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    4 октября 2013

    Первым смартфоном Samsung с гибким экраном может стать не модификация Galaxy Note 3, а новая модель линейки Galaxy: Первый смартфон Samsung с гибким дисплеем получит экран диагональю 4,7 дюйма

    20:0625

    В продаже появился гибридный процессор AMD A4-6300 в коробочном исполнении: APU AMD A4-6300 продаётся по $60

    19:173

    Samsung может второй год подряд показать рекордную прибыль : Samsung реагирует на насыщение рынка дорогих смартфонов, наращивая продажи более доступных моделей

    17:1452

    Sony рассчитывает войти в тройку крупнейших производителей смартфонов: Пока Sony Mobile принадлежит всего около 6,5-7% рынка

    16:0529

    Представлены наборы модулей памяти c низкопрофильными радиаторами Patriot Viper 3 Low Profile : Модули Patriot Viper 3 Low Profile доступны в трех вариантах: с черными, красными и синими радиаторами

    15:208

    Microsoft предлагает HTC устанавливать Windows Phone на смартфоны с ОС Android: Microsoft готова на многое в стремлении продвинуть свое программное обеспечение на рынке мобильных устройств

    14:4740

    Компанию Samsung покинул глава мобильного подразделения : Кевин Пакингем (Kevin Packingham) ушёл с поста подразделения Samsung Mobile

    14:0117

    HTC впервые завершила квартал убытками: Одной из причин неудачи HTC считается невозможность обеспечить в достаточном количестве поставки смартфонов One mini

    13:5727

    Компактный корпус Aerocool DS Cube расчитан на установку системных плат форм-фактора microATX/Mini-ITX: Корпус Aerocool DS Cube позволяет разместить в себе графические карты длинной до 350 мм

    13:3811

    3D-карта Nvidia GeForce GTX 750 Ti: изображение, подробные характеристики и производительность: Nvidia GeForce GTX 750 Ti опережает по производительности GeForce GTX 660, но уступает GeForce GTX 660 Ti

    13:157

    Samsung в следующем году намерена использовать однокристальные платформы MediaTek: MediaTek будет продавать свои мобильные процессоры компании Samsung

    13:0526

    Появились изображения 3D-карты Asus Radeon R9 280X Matrix: Из-за массивного охладителя 3D-карта Asus Radeon R9 280X Matrix займет в корпусе ПК три посадочных места

    12:54

    Apple обвиняет Samsung в разглашении конфиденциальной информации о патентном соглашении с Nokia: Как утверждается, руководство Samsung воспользовалось конфиденциальной информацией в переговорах с Nokia

    12:2937

    PassMark RAMMon v.1.0 Build 1010 - бесплатная утилита для получения информации об используемых модулях памяти: Бесплатная утилита для получения информации о модулях памяти

    10:00

    EverNote v.5.0.2 - бесплатное приложение для удобного хранения и быстрого доступа к любым записям: Бесплатное приложение для удобного хранения и быстрого доступа к любым записям

    09:00

    Представлен смартфон ZTE nubia 5 : Прием заказов на смартфоны ZTE nubia 5 стартует 5 октября

    09:006

    Xiaomi опередила HTC в рейтинге наиболее часто используемых марок смартфонов в Китае: 75% опрошенных китайцев готовы сменить свой смартфон на изделие Xiaomi

    08:3011

    Docomo показывает на CEATEC 2013, как можно использовать «умные очки»: Пока идеи Docomo находятся в стадии разработки

    08:305

    Skype v.6.9.0 - популярная программа для общения пользователей по всему миру: Популярная программа для общения пользователей по всему миру

    08:0012

    Утечка на сайте Newegg.com дает представление о рекомендованной цене 3D-карты AMD Radeon R9 290X: Продажи 3D-карты AMD Radeon R9 290X начинаются в текущем месяце

    08:006

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