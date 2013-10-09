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    9 октября 2013

    В Qualcomm уже не считают 64-разрядный процессор Apple «трюком»: Qualcomm тоже планирует выпуск 64-разрядных мобильных процессоров

    21:1790

    Компания Nippon Electric Glass продемонстрировала гибкие и прочные стёкла для мобильных устройств: Стекло Nippon T2X выдерживает падение 500-граммового шара с высоты более 10 см

    20:1912

    Lenovo ведет с HTC переговоры о поглощении : Официального подтверждения информации о том, что Lenovo купит HTC, пока нет

    20:118

    Специалисты LaCie и Porsche Designs совместно создали флэш-накопитель с интерфейсом USB 3.0: Младшая модель LaCie Porsche Design USB Key стоит $30, старшая — $50

    19:587

    Утечка дает полное представление о 3D-картах AMD Radeon R9 290X и Radeon R9 290, включая игровую производительность в разрешении 4K: Модель Radeon R9 290X является флагманом новой линейки 3D-карт AMD

    18:4220

    Планшетный ПК Fujitsu Stylistic Q704 получил экран диагональю 12,5 дюйма: В основе планшета Fujitsu Stylistic Q704 лежат процессоры Intel Haswell

    18:389

    Объектив для зеркальных камер HD Pentax-DA 55-300mmF4-5.8ED WR защищен от погодных воздействий: Продажи объектива HD Pentax-DA 55-300mmF4-5.8ED WR должны начаться в ноябре, по цене $450

    18:125

    Компактный корпус Zalman ZM-T4 оценен в 16 евро: Корпус Zalman ZM-T4 рассчитан на установку системных плат типоразмера microATX и Mini-ITX

    18:0713

    Samsung готовит смартфон-«раскладушку» SM-W2014 на платформе Qualcomm Snapdragon 800 и с двумя дисплеями: Ориентировочная цена Samsung SM-W2014 — $700

    17:4513

    В подсветке монитора I-O Data LCD-AD191SE реализована функция, позволяющая уменьшить утомление глаз: Компания I-O Data представила 19-дюймовый монитор LCD-AD191SE

    16:338

    Ультрабук Fujitsu LifeBook U904 оснащается экраном разрешением 3200 х 1800 точек: Ультрабук Fujitsu LifeBook U904 имеет толщину 15,5 мм

    15:5513

    iiyama использует ЖК-панель AH-IPS в сенсорном мониторе ProLite T2336MSC: iiyama ProLite T2336MSC оценен в $625

    15:35

    Представлена зеркальная камера Pentax K-3: В камере Pentax K-3 используется система автоматической фокусировки SAFOX 11

    14:3522

    Семейство мини-ПК Gigabyte Brix пополнилось моделью со встроенным проектором: Мини-ПК Gigabyte Brix получил проектор со светосилой 75 лм

    14:296

    Смартфон Moto DVX может быть оценён всего в 200-250 долларов: Смартфон Moto DVX получит дисплей диагональю 4,5 дюйма

    13:452

    MediaTek лицензирует у ARM 64-разрядные ядра серии Cortex-A50 и GPU ARM Mali: В свое время MediaTek стала первым разработчиком, использовавшим архитектуру ARM big.LITTLE

    12:4121

    Sequans начинает поставки модулей LTE EZLinkLTE VZ20M и VZ21M, предназначенных для планшетов и мобильных ПК: Модули EZLinkLTE VZ20M и VZ21M выполнены в типоразмере M.2

    12:11

    Replay Music v.5.60 - программа для записи музыкального потока с любого источника в файл в формате MP3: Программа для записи музыкального потока с любого источника в файл в формате MP3

    12:05

    Набор Xilinx Virtex-7 FPGA VC709 Connectivity Kit предназначен для разработки оборудования с высокой пропускной способностью : Цена Virtex-7 FPGA VC709 Connectivity Kit — $4995

    11:532

    Беспроводная точка доступа Xirrus XR-630 поддерживает скорость до 2,6 Гбит/с: Xirrus называет XR-630 первой в отрасли точкой доступа 802.11ac с двумя программируемыми радиочастотными модулями

    11:397

    doPDF v.7.3.392 - бесплатный конвертер PDF-файлов: Бесплатный конвертер PDF-файлов

    11:30

    Synology объявляет о выпуске стоечных хранилищ RackStation RS2414+ и RackStation RS2414RP+: Поставки сетевых хранилищ Synology DiskStation RS2414+ и RS2414RP+ уже начались

    11:21

    Гарнитура Plantronics RIG Headset + Mixer ориентирована на любителей игр: Цена RIG Headset + Mixer равна $130

    11:04

    Средство удаления вредоносных программ из Microsoft Windows v.5.5: Ежемесячное обновление от Microsoft для очистки систем от вирусов

    10:55

    iOgrapher — чехол для планшета Apple iPad mini, предназначенный для тех, кто увлекается видеосъемкой: iOgrapher превращает iPad Mini в видеокамеру

    10:5017

    Google Play Music заработал в России: В настоящее время Google Play Music предлагает российским пользователям около 18 миллионов треков.

    10:2716

    Adobe Flash Player v.11.9 Final - известный флэш-плеер от Adobe: Популярный флэш-плеер от Adobe

    10:203

    До окончания технической поддержки Windows XP и Office 2003 осталось 6 месяцев: Техническая поддержка операционной системы Windows XP и пакета офисных приложений Office 2003 завершится 8 апреля 2014 г.

    09:456

    Компьютерный корпус NZXT Source 530 поддерживает установку девяти вентиляторов: NZXT Source 530 оценен в $90

    09:207

    Атаки DDoS: которые доступны каждому: DDoS, доступный каждому

    09:10

    Президент Обама одобрил запрет на импорт смартфонов Samsung в США: Американская администрация предсказуемо выступила на стороне Apple в споре между Apple и Samsung

    09:0050

    Смартфон Samsung Galaxy Round с изогнутым экраном представлен официально: Samsung Galaxy Round с точки зрения оснащения соответствует модели Galaxy Note 3

    08:5597

    Фото дня: смартфон Samsung с вогнутым экраном : Судя по изображению, смартфон Samsung с вогнутым экраном будет представлен на южнокорейском рынке

    08:3516

    Alzex Software обновил менеджер финансов Alzex Finance для iPhone: Alzex Software разместила в App Store усовершенствованную версию приложения Alzex Finance 2.1

    08:35

    Анонс новых планшетов Apple iPad назначен на 22 октября: Одновременно с новыми планшетами Apple iPad будут представлены компьютеры Mac Pro

    08:0019

    Новософт выпустила программу Handy Backup для Linux: Новософт сообщила о выходе новой версии программы Handy Backup

    08:00

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