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    18 октября 2013

    Dr.Web для Android скачали 35 миллионов пользователей : Наибольшей популярностью Dr.Web для Android пользуется в России.

    23:4115

    Мобильный сайт Translate.Ru переработан:

    23:311

    Nvidia представила новую видеокарту GeForce GTX 780 Ti, не назвав технических характеристик и стоимости: Новая видеокарта GeForce GTX 780 Ti будет потреблять не слишком много энергии

    22:4312

    Новая технология Nvidia G-Sync синхронизирует частоту обновления монитора с количеством кадров в секунду: Технология Nvidia G-Sync призвана избавить пользователей от разрывов изображения на мониторах

    20:5363

    Специалисты Fujifilm увеличили на 20% скорость фокусировки камеры X100, анонсированной в 2010 году: Новая прошивка улучшит характеристики камеры Fujifilm X100

    19:448

    Nvidia представила платформу для разработчиков GameWorks: Платформа Nvidia GameWorks содержит 300 эффектов

    19:2611

    Nokia занимает 90% рынка смартфонов с ОС Windows Phone: Доля Windows Phone 8 на рынке смартфонов с ОС Windows Phone составляет 70,9%

    19:2419

    Разработчики микрокомпьютера Raspberry Pi создали для него инфракрасную камеру: Модуль получил название Pi NoIR

    18:531

    Lenovo выпускает свой первый ноутбук с ОС Android 4.2 — IdeaPad A10: Ноутбук Lenovo IdeaPad A10 оснащен дисплеем размером 10,1 дюйма

    18:3710

    Представлена беззеркальная камера со сменным объективом Fujifilm X-E2: Рекомендованная розничная цена камеры со сменным объективом Fujifilm X-E2 равна 55 999 рублям

    17:555

    Panasonic Lumix DMC-GM1 — самая маленькая камера системы Micro Four Thirds: В комплекте с объективом 12-32mm F3.5-5.6 Lumix G Vario камера Panasonic Lumix DMC-GM1 стоит $750

    16:4016

    Sony вдвое уменьшит время зарядки смартфонов при использовании беспроводной зарядной станции: Разработка Sony повышает передаваемую мощность беспроводной зарядки до 10-15 Вт

    16:3122

    Хью Джекман рекламирует смартфон Micromax Canvas Turbo: Смартфон Micromax Canvas Turbo будет оснащаться дисплеем разрешением Full HD

    15:294

    Nvidia совместо с Asus готовят 3D-монитор, способный выводить стереоскопическое изображение без очков?: Nvidia сегодня покажет новый монитор с функцией 3D

    14:527

    Ассортимент SilverStone пополнился блоком питания ST30SF типоразмера SFX: Мощность блока питания SilverStone ST30SF равна 300 Вт

    13:5710

    Panasonic обещает начать продажи объектива Leica DG Summilux 15mm / F1.7 ASPH., но пока не говорит, когда и почем: В каталоге объективов Panasonic для камер системы Micro Four Thirds стало на одну позицию больше

    13:147

    AMD опубликовала отчет за третий квартал 2013 года — компания вернулась к прибыли: Вернуться к прибыли AMD помогли игровые консоли

    12:2129

    По данным Good Technology, для мобильных устройств Apple создается больше специализированных приложений для бизнеса, чем для устройств с ОС Android: Более 95% специализированных приложений, разработанных для делового применения, написаны для устройств Apple

    11:5758

    Samsung предлагает конкурентам мораторий на патентные иски в Европе: Samsung предлагает на пять лет оказаться от взаимных претензий и заняться делом

    11:0829

    Ashampoo Photo Commander v.11.0.5 - пакет для обработки графических материалов: Пакет для обработки графических материалов

    10:55

    Lenovo рассматривает возможность покупки BlackBerry : BlackBerry может достаться крупнейшему производителю ПК

    10:5110

    Trillian v.5.4 Build 12 - интернет-пейджер с возможностью обмена сообщениями по протоколам AIM, ICQ, MSN, Yahoo Messenger и IRC: Интернет-пейджер с возможностью обмена сообщениями по протоколам AIM, ICQ, MSN, Yahoo Messenger и IRC

    10:20

    Comodo BackUp v.4.3.1.22 - бесплатная программа для создания резервных копий информации: Бесплатная программа для создания резервных копий важной информации и данных

    09:45

    NEC LaVie Z, одни из самых легких ультрабуков в мире, стали еще легче: Масса NEC LaVie Z снизилась с 875 до 795 граммов

    09:1514

    Windows 8.1 доступна пользователям: Глобальная доступность Windows 8.1

    09:1028

    Новая однокристальная платформа Huawei HiSilicon K3V2 Pro способна набрать более 22 000 баллов в пакете AnTuTu и появится в конце года в смартфоне Ascend P6 S: Новая однокристальная платформа Huawei HiSilicon K3V2 Pro содержит GPU Mali-450

    09:005

    VMware использует возможности технологии NVIDIA GRID: К волне поддержки технологии NVIDIA GRID присоединилась и компания VMware

    08:355

    Официально: стоимость смартфона Google Nexus 5 начинается с отметки $349: В США за $349 можно будет купить Google Nexus 5 с 16 ГБ памяти

    08:3012

    Вышла обновленная версия персональных решений ESET NOD32: ESET сообщает об обновлении персональных решений ESET NOD32 Антивирус и ESET NOD32 Smart Security

    08:005

    У Akitio готов первый в мире SSD объемом 512 ГБ с интерфейсом Thunderbolt, не требующий внешнего питания: SSD Akitio Neutrino Thunderbolt Edition объемом 512 ГБ оценен в $599

    07:3013

    AMD разрешила опубликовать результаты тестирования видеокарты Radeon R9 290X в двух играх: Видеокарта Radeon R9 290X превосходит GTX 780 на 13%

    01:3430

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