в текущем месяце по цене от $330

    22:3019

    Nvidia представила новые видеокарты GeForce GTX 760 OEM и GeForce GTX 760 Ti OEM: Новые видеокарты GeForce GTX 760 OEM и GeForce GTX 760 Ti OEM основаны на GPU GK104

    22:182

    На планшет LG G Pad 8.3 уже можно оформить предварительный заказ: Стоимость планшета LG G Pad 8.3 составляет 350 долларов

    21:539

    Беспроводная мышь Buffalo BSMBW09 оснащена оптическим датчиком Blue LED с максимальным разрешением 1200 точек на дюйм: Беспроводная мышь Buffalo BSMBW09 оценена в 35 долларов

    17:497

    Восьмиядерная платформа MediaTek MT6592 располагает GPU Mali-450: SoC MediaTek MT6592 способна набрать 25 000 баллов в AnTuTu при частоте 1,7 ГГц

    16:3626

    На мероприятии Nokia World 2013, возможно, будет представлено музыкальное устройство Nokia Guru: Устройство Nokia Guru получит поддержку технологии Near Field Communication (NFC)

    16:356

    Intel откладывает поставки 14-нанометровых процессоров Broadwell из-за низкого процента выхода годной продукции: Задержка с выпуском CPU Intel Broadwell поможет производителям ПК

    16:1944

    Доход SanDisk в третьем квартале 2013 года оказался на 28% больше, чем год назад : Третий квартал 2013 года стал первым кварталом, когда компания SanDisk выплатила акционерам дивиденды

    15:43

    Представлен полнокадровый объектив AF-S Nikkor 58mm f/1.4G: Цена объектива AF-S Nikkor 58mm f/1.4G — $1700

    13:2519

    Представлена зеркальная камера Nikon D5300, оснащенная встроенными модулями Wi-Fi и GPS: В камере Nikon D5300 используется датчик изображения типа CMOS формата APC-S (23,5 x 15,6 мм) разрешением 24,2 Мп

    12:1526

    Freemake Free Audio Converter v.1.1.0.49 - бесплатный конвертер аудио-файлов: Бесплатный конвертер аудио-файлов

    10:20

    DriverMax v.7.19 — бесплатная утилита для работы с драйверами под Windows: Бесплатная утилита для работы с драйверами под операционными системами Windows

    09:45

    Sandboxie v.4.06 - специальное дополнение для повышения безопасности работы других программ: Дополнение для веб-браузеров для повышения безопасности работы

    09:101

    Монитор Benq EW2740L располагает панелью VA диагональю 27 дюймов: Монитор Benq EW2740L может похвастаться функциями Flicker-free и Smart Focus

    09:0034

    BatteryBar v.3.6.2 - бесплатная утилита для мониторинга состояния батарей лэптопов: Бесплатная утилита, которая позволяет мониторить состояние батареи лэптопов

    08:35

    Планшет Ramos i9, построенный на платформе Clover Trail+ и оснащенный дисплеем Full HD, узнал себе цену: Стоимость Ramos i9 в КИтает стартует с $212

    08:3015

    Начались продажи мыши Gigabyte Aivia Uranium с внешним дисплеем OLED: Мышь Gigabyte Aivia Uranium стоит 80 евро

    08:3025

    Symantec провела операцию по захвату одного из крупнейших ботнетов: Symantec представляет информацию об одном из крупнейших современных ботнетов – ZeroAccess

    08:005

    Lenovo представила 8-дюймовый планшетный компьютер Miix2 на платформе Intel Bay Trail-T: Максимальный объем интегрированной флэш-памяти Lenovo Miix2 составляет 128 ГБ

    08:009

    Компания Toshiba может купить подразделение OCZ, выпускающее потребительские SSD: Приобретение открыло бы Toshiba доступ к разработкам в области контроллеров

    08:004

    На китайском рынке вскоре появится смартфон HTC Desire 709d с SoC Snapdragon 200: Смартфон HTC Desire 709d получил пятидюймовый дисплей Super LCD 2 разрешением 960 x 540 пикселей

    07:404

    Apple просит ITC расширить запрет на импорт в США продукции Samsung: Действующий запрет против Samsung, по сути, ничего не запрещает

    07:3041

    Смартфон THL Monkey King 2, возможно, получит SoC MediaTek MT6592 с восемью ядрами и возможность работы в сетях 4G LTE: Смартфон THL Monkey King 2 рассчитан на поддержку одной карты SIM и, возможно, будет способен поддерживать работу в сетях 4G LTE, TD-LTE, LTE-FDD,TD-SCDMA, WCDMA и GSM

    06:458

    Продажи умных часов Adidas для любителей бега начнутся 1 ноября по цене $399 : Технические характеристики умных часов Adidas пока неизвестны

    00:0130

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