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    30 октября 2013

    Google пожертвовала пострадавшему от урагана Сэнди штату Нью-Йорк 17 тыс планшетов Nexus 7: 17 тыс пожертвованных планшетов Google Nexus 7 разместят в различных учреждениях для помощь людям

    23:0431

    Lenovo S930 — большой смартфон по маленькой цене: Смартфон Lenovo S930 получит шестидюймовый дисплей

    22:263

    Флагманский смартфон Amazon получит шесть камер: Смартфон Amazon Smith получит SoC Snapdragon 800

    21:4816

    Представлена компактная камера Olympus Stylus 1: Камера Olympus Stylus 1 предложена в классическом черном варианте по цене 600 евро

    20:248

    Представлены мобильные ПК Toshiba Tecra A50 и Tecra Z40: Ноутбук Toshiba Tecra Z40 оснащается дактилоскопом и считывателем смарт-карт

    20:073

    В гарнитуре VXi Envoy UC используются 36-миллиметровые излучатели : Цена моделей VXi Envoy UC 3031 и VXi Envoy UC 3010U составляет 80 и 70 долларов соответственно

    19:13

    Altera анонсировала SoC Stratix 10 с четырехъядерными процессорами ARM Cortex-A53, которые будет выпускать Intel по нормам 14 нм: Однокристальные системы Altera Stratix 10 относятся к классу гетерогенных вычислительных платформ

    16:2611

    У SK Hynix готова память LPDDR3 20-нанометрового класса плотностью 6 Гбит для мобильных устройств: Память SK Hynix LPDDR3 плотностью 6 Гбит предназначена для мобильных устройств верхнего сегмента

    15:544

    В подставке для ноутбуков Thermaltake Massive V20 установлен 200-миллиметровый вентилятор : Подставка для ноутбуков Thermaltake Massive V20 стоит $20

    15:321

    Eizo называет Foris FG2421 первым игровым монитором с поддержкой частоты обновления 240 Гц: Продажи монитора Eizo Foris FG2421 уже начались

    14:5623

    Поставки смартфона Samsung Galaxy Note 3 достигли отметки 5 млн устройств за один месяц: Смартфон Samsung Galaxy Note 3 продали 5-миллионным тиражом за 30 дней

    14:5237

    Смартфон Vivo Xplay 3S может получить SoC Snapdragon 800 и 3 ГБ оперативной памяти: Смартфон Vivo Xplay 3S будет оснащаться аккумулятором ёмкостью 3000 мА·ч

    14:334

    EK выпускает водоблок для 3D-карт MSI N780 Lightning: Цена водоблока EK-FC780 GTX Lightning - Acetal+Nickel примерно равна 120 евро

    14:202

    По словам I-O Data, монитор LCD-AD172SEW-P меньше утомляет глаза пользователя: Для снижения нагрузки на глаза в подсветке LCD-AD172SEW-P можно уменьшить долю синего цвета

    13:0311

    Выход 3D-карты AMD Radeon R9 290 отложен: В последний момент производительность 3D-карты AMD Radeon R9 290 удалось существенно повысить

    12:3316

    Apple признает наличие проблемы с батареями в части смартфонов iPhone 5s: Проблема с батареями пока проявилась в небольшом количестве смартфонов Apple iPhone 5s

    12:0543

    Asocs и ARM представили референсный дизайн Cloud RAN на процессоре ARM Cortex-A57 : На мероприятии ARM TechCon компании Asocs и ARM представили референсный дизайн Cloud RAN

    11:451

    Artweaver v.4.0.3 - бесплатная программа, высококачественно имитирующая рисование обычными кистями, карандашами, мелками и т.д.: Бесплатная программа, высококачественно имитирующая рисование обычными кистями, карандашами, мелками и т.д.

    10:551

    В SK Hynix признали, что восстановление после пожара займет больше времени, чем говорилось ранее: SK Hynix будет восстанавливаться после пожара дольше, чем ожидалось

    10:4117

    AnyReader v.3.13 - программа для извлечения данных с поврежденных источников хранения информации: Программа для извлечения данных с поврежденных источников хранения информации

    10:202

    Охладители Prolimatech MK-26 и MK-26 Black Series, Arctic Accelero Xtreme III и Accelero Hybrid совместимы с 3D-картой AMD Radeon R9 290X: Кулеры Prolimatech MK-26 и MK-26 Black Series, Arctic Accelero Xtreme III и Accelero Hybrid подойдут и для 3D-карты AMD Radeon R9 290

    10:14

    Foxit Reader v.6.1.1 - бесплатная программа для просмотра и печати документов PDF: Бесплатная программа для просмотра и печати документов в формате PDF

    09:45

    Планшетный компьютер Samsung Galaxy Note 12.2 построен на платформе Qualcomm Snapdragon 800: Samsung Galaxy Note 12.2 набирает в AnTuTu 4.0 почти 36 000 баллов

    09:3016

    LG подала заявку на регистрацию торговой марки G Health, так могут называться умные часы корейской компании: Заявка принята патентным ведомством США 23 октября

    09:105

    BatteryCare v.0.9.15 - утилита для оптимизации использования батареи в ноутбуках: Утилита для оптимизации использования батареи в ноутбуках

    09:101

    Йога для начинающих — планшеты Lenovo Yoga Tablet 8 и Yoga Tablet 10 : Планшеты Lenovo Yoga Tablet 8 и Yoga Tablet 10 имеют смещённый центр тяжести

    09:0019

    Motorola Mobility всерьез работает над идеей модульного смартфона, альфа-версия появится уже зимой: Разработка ведется в рамках Project Ara

    08:4016

    PDF24 Creator v.6.0.1 - программа для конвертирования файлов в PDF-документы: Программа для конвертирования файлов в PDF-документы

    08:35

    Samsung продает миллион мобильных устройств ежедневно: Samsung хочет выстроить собственную мобильную экосистему

    08:3020

    Новая версия «1С-Битрикс: Управление сайтом 14.0» - новые технологии для покупателей интернет-магазинов: Новый релиз компания «1С-Битрикс» посвятила владельцам и разработчикам интернет-магазинов

    08:001

    За год рынок смартфонов вырос на 38,8%, Samsung остается лидером, доля Apple сократилась: Аналитики IDC ждут рекордного четвертого квартала на рынке смартфонов

    08:0017

    Уильям Лоу, один из создателей персонального компьютера IBM, ушел из жизни: Выпуск IBM PC 5150 ознаменовал выход компании на зарождающийся рынок потребительской вычислительной техники

    07:3010

    Обновлённая версия ноутбука Origin EON17-SLX получила два графических ускорителя Nvidia GTX 780M: Цена стандартной комплектации ноутбука Origin EON17-SLX составляет 1926 долларов

    06:308

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