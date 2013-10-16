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    16 октября 2013

    Sony представила пять первых полнокадровых объективов с байонетом Sony E: Кроме того, представлены переходники, позволяющие использовать совместно с камерами α7 и α7R объективы с байонетом Sony A

    23:267

    Видео дня: дисплеи IGZO MEMS, созданные совместно специалистами Sharp и Pixtronics: Дисплеи IGZO MEMS потребляют намного меньше энергии, чем жидкокристаллические

    20:1619

    27-дюймовый монитор iiyama ProLite XB2783HSU оснащен ЖК-панелью AMVA+: iiyama ProLite XB2783HSU оснащается регулируемой подставкой с поддержкой функции pivot

    20:1514

    Представлены камеры серии Sony α7 — по данным производителя, самые маленькие полнокадровые камеры со сменными объективами: Продажи камер Sony α7R и α7 и адаптеров LA-EA3 и LA-EA4 начнутся в декабре

    20:0241

    Ноутбук System76 Darter UltraThin располагает 14-дюймовым дисплеем разрешением Full HD: Ноутбук System76 Darter UltraThin оснащается процессорами Core i5-4200U и Core i7-4500U

    19:055

    BBK Vivo Xplay 3S может стать первым смартфоном с дисплеем разрешением 2560 x 1440 точек: Смартфон BBK Vivo Xplay 3S получит экран разрешением 2560 x 1440 точек

    15:0733

    Deepcool представила низкопрофильный процессорный охладитель Gamer Storm Gabriel: Deepcool Gamer Storm Gabriel оснащен вентилятором диаметром 120 мм с гидродинамическим подшипником и четырьмя тепловыми трубками

    15:0110

    Камера Sony Cyber-shot RX10 с дюймовым датчиком разрешением 20,2 Мп оснащена объективом с ЭФР 24-200 мм и постоянной максимальной диафрагмой F/2,8: Цена Sony Cyber-shot RX10 определена равной $1300, продажи стартуют в ноябре

    12:3381

    Появились результаты сравнительного теста 3D-карт AMD Radeon R9 290X и Nvidia GeForce GTX Titan: Тест также включает результаты моделей GeForce GTX 780 и Radeon R9 280X

    11:5049

    Ассортимент Sigma пополнился полнокадровым объективом Art 24-105mm F4 DG OS HSM : Объектив Sigma Art 24-105mm F4 DG OS HSM выпускается в вариантах для камер Canon, Nikon, Sigma и Sony

    11:421

    Online Armor Free v.7.0.0 - персональный брандмауэр для Windows: Бесплатный персональный брандмауэр для Windows

    10:55

    Kaspersky TDSSKiller v.3.0.0 - утилита для удаления опасных руткитов: Утилита для удаления руткитов семейства Rootkit.Win32.TDSS

    10:20

    Партию из 100 000 смартфонов Xiaomi Mi-3 распродали за 86 секунд: Xiaomi распродала 3000 телевизоров Mi-TV за две минуты

    10:0018

    Argus Monitor v.2.5.06 - программа для мониторинга состояния жестких дисков ПК: Программа для мониторинга состояния жестких дисков ПК

    09:45

    Аналитики предрекают значительное увеличение спроса на сапфировое стекло: Сапфировое стекло будет использоваться в смартфонах всё чаще

    09:3513

    QTranslate v.5.2.0 - быстрый и простой в использовании переводчик текстов: Быстрый и гибкий переводчик текстов

    09:10

    В третьем квартале 2013 года доход Intel составил 13,5 млрд. долларов: Чистый доход Intel в третьем квартале 2013 года составил 3,0 млрд. долларов

    09:007

    Смартфоны для Amazon, возможно, разрабатывает HTC: HTC разрабатывает для Amazon три смартфона; анонс в 2014 году

    09:001

    VirtualBox v.4.3.0 - бесплатная и качественная виртуальная машина: Бесплатная и качественная виртуальная машина

    08:351

    Новые модели процессоров Intel Bay Trail будут стоить $15-20: Intel планирует выпустить более доступные по цене модели процессоров Bay Trail во втором квартале 2014 года

    08:3018

    «Лаборатория Касперского» совершенствует защиту для корпоративных мобильных устройств: «Лаборатория Касперского» совершенствует защиту для корпоративных мобильных устройств

    08:00

    Размер сенсорного монитора Iiyama TH4664MIS-1 — 46 дюймов по диагонали: При габаритах 1065,5 x 621 x 100 мм монитор Iiyama TH4664MIS-1 весит 28 кг

    08:003

    Названа цена смартфона Google Nexus 5: Google планирует выпуск варианта смартфона Nexus 4 с поддержкой LTE

    07:3018

    Конструкция корпуса Lian Li PC-V358 обеспечивает простой доступ к компонентам ПК: Рекомендованная розничная стоимость корпуса Lian Li PC-V358 — $139

    07:0014

    За охлаждение корпуса Corsair Graphite Series 230T отвечают три предустановленных 120-миллиметровых вентилятора со светодиодной подсветкой: Цена корпуса Corsair Graphite Series 230T составляет 80 долларов

    06:251

    Планшет-док станция Skywood PhonePad позволяет разместить в себе смартфоны Samsung Galaxy S3, Galaxy S4, а также iPhone 5s или iPhone 5c: Устройство Skywood PhonePad будет доступно по цене около 150 долларов

    05:555

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