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    1 октября 2013

    В декабре Toshiba начнёт продажи адаптеров TransferJet для смартфонов: Стоимость пары адаптеров Toshiba TransferJet составит $100

    21:1914

    Nvidia готовит к выпуску 3D-карту GeForce GTX 760 Ti?: Наименование еще не представленной 3D-карты Nvidia замечено в новой версии драйверов

    19:562

    Apple собирается использовать в часах iWatch гибкие дисплеи OLED: У Apple готов прототип умных часов с гибким экраном диагональю 1,5 дюйма

    19:3948

    В Сети появились изображения передней панели смартфона HTC Butterfly 2: Смартфон HTC Butterfly 2 получит экран диагональю 5,2 дюйма

    18:245

    iXBT.com поздравляет всех читателей со своим 16-летием! : iXBT.com исполнилось шестнадцать лет

    16:1663

    Конструкторы системной платы MSI MS-98D3 постарались сделать ее как можно тоньше: Плата MSI MS-98D3 рассчитана на процессоры Intel Core четвертого поколения

    15:5220

    Стартовали продажи ноутбука Lenovo Flex 14 с 14-дюймовым дисплеем, угол раскрытия которого составляет 300°: Цена стандартной комплектации ноутбука Lenovo Flex 14 составляет 800 долларов

    15:0013

    Apple — самая ценная марка в мире, специалисты Interbrand оценили ее в 98,3 млрд. долларов — в 15 раз дороже, чем в 2000 году: Самыми ценными марками в этом году стали Apple, Google и Coca-Cola

    13:4534

    Компьютерный корпус Xigmatek Aquilla совместим с системными платами microATX: Xigmatek Aquilla поддерживает установку четырех вентиляторов

    13:4118

    MPlayer 2013-09-29 Build 118 - сборник из плеера и необходимых компонент для воспроизведения видео: Сборник из плеера и необходимых компонент для воспроизведения видео

    12:05

    MemTest86+ v.5.01 - утилита для тестирования оперативной памяти компьютера: Утилита для тестирования оперативной памяти компьютера

    11:308

    SSD Tweaker v.3.05 - утилита настройки ОС для наилучшего взаимодействия с SSD-дисками: Утилита настройки ОС для наилучшего взаимодействия с SSD-дисками

    10:555

    В Сети засветился инженерный образец ноутбука Lenovo толщиной всего 9,74 мм: Масса Lenovo ThinkPad 9 Slim составляет всего 990 граммов

    10:4525

    RogueKiller v.8.7.0 - бесплатная утилита для борьбы с вредоносным ПО: Бесплатная утилита для борьбы с вредоносным ПО

    10:20

    ISO Workshop v.4.4 - бесплатная программа для конвертирования данных в ISO-образы и записи дисков: Бесплатная программа для конвертирования данных в ISO-образы и записи дисков

    09:45

    Экран смартфона Sharp Aquos Phone Xx 302SH занимает 80,5% площади фронтальной поверхности: Смартфон Sharp Aquos Phone Xx 302SH оснащается SoC Snapdragon 800

    09:3085

    RJ TextEd v.8.70 – бесплатный функциональный текстовый редактор: Хороший бесплатный текстовый редактор

    09:10

    Серию мониторов ViewSonic VX52 открыли модели VX2452mh и VX2252mh: Продажи VX2452mh и VX2252mh начнутся в середине октября по цене $181 и $160 соответственно

    09:008

    MSI показала изображение карты Radeon R9 280X Gaming: Видеокарта MSI Radeon R9 280X Gaming получит два восьмиштырьковых разъёма дополнительного питания

    09:009

    FileTypesMan v.1.65 - утилита быстрого доступа к ассоциациям расширений и типов файлов: Утилита быстрого доступа к ассоциациям расширений и типов файлов

    08:35

    EK Water Blocks готовит к выпуску водоблок для 3D-карты KFA2 GeForce GTX 780 Hall Of Fame: Водоблок EK Water Blocks для 3D-карты KFA2 GeForce GTX 780 Hall Of Fame появится в продаже в конце октября

    08:30

    «Лаборатория Касперского» патентует технологию обработки ложных срабатываний: Миллионы сигнатур могут ошибаться

    08:00

    В серию БП Enermax Revolution X't вошли модели мощностью от 430 до 730 Вт с сертификатами 80 Plus Gold: Ассортимент Enermax пополнила серия БП Revolution X

    08:003

    Десять минут подзарядки способны обеспечить целый день функционирования смартфона Fujitsu Arrows A 301F: На задней панели смартфона Fujitsu Arrows A 301F расположится дактилоскопический датчик

    07:4014

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