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    3 октября 2013

    LG готовится выпустить изогнутый смартфон G Flex с 6-дюймовым гибким дисплеем в ноябре: LG G Flex — первый смартфон с изогнутым корпусом

    17:4254

    Компания Dell в ноябре выпустит гибридный планшетный компьютер Dell Venue Pro 11 по цене от 500 долл.: Модель Dell Venue Pro 11 начального уровня получит четырёхъядерный процессор Intel Atom Z3770 (Bay Trail)

    17:3914

    Intel объявляет о сотрудничестве с Arduino и представляет плату для разработчиков Galileo на SoC Intel Quark X1000: Платы Intel Galileo будут доступны в конце ноября

    17:1515

    Глава Qualcomm считает выпуск Apple 64-разрядного мобильного CPU лишь маркетинговым ходом: Qulcomm не видит 64-разрядных мобильных CPU в потребительском сегменте

    16:29114

    Biostar анонсирует системную плату Hi-Fi B85N 3D типоразмера mini-ITX : Важной особенностью платы Biostar Hi-Fi B85N 3D является использование фирменной технологии улучшения звука Biostar Hi-Fi 3D

    16:174

    В серию блоков питания Cooler Master GX II вошли модели мощностью от 400 до 750 Вт : Блоки питания серии Cooler Master GX II оснащены фиксированными кабельными системами

    15:45

    Основой моноблочного ПК Gateway ZX4270 послужит APU AMD A4 5000 : Цена моноблочного ПК Gateway ZX4270 в базовой конфигурации составит $399

    15:0710

    Начались продажи твердотельных накопителей Mach Xtreme Express: Твердотельные накопители Mach Xtreme Express доступны в четырех вариантах объема: 128, 256, 512 и 1024 ГБ

    14:526

    Ассортимент Corsair пополнился корпусными вентиляторами Air Series AF120 LED Quiet Edition и Air Series AF140 LED Quiet Edition: Продажи корпусных вентиляторов Corsair Air Series AF120 LED Quiet Edition и Air Series AF140 LED Quiet Edition уже начались

    14:173

    Обновлённая версия ультрабука Dell XPS 13 получит дисплей Full HD и процессор Intel Haswell: Продажи обновлённого ультрабука Dell XPS 13 стартуют в ноябре по цене от 1000 долларов

    13:0011

    Семидюймовый планшетный компьютер Dell Venue 7 на платформе Intel оценен в $150: Продажи Dell Venue 7 в США стартуют 18 октября

    12:599

    Memtest86 v.4.3.4 - бесплатная утилита для тестирования памяти на ПК: Бесплатная утилита для тестирования памяти на компьютерах с архитектурой x86

    10:552

    Hamachi v.2.2.0.58 - удобная программа для создания виртуальных сетей: Удобная программа для создания виртуальных сетей

    10:20

    Sumatra PDF v.2.4 - небольшой бесплатный просмотрщик PDF-файлов: Небольшой бесплатный просмотрщик PDF-файлов

    09:451

    Восстановление паролей от Passcovery - теперь больше форматов и выше скорость: Обновлен набор скоростного софта для восстановления паролей

    09:102

    Huawei UltraStick — модем 3G в форм-факторе карточки SD: В карточку Huawei UltraStick вставляется карточка nano-SIM

    09:0034

    Oxford UP объявляет о выпуске Practical English Usage для Android: Издательство Oxford University Press объявляет о выпуске мирового бестселлера Practical English Usage для Android

    08:35

    Планшет Fujitsu Arrows Tab FJT21 оснащен 10-дюймовым дисплеем WQXGA, SoC Qualcomm Snapdragon 800 и дактилоскопическим датчиком: Fujitsu Arrows Tab FJT21 поступит в продажу в Японии в ноябре

    08:307

    Apple столкнулась с нехваткой панелей для планшетов iPad Mini нового поколения: Apple рискует упустить шанс заработать на сезонном подъеме спроса

    08:3025

    SecureTower 5.0 – новый подход к обеспечению информационной безопасности компании: Falcongaze завершила новый этап усовершенствования системы для защиты данных SecureTower

    08:00

    БИС Terminator 5 служит основой адаптеров Ethernet 10 Гбит/с и 40 Гбит/с Chelsio T522-CR, T540-CR и T580-CR: Chelsio выпускает адаптеры T522-CR, T540-CR и T580-CR, оснащенные портами Ethernet 10 и 40 Гбит/с

    08:0010

    Dr.Web для Android выявил более 11 миллионов угроз мобильным устройствам в сентябре: За сентябрь 2013 года Dr.Web для Android зафиксировал более 11 миллионов случаев заражения

    00:153

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