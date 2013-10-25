  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    25 октября 2013

    Marvel представила комплект Creativity Studio Stylus, позволяющий рисовать героев комиксов: Комплект Creativity Studio Stylus ключает в себя приложение для iOS и специальный стилус

    19:008

    iiyama анонсировала сенсорный 19-дюймовый монитор ProLite T1931SR-2: iiyama ProLite T1931SR-2 оценен в $1130

    18:252

    Team Group оснащает портативный SSD PD200 интерфейсом USB 3.0: Объем внешнего твердотельного накопителя Team Group PD200 достигает 256 ГБ

    16:422

    Samsung создала самый большой в мире фотоальбом: Фотоальбом Samsung занесён в Книгу Рекордов Гиннеса

    15:5711

    Специалистами SEL создана гибкая литиево-ионная аккумуляторная батарея: Размеры батареи SEL — 50 x 40 х 1,6 мм, емкость — 300 мА∙ч

    15:3411

    Мышь Feenix Nascita и коврик Dimora ориентированы на любителей игр: Цена мыши Feenix Nascita — $97, коврика Feenix Dimora — $36

    15:253

    Samsung получит от Corning дополнительно 1,4 млрд. долларов: Corning выплатит дивиденды компании Samsung

    15:049

    Toshiba выходит на рынок мобильных рабочих станций с моделью Tecra W50-А: Мобильная рабочая станция Toshiba Tecra W50-А оснащена дисплеем размером 15,6 дюйма

    14:535

    Корпус Xigmatek Nebula покрыт рояльным лаком и устойчивой к царапинам краской : Корпус Xigmatek Nebula предназначен для материнских плат формата Mini-ITX

    14:1710

    Нехватка дисплеев помешает Apple в этом квартале удовлетворить спрос на новые планшеты iPad mini, полагают эксперты iSuppli: Apple не сможет в полной мере воспользоваться сезонным подъемом спроса

    13:3926

    Видеокарта HIS R7 240 iCooler Boost Clock получила 2 ГБ памяти DDR3: Анонсирована карта HIS R7 240 iCooler Boost Clock

    13:32

    В Сети появилось изображение, на котором якобы запечатлён новый планшет Google Nexus: У Google закончились запасы младшей модификации Nexus 10

    13:136

    Ассортимент HIS пополнила 3D-карта R7 250 iCooler Boost Clock 1GB GDDR5: Компоненты 3D-карты HIS R7 250 iCooler Boost Clock 1GB GDDR5 работают на штатных частотах

    13:052

    ECS анонсирует первую серию системных плат на однокристальных системах Intel Bay Trail-D: Системные платы ECS на однокристальных системах Intel Bay Trail-D выполнены в типоразмере Mini-ITX

    12:476

    Переходник Voigtlander VM-E Close Focus позволит устанавливать объективы с байонетом VM на камеры Sony с байонетом E: Продажи переходников Voigtlander VM-E Close Focus начнутся в декабре

    12:076

    Мобильные приложения Translate.Ru пополнились новыми разговорниками: Для итальянского, французского и португальского языков

    11:58

    Яндекс.Браузер поддерживает поиск по странице с учетом морфологии русского языка: Яндекс представил новую версию Яндекс.Браузера.

    11:531

    ABBYY FineReader Engine 11 — новая версия инструментария разработчика : Впервые инструментарий выходит одновременно для Windows, Linux и Mac-платформ.

    11:50

    Троян-вымогатель научился заражать пользователей через поиск Google: Раньше заражение этим ПО осуществлялось при помощи известного комплекта взломщиков-эксплойтов BlackHole, которые использовали имеющиеся на компьютере уязвимости приложений или операционной системы

    11:4616

    Новый адрес в интернете .moscow и .москва смогут получить столичные музеи: Приоритетная регистрация доменов .moscow и .москва – для держателей товарных знаков, начнется в начале 2014

    11:381

    Квартальный доход Microsoft достиг рекордного значения 18,53 млрд. долларов: Компания Microsoft отчиталась за квартал, завершившийся 30 сентября 2013 года

    11:3722

    Instagram 4.2.4 для iOS обновлено: Приложение дает возможность открыть доступ к своей ленте фотографий определенному кругу лиц.

    11:36

    Новая версия мобильного Twitter для Android : В новом приложении Твиттера стало удобнее делиться фотографиями и предварительно просматривать твиты.

    11:29

    Bitcasa 2.1.1 для iOS — неограниченное пространство для хранения файлов в "облаке": Хранилищем объемом до 10 Гбайт можно пользоваться бесплатно, а платная версия стоит $10 в месяц.

    11:28

    X-plore 3.38.01— файловый менеджер для Android: В программе можно выполнять все основные операции с файлами

    11:20

    Ringtone Maker — создание рингтонов на Android: Приложение представляет собой миниатюрный аудиоредактор, с помощью которого можно из аудиофайла вырезать определенный фрагмент аудиозаписи

    11:19

    Обновление Mobile Doc Scanner (MDScan) для Android — смартфон как сканер: Программа содержит ряд полезных опций, которые могут пригодиться при оцифровке документов

    11:13

    Sleep as Android — самый умный будильник: Sleep as Android задействует акселерометр вашего смартфона, который лежит рядом во время сна, и фиксирует активность ваших движений, определяя фазу сна

    11:12

    Magic Piano 5.1.0 — iPad как пианино: Бесплатная программа, создающая виртуальное пианино на iPhone и iPad

    11:04

    Компания Western Digital отчиталась за первый квартал 2014 финансового года: Доход Western Digital отчиталась в первом квартале 2014 финансового года составил 3,8 млрд. долларов дохода

    11:01

    LifeNote 3.0 — многофункциональный органайзер для iPhone/iPad: Программу можно использовать как дневник, напоминальщик или как средство для записи задач, которые необходимо выполнить к определенному срок

    10:521

    Первый завод Samsung Display в Китае начал выпуск жидкокристаллических панелей: В мире спрос на телевизоры падает, но в Китае он пока сохраняется

    10:2412

    AOC анонсировала 24-дюймовые мониторы i2460Pxqu, e2460Pxda и e2460Sxda: AOC 2460Pxqu оснащен ЖК-панелью eIPS, а e2460Pxda и e2460Sxda — панелями TN

    10:156

    IBM лицензирует у ARM процессорные ядра: Где компания IBM планирует использовать ядра ARM?

    10:0419

    Sigma называет цену и срок начала продаж полнокадрового объектива Art 24-105mm F4 DG OS HSM : Полнокадровый объектив Sigma Art 24-105mm F4 DG OS HSM оснащен стабилизатором

    09:4310

    Japan Display показала дисплей для смартфонов размером 6,2 дюйма и разрешением 2560 х 1440 пикселей : Плотность дисплей для смартфонов Japan Display размером 6,2 дюйма равна 473 пикселям на дюйм

    09:1710

    Palit удвоила объем памяти видеокарты GeForce GTX 760 JetStream: Разгону в Palit GeForce GTX 760 JetStream подверглась и память, и GPU

    09:15

    novaPDF v.7.7 Build 394 - программа для создания файлов в формате PDF: Программа для создания файлов в формате PDF

    09:10

    Серию процессорных СВО Corsair Hydro пополнила модель H75: Продажи Hydro Series H75 стартуют в ноябре по цене $85

    09:01

    CCleaner Free v.4.07 - утилита для очистки ПК от ненужных файлов: Утилита для очистки ПК от ненужных файлов

    08:35

    MSI использует процессоры Intel Haswell в моноблочных компьютерах AE270 и AE221: MSI AE270 и AE221 оснащаются видеокартой Nvidia GeForce GT740M

    08:151

    Microsoft запускает Cloud OS в России: Microsoft запускает в России Cloud OS – единую платформу, основанную на обновленных инфраструктурных решениях компании

    08:001

    Смартфон Micromax Canvas Turbo получил пятидюймовый дисплей разрешением 1920 x 1080 пикселей, в котором применяется технология CGS: Цена смартфона Micromax Canvas Turbo составляет 325 долларов

    07:403

    Asus готовит планшет MeMO Pad 7 (ME175KG) с поддержкой двух карт SIM: Основой Asus MeMO Pad 7 (ME175KG) выступила однокристальная система Qualcomm MSM8226

    07:15

    Защищённый ультрабук-трансформер Panasonic Toughbook CF-AX3 станет доступен к продаже в ноябре: Европейская цена ультрабука-трансформера Panasonic Toughbook CF-AX3 составляет 1379 фунтов стерлингов

    06:152

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    октябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018