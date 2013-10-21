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    21 октября 2013

    Зарядное устройство Belkin Skorpion защитит ваш смартфон от вирусов: Belkin Skorpion способно просканировать смартфон на наличие вирусов

    22:5414

    Компоненты 3D-карты HIS R7 260X iPower IceQ X2 2GB GDDR5 работают на штатных частотах: 3D-карта HIS R7 260X iPower IceQ X2 2GB GDDR5 имеет потенциал разгона

    19:553

    Qualcomm собрала конструкцию из 130 смартфонов HTC One: 130 аппаратов HTC One помогли воссоздать эффект bullet time

    19:4315

    Каталог HIS пополнила разогнанная 3D-карта R9 280X iPower IceQX2 Turbo Boost Clock с 3 ГБ памяти : В комплект 3D-карты 3D-карта R9 280X iPower IceQX2 Turbo Boost Clock входит ПО для разгона iTurbo

    19:312

    Телефоны Nokia Asha 502 и Asha 503 получат экраны диагональю 3,2 дюйма и 5-мегапиксельные камеры: Телефон Nokia Asha 503 будет стоить $110

    18:598

    Планшетофон No.1 N3 Advanced получил основную камеру разрешением 21 Мп: Цена планшетофона No.1 N3 Advanced составляет 300 долларов

    18:279

    Lomography анонсирует набор объективов Experimental Lens Kit для камер системы Micro Four Thirds: В набор Lomography Experimental Lens Kit входит три объектива

    18:155

    LG готовит несколько устройств под управлением Chrome OS: LG зарегистрировала торговые марки "ChromeDesk", "ChromeStation" и "ChromeOne"

    17:391

    Logitech представляет «мобильный спикерфон» P710e: Устройство Logitech P710e превращает любое место в комнату для конференций

    16:454

    Wistron расширяет производство, чтобы справиться с заказами Apple: Новыми поставщиками смартфонов Apple iPhone и планшетов iPad станут компании Wistron и Compal Communications

    14:5512

    Xilinx и TSMC довели 28-нанометровые FPGA с объемной компоновкой CoWoS до серийного производства: Партнеры рассчитывают использовать технологию CoWoS при освоении норм 20 и 16 нм

    14:269

    Nikon планирует выпуск полнокадровой камеры в стиле ретро: Внешне камера будет напоминать популярный пленочный аппарат Nikon FM2

    14:1128

    Московский портал госуслуг - самый посещаемый среди городских порталов : За время работы городского портала госуслуг его посещаемость выросла в 6 раз, а общее количество пользователей увеличилось до 1,7 млн

    13:233

    Фоторедактор Aviary 3.1.0 для Android: Эта программа позволяет редактировать снимки на вашем смартфоне или планшете

    13:23

    Обновлен клиент «ВКонтакте» 3.2.1 для Android : Программа предоставляет доступ ко всем основным функциональным возможностям социальной сети.

    13:19

    QuickPic 3.1.1 — управление фотографиями и видео на Android: Менеджер позволяет выполнять сортировку, переименовывать, копировать и перемещать файлы, создавать новые каталоги и пр

    13:18

    PC Wizard 2013 v.2.12 - утилита для сбора информации об аппаратных и программных компонентах ПК: Утилита для сбора информации об аппаратных и программных компонентах ПК

    13:151

    Dinamotxt 2.12.38 — отправка SMS с Android-планшета: Для работы приложения понадобится иметь два устройства на Android: смартфон и планшет.

    13:06

    Обновление Facebook 6.6 для iOS : Выпущена новая версия фирменного приложения Facebook для iOS

    13:04

    2x Battery 2.72 — увеличение времени автономной работы смартфона: Приложение может само отключать передачу данных при выключении экрана

    13:02

    Приложение My WebMoney для BlackBerry OS 10: My WebMoney обладает всеми возможностями сайта-кошелька (WebMoney Keeper Mini)

    12:54

    BDtoAVCHD v.1.9.2 - бесплатный инструмент для создания AVCHD-дисков из Blu-Ray или HD MKV-файлов: Бесплатный инструмент для создания AVCHD-дисков из Blu-Ray или HD MKV-файлов

    12:40

    Intel обещает появление в этом году планшетов на Bay Trail по $99, ноутбуков на Haswell по $299 и гибридов по $349: Пожалеет ли Apple, что не выпускает недорогую продукцию?

    12:3035

    TweakNow PowerPack 2012 v.4.3.0 - программа для тонкой настройки ОС Windows: Программа для тонкой настройки различных параметров операционных систем Windows XP/Vista/Seven/8, а также веб-браузера Internet Explorer

    12:05

    AlwaysMouseWheel v.3.13 - бесплатная утилита, расширяющая возможности прокрутки содержимого окон: Бесплатная утилита, расширяющая возможности прокрутки содержимого окон

    11:30

    Нанимая Элопа генеральным директором, в Nokia рассчитывали на другое развитие событий: Элоп должен был стать Джобсом для Nokia

    11:0874

    Image Analyzer v.1.36 - бесплатный графический редактор: Бесплатный графический редактор

    10:55

    EverEdit v.3.00.3004 - небольшой редактор с расширенными возможностями: Небольшой бесплатный редактор

    10:20

    Calibre v.1.7.0 - сборник бесплатных приложений, необходимых для читателей электронных книг: Бесплатный сборник приложений, необходимых для читателей электронных книг

    09:451

    WinPatrol v.29.0 - небольшая программа для обеспечения безопасности вашего компьютера: Программа для обеспечения безопасности вашего компьютера

    09:10

    Belarc Advisor v.8.4.0.0 - бесплатная программа для сбора информации о компьютере: Бесплатная программа для сбора информации о компьютере

    08:35

    По итогам квартала Samsung опережает Apple по продажам телефонов в США: Доля Samsung равна 38%, Apple — 34%

    08:0094

    Kaspersky Security для SharePoint Server теперь с поддержкой Microsoft SharePoint 2013: «Лаборатория Касперского» объявляет о выпуске обновленной версии Kaspersky Security 8.0 для SharePoint Server

    08:00

    В Японии создан миниатюрный датчик для анализа ДНК и мониторинга загрязнения окружающей среды в домашних условиях: Цена ознакомительного образца датчика Micro PMT примерно равна $620

    07:3021

    Объем дисковой памяти сервера хранения Newisys NDS-1122 достигает 48 ТБ: В хранилище Newisys NDS-1122 используется процессор Intel Atom C2000

    07:005

    Компания Archos представила четыре смартфона Archos Titanium: Цена самой дешёвой модели Archos Titanium составляет 100 евро

    06:559

    В Сети появилось изображение смартфона Sony Xperia Z1 S: Возможно, устройство Sony Xperia Z1 S является международной версией смартфона Sony Xperia Z1 F (Z1 mini)

    06:304

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