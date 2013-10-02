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    2 октября 2013

    Dell Venue 8 Pro — планшетный компьютер с восьмидюймовым дисплеем на операционной системе Windows 8.1: Планшетный компьютер Dell Venue 8 Pro станет доступен к продаже 18 октября по цене от 300 долларов

    23:4694

    Планшетный компьютер Dell Venue 8 получил двухъядерный процессор Intel Atom Z2580 (Clover Trail+): Цена планшета Dell Venue 8 с 16 ГБ флэш-памяти составляет 180 долларов

    22:1315

    Компания Vertu выпустит смартфон на ОС Android под названием Vertu Constellation: Устройство Vertu Constellation станет доступным к продаже ближе к середине октября по цене 6600 долларов

    21:3430

    Вышел новый номер журнала iТоги!: Вышел новый номер журнала iТоги!

    17:339

    Скоро Pantech представит смартфон Vega Note на платформе Qualcomm Snapdragon 800 с экраном 5,9 дюйма Full HD : Интересной особенностью смартфона Pantech Vega Note является встроенный дактилоскопический датчик

    16:373

    Акустическая система Microlab В57 относится к бюджетному сегменту: К особенностям двухканальной АС Microlab В57 производитель относит классический дизайн корпусов громкоговорителей

    16:226

    Samsung выпустила смартфон Samsung Galaxy Star Pro без предварительного официального заявления: Смартфон Galaxy Star Pro на индийском рынке можно приобрести по цене 112 долларов

    15:5122

    Japan Display приступила к поставкам панелей LTPS TFT диагональю 8,9 дюйма разрешением WQXGA для планшетов : Новая ЖК-панель Japan Display для планшетов характеризуется яркостью 500 кд/кв.м и контрастностью 1200:1

    14:4221

    Смартфон Google Nexus 5: новые подробности: Смартфон Google Nexus 5 получит 2 ГБ оперативной памяти и камеру разрешением 8 Мп

    13:1539

    На сайте компании Jolla Ltd. стали доступны подробные технические характеристики смартфона Jolla: Цена смартфона Jolla со всеми налогами составит 400 евро (привязки к оператору нет)

    12:3212

    WinHex v.17.3 - мощный HEX-редактор, редактор дисков и памяти с огромным количеством встроенных возможностей: Мощный HEX-редактор, редактор дисков и памяти с огромным количеством встроенных возможностей

    10:55

    Weather Watcher Live v.7.1.110 - утилита для просмотра погодных условий в любом городе: Программа для просмотра погодных условий в любом городе

    10:201

    WifiInfoView v.1.26 - бесплатная утилита для просмотра информации о WiFi-сетях: Бесплатная утилита для просмотра информации о WiFi-сетях

    09:45

    Reg Organizer v.6.25 - утилита для настройки реестра операционных систем Windows: Утилита для настройки реестра операционных систем Windows

    09:101

    Роутер Netgear Nighthawk AC1900 (R7000) поддерживает суммарную скорость 1900 Мбит/с: Роутер Netgear Nighthawk AC1900 (R7000) будет доступен в России в первом квартале 2014 года

    09:0011

    SideSlide v.3.5.35 - бесплатная надстройка, повышающая удобство пользования ОС Windows: Бесплатная надстройка, повышающая удобство пользования ОС Windows

    08:35

    JEDEC объявляет о выходе стандарта eMMC v5.0: eMMC v5.0 соответствует возросшим требованиям производительности

    08:307

    ESET выпускает приложение для борьбы с угрозами под Mac OS X: Вышла β-версия ESET Rootkit Detector для платформы Mac OS X

    08:00

    Audio Pro Addon T10 — беспроводная акустическая система родом из Швеции: Конструкторы беспроводной акустической системы Audio Pro Addon T10 выбрали для нее моноблочную компоновку

    08:0013

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