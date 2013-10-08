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    8 октября 2013

    Сенсорный монитор Hanns.G HT231HPB оценён в £200: Монитор Hanns.G HT231HPB оснащается панелью Full HD

    22:505

    Персональные 3D-очки Sony HMZ-T3W оценены в $1000: Персональные 3D-очки Sony HMZ-T3W представляют собой беспроводную модификацию

    21:2924

    Размер экрана планшетофона iconBIT NetTAB Mercury Q7 равен 6,5 дюйма, разрешение — Full HD: Основой iconBIT NetTAB Mercury Q7 служит однокристальная система MTK6589 Turbo

    20:2315

    Мобильный ПК HP Chromebook 11 представлен официально: Хромбук HP Chromebook 11 оснащается SoC Samsung Exynos 5250

    19:5118

    NEC использует в планшетах LaVie Tab E однокристальные системы MediaTek: NEC LaVie Tab TE510/N1B построен на платформе MediaTek MT8125, а NEC LaVie Tab E TE307/N1W — на платформе MediaTek MT8317

    19:251

    Опубликованы официальные технические характеристики карт AMD Radeon R7 и R9, за исключением топовых представителей нового поколения: Видеокарты Volcanic Islands в большинстве представляют собой переименованные Radeon HD 7000

    19:1211

    Представлена видеокарта Asus Radeon R9 280X Matrix: Ускоритель Asus Radeon R9 280X Matrix является копией карты ROG Matrix HD 7970

    18:033

    Samsung выпустит для Японии смартфон Galaxy J, похожий на Galaxy S4 и на Galaxy Note 3: Смартфон Samsung Galaxy J оснащается пятидюймовым экраном и корпусом, похожим на Note 3

    17:176

    Планшет-трансформер Asus Transformer Book T100 стал доступен для предзаказа: Стоимость планшета Asus Transformer Book T100 с 64 ГБ памяти составляет 400 долларов

    16:1815

    Выручка MediaTek в третьем квартале оказалась выше ожиданий самой компании: Росту выручки обусловлен расширением сотрудничества с производителями мобильных устройств

    15:5523

    Adata заключила внешний накопитель DashDrive Choice HC630 в металлический корпус: Максимальный объем Adata DashDrive Choice HC630 — 1 ТБ

    12:591

    HP готовит к выпуску портативный компьютер Chromebook 11: Chromebook 11 получит дисплей диагональю 11,6 дюйма разрешением HD

    12:207

    Zortam Mp3 Media Studio v.16.30 - универсальный сборник утилит для обработки MP3-файлов: Универсальный сборник утилит для обработки MP3-файлов

    12:05

    Представлена полнокадровая зеркальная камера Nikon D610: Рекомендованная цена Nikon D610 примерно равна $2000

    11:5033

    IconEdit2 v.6.4 - утилита для редактирования иконок в ОС Windows: Утилита для редактирования иконок в ОС Windows

    11:30

    Roboteq RIO — плата ввода-вывода для одноплатного микрокомпьютера Raspberry Pi: Доступна версия RIO с датчиками движения

    11:045

    HDDLife for Notebooks v.4.0.194 - программа мониторинга жестких дисков ноутбуков: Обновленная версия программы мониторинга жестких дисков ноутбуков

    10:551

    Bandicam v.1.9.1.419 - программа для захвата различных изображений и видео: Программа для захвата различных изображений и видео

    10:20

    Waterfox v.24.0 - 64-битный вариант Firefox: Бесплатный 64-битный вариант Firefox

    09:45

    SkyDrive в Windows 8.1: Уже скоро пользователи Windows 8 смогут обновить операционную систему до версии 8.1

    09:101

    К концу года Nokia прекратит поддержку MeeGo и Symbian : Разместить новые приложения в Ovi Store, начиная с 1 января 2014 года, будет невозможно

    09:0032

    Состоялся выпуск Dr.Web LinkChecker v.3.4: «Доктор Веб» сообщает о выпуске подключаемого модуля Dr.Web LinkChecker версии 3.4

    08:35

    Ассортимент мониторов NEC пополнили 27-дюймовые модели MultiSync PA272W, PA272W-BK, PA272W-SV и PA272W-BK-SV: Продажи мониторов MultiSync PA272W и PA272W-SV стартуют в текущем месяце по цене $1429 и $1704 соответственно

    08:3015

    Мышь Zowie Gear EC eVo CL предназначена для любителей игр: Важной отличительной чертой мыши Zowie Gear EC eVo CL является высокочувствительное колесико

    08:0012

    InfoWatch анонсировала новую версию флагманского решения для контроля информационных потоков: InfoWatch впервые представила релиз-кандидат InfoWatch Traffic Monitor Enterprise 5.0

    08:00

    В продаже появились два новых планшетных компьютера Lenovo IdeaPad B6000-F и Lenovo IdeaPad B8000-F: Стоимость Lenovo IdeaPad B6000-F и Lenovo IdeaPad B8000-F составляет 242 и 313 евро соответственно

    07:406

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