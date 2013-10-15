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    15 октября 2013

    В охлаждающей подставке для ноутбуков Spire Odyssey 345 установлен 140-миллиметровый вентилятор: Цена Spire Odyssey 345 примерно равна $24

    21:571

    Главной по розничным продажам в Apple станет Анджела Арендтс, генеральный директор Burberry: Генеральному директору Burberry предстоит расширить сеть магазинов Apple

    21:1624

    Сотрудничество ARM и eyeSight поспособствует распространению мобильных устройств, способных распознавать жесты, движения и взгляд пользователя: eyeSight совместо с ARM оптимизировали GPU Mali T600 для распознавания жестов

    21:141

    Роутер Buffalo Technology AirStation WZR-1750DHP соответствует спецификации Wi-Fi IEEE 802.11ac: Двухдиапазонный Роутер Buffalo Technology AirStation WZR-1750DHP поддерживает скорость передачи данных до 1300 Мбит/с

    20:562

    В контроллере вентиляторов Lamptron FC10 используются газоразрядные индикаторы: Дисплей Lamptron FC10 может показывать температуру, напряжение или скорость вращения

    20:2820

    Getac представила защищённые планшет F110 и ноутбук V110: Getac представила аппараты V110 и F110, отличающиеся защитой MIL-STD 810G, IP65 и MIL-STD-461F

    18:574

    Logitech Wireless Mouse M560 — беспроводная мышь, оснащенная кнопкой для работы в ОС Windows 8: Стоимость беспроводной мыши Logitech Wireless Mouse M560 составит 40 долларов

    18:127

    Флэшку Adata DashDrive Durable UD320 можно подключать непосредственно к смартфону или планшету: Накопители Adata DashDrive Durable UD320 предложены объемом 16 и 32 ГБ

    13:4216

    Kingmax предлагает модернизировать устаревающие системы с помощью твердотельных накопителей SME Xvalue: Накопители Kingmax SME Xvalue предложены в вариантах объемом 60, 120 и 240 ГБ

    13:266

    Хранилище с сетевым подключением Synology DiskStation DS214 рассчитано на два накопителя: Оснащение хранилища Synology DiskStation DS214 включает порт Gigabit Ethernet

    13:026

    HGST начинает поставки жестких дисков MegaScale DC 4000.B: На накопители HGST MegaScale DC 4000.B распространяется действие трехлетней гарантии

    12:383

    Silicon Motion SM3267 — одноканальный контроллер флэш-накопителей с интерфейсом USB 3.0, развивающий скорость до 160 МБ/с: Серийные поставки Silicon Motion SM3267 должны начаться в этом квартале

    11:50

    AusLogics BoostSpeed v.6.3.0.0 - утилита для настройки ОС Windows: Утилита для настройки ОС Windows

    10:55

    Windows 7 Manager v.4.3.3 - настройщик операционных систем Windows Seven: Настройщик операционных систем Windows Seven

    10:20

    PrivaZer v.2.5 - бесплатная программа для очистки ПК от следов конфиденциальной информации: Бесплатная программа для очистки ПК от следов конфиденциальной информации

    09:452

    Wise Registry Cleaner v.7.87 - утилита очистки системного реестра Windows: Утилита для очистки системного реестра Windows

    09:10

    Моноблочный ПК Asus ET2321 стал героем видеоролика: Моноблочный ПК Asus ET2321 имеет 23-дюймовый экран

    09:001

    Готовится третье обновление Windows Phone 8: Новые возможности Windows Phone 8 Update 3

    08:354

    Вышла новая версия "Видео Редактора" с возможностью записи видео с рабочего стола: “Флэш-Интегро” аннонсирует новую версию Видео Редактора

    08:003

    Представлена беспроводная акустическая система Sonos Play:1: Колонка Sonos Play:1 стоит 199 евро

    08:0010

    Новый монитор NEC MultiSync E224Wi-BK получил матрицу типа AH-IPS: Монитор NEC MultiSync E224Wi-BK станет доступен к продаже в конце октября по цене 199 долларов

    07:407

    Ассортимент EK Water Blocks пополнил водоблок EK-FC780 GTX Classy для 3D-карт серии EVGA GeForce GTX 780 Classified : Изделие доступно в одной модификации EK-FC780 GTX Classy - Acetal+Nickel стоимостью 105,95 евро

    07:00

    Однокристальная платформа MediaTek MT8121 будет использоваться в бюджетных планшетах стоимостью до 100 долл.: MediaTek уже наладила массовое производство нового продукта и ожидается, что первые планшеты с SoC MediaTek MT8121 появятся в продаже ближе к началу 2014 года

    06:306

    Прототип SoC Qualcomm Snapdragon APQ8084 засветился в базе данных тестового пакета AnTuTu: В версии AnTuTu Benchmark 4.0 устройство APQ8084 набрало 33923 балла

    06:259

    Рабочая станция 3DBOXX 4170 Xtreme оснащена портами Thunderbolt 2: Цена базовой конфигурации 3DBOXX 4170 Xtreme составляет примерно $4200

    02:105

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