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    10 октября 2013

    Смартфон LG G Pro Lite получил экран диагональю 5,5 дюйма разрешением 960 х 540 точек: Смартфон LG G Pro Lite оснащается SoC MediaTek MT6577

    18:5226

    В третьем квартале 2013 года рынок готовых ПК продолжил сокращаться: По подсчетам IDC, в третьем квартале 2013 года было отгружено 81,6 млн. готовых ПК

    18:4322

    Моноблочный ПК Asus ET2321 оснащается процессорами Haswell ULT: Моноблочный ПК Asus ET2321 может оснащаться видеокартой GeForce GT 740M

    18:305

    Видеокарты AMD Volcanic Islands способны работать в режиме CrossFire с предыдущим поколением адаптеров компании: Видеокарта AMD Radeon R9 280X работает в режиме CrossFire с Radeon HD 7970

    17:1311

    В будущем году BASF надеется начать поставки долговечного синего компонента OLED: В будущем году BASF планирует открыть в Корее лабораторию по разработке дисплеев OLED

    16:0130

    Смартфон Sony Xperia Z1 F (Z1 mini) получил SoC Snapdragon 800 и 20-мегапиксельную камеру: Смартфон Sony Xperia Z1 F (Z1 mini) располагает дисплеем диагональю 4,3 дюйма

    15:4320

    Начат прием предварительных заказов на хромобук Acer C720 на процессоре Intel Haswell : Мобильный компьютер Acer C720 Chromebook на процессоре Intel Haswell работает автономно до 8,5 ч

    15:2114

    Планшетофон HTC One Max: подробные характеристики и новое фото: HTC One Max получит исполнения с 16, 32 и 64 ГБ памяти

    14:5011

    Gigabyte выпускает разогнанные 3D-карты Radeon R9 280X и R9 270X Overclock Edition: В 3D-картах Gigabyte Radeon R9 280X и R9 270X Overclock Edition используется система охлаждения WindForce 3X

    14:4013

    В рамках стратегии развития «Интернета вещей» Intel представляет семейство процессоров Intel Atom E3800 : Intel расширяет план выпуска продукции с пониженным энергопотреблением

    14:022

    Система EVG 570R2R предназначена для выпуска гибкой электроники и оптики методом рулонной нанопечатной литографии: Система EVG 570R2R создана специалистами EV Group и A*STAR IMRE ICON

    13:545

    В Сети появились новые фотографии смартфона Nokia Lumia 1520: Ожидается, что смартфон Nokia Lumia 1520 будет представлен 22 октября

    12:558

    EK FC Water Blocks говорит о совместимости своих водоблоков с новыми 3D-картами AMD: C 3D-картами Radeon R9 280X на референсных платах будут совместимы водоблоки серии EK-FC7970 CSQ

    12:321

    MSC Embedded анонсирует первые встраиваемые системы на процессорах Intel Atom E3800 (Bay Trail): Процессоры Intel Atom E3800 спроектированы специально для встраиваемых систем

    12:08

    Shuttle добавляет в серию сетевых хранилищ OMNINAS двухдисковые модели KD21 и KD22 : Хранилища Shuttle OMNINAS KD21 и KD22 рассчитаны на накопители типоразмера 2,5 и 3,5 дюйма

    11:541

    Vir.IT eXplorer Lite v.7.5.06 - небольшой антивирус для операционных систем Windows: Небольшой антивирус для операционных систем Windows

    10:55

    HelpNDoc v.4.0.3 - удобная программа для создания справочной документации: Удобная программа для создания справочной документации

    10:20

    Ad-Aware v.11.0 - программа для борьбы с нежелательным рекламным, шпионским и вредоносным ПО: Программа для борьбы с нежелательным рекламным, шпионским и вредоносным ПО

    09:451

    «Лаборатория Касперского» обновила решение для почтовых серверов на платформе Microsoft Exchange: Новой почте — новая защита: «Лаборатория Касперского» обновила решение для почтовых серверов на платформе Microsoft Exchange

    09:10

    Лазерный сканер FARO Focus3D X 330 предназначен для работы на открытых пространствах: Сканер FARO Focus3D X 330 является самым маленьким в своей категории

    09:0016

    Вышел новый Mail.Ru Агент v.6.2: Агент Mail.Ru для Windows получил обновленный дизайн и дополнительные функции

    08:355

    Lenovo готовит к выпуску смартбук IdeaPad A10: Lenovo IdeaPad A10 уже можно заказать в Европе за 249 евро

    08:309

    Разработка SoftKinetic используется в очках дополненной реальности Meta. 01: Носимая электроника все активнее ищет пути на рынок

    08:001

    UserGate Proxy & Firewall v.6.2: с новым встроенным антивирусным модулем и поддержкой ГОСТ-шифрования: Entensys сообщает о выходе UserGate Proxy & Firewall 6.2

    08:00

    В Сети появилось фото смартфона Nokia Lumia 1320, фрагмент фото планшета Lumia 2520 и новое изображение телефона Nokia Asha 503 : Предположительно, Nokia Lumia 1320, Lumia 2520 и Asha 503 будут представлены 22 октября

    07:454

    Toshiba выпускает антенный коммутатор для смартфонов SP10T: Радиочастотный коммутатор SP10T, изготовленный по техпроцессу TaRF5, характеризуется минимальными вносимыми потерями

    07:00

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