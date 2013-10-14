  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    14 октября 2013

    Уникальный корпус In Win Tòu оценен в 799 долл.: Корпус In Win Tòu выполнен из алюминия и закалённого стекла

    21:2933

    Смартфон ZTE Nubia Z7 вновь засветился в Сети: В основе смартфона используется SoC Qualcomm Snapdragon 800

    21:253

    Представлен смартфон HTC One max: Смартфон HTC One max оснащен дисплеем размером 5,9 дюйма

    19:0510

    Планшетофон Nokia Lumia 1520: подробные характеристики: В оснащении Nokia Lumia 1520 — АКБ емкостью 3400 мА·ч, четырехъядерный CPU частотой 2 ГГц и камера разрешением 20,7 Мп

    18:1026

    В ближайшее время будут представлены полнокадровые камеры Sony A7r и A7: Одновременно может быть представлена камера, которая сменит в ассортименте Sony модель RX10

    18:0816

    Изображения разобранной референсной 3D-карты AMD Radeon R9 290X дают представление о ее устройстве: Radeon R9 290X возглавляет линейку 3D-карт AMD нового поколения

    16:1011

    Gpg4win v.2.2.1 - бесплатный набор программ для шифрования файлов и электронных сообщений: Бесплатный набор программ для шифрования файлов и сообщений в Windows

    16:10

    AutoHotkey v.1.1.13 - программа для расширенного управления устройствами ввода: Программа для расширенного управления устройствами ввода

    15:35

    Фотогалерея дня: рассказ о смартфоне HTC One Max в 14 снимках: Анонс смартфона HTC One Max ожидается в ближайшее время

    15:304

    Xiaomi продала 100 000 смартфонов HongMi за 125 секунд: Высокий спрос на HongMi обусловлен привлекательными характеристиками и низкой ценой, которая составляет $130

    15:2510

    MyEventViewer v.2.02 - альтернатива стандартному Event View из Windows: Альтернатива стандартному Event View из Windows

    15:00

    В следующем году Allwinner представит три восьмиядерные однокристальные системы: В одной из них будет применен принцип ARM big.LITTLE

    14:4514

    Wise Care 365 v.2.84.226 - сборник бесплатных приложений для настройки и оптимизации ОС Windows: Сборник бесплатных приложений для настройки и оптимизации ОС Windows

    14:25

    Surf Anonymous Free v.2.3.3.2 - бесплатная программа для анонимного путешествия по Сети: Бесплатная программа для анонимного путешествия по Сети

    13:50

    Выход новых моделей планшетов Apple iPad ударит по дорогим моделям конкурентов: Планшеты Apple iPad и iPad mini текущего поколения подешевеют после выхода их преемников

    13:4026

    SpeedyFox v.2.0.5 - утилита для ускорения работы веб-браузеров: Утилита для ускорения работы веб-браузеров

    13:153

    Apple и Samsung разрабатывают 12-дюймовые планшеты: Выход Apple и Samsung в сегмент планшетов с большими экранами может оживить его

    13:0528

    По подсчетам Gartner, рынок ПК за год сократился еще на 8,6%: Опубликован отчет Gartner по рынку ПК за третий квартал 2013 года

    12:547

    Inno Setup v.5.5.4 - бесплатный установщик программ для Windows: Бесплатный установщик программ для Windows

    12:40

    Biostar выпускает системную плату Hi-Fi H81S3 типоразмера microATX : Системная плата Biostar Hi-Fi H81S3 поддерживает процессоры Intel Core четвертого поколения

    12:24

    qBittorrent v.3.1.0 - мультиплатформенный BitTorrent-клиент: Бесплатный мультиплатформенный BitTorrent-клиент

    12:05

    TagScanner v.5.1.641 - программа для организации и управления музыкальными архивами: Бесплатная программа для организации и управления музыкальными архивами

    11:30

    Появились изображения смартфона LG G Flex с криволинейным шестидюймовым дисплеем: Анонс смартфона LG G Flex ожидается в ноябре

    11:2734

    Обновление Instagram 4.2.1 для Android : Приложение дает возможность открыть доступ к своей ленте фотографий определенному кругу лиц.

    11:22

    WD незаметно обновила накопители на жестких магнитных дисках семейства Black: Улучшения касаются электронной части жестких дисков WD Black

    11:187

    Rainmeter v.3.0 - утилита для диагностики состояния ПК под управлением Windows: Утилита для диагностики состояния ПК под управлением Windows

    10:55

    CoreTemp v.1.0 RC6 – небольшая бесплатная утилита для мониторинга температур процессоров Intel и AMD: Небольшая бесплатная утилита для мониторинга температур процессоров Intel и AMD

    10:20

    CPU-Z v.1.67 - бесплатная утилита для просмотра детальной информации о CPU: Бесплатная утилита для просмотра детальной информации о процессорах

    09:45

    Microsoft: новая возможность очистки дисков в Windows 7: Добавлена новая возможность очистки дисков - Windows Update Cleanup

    09:1013

    Графические процессоры и плащ-невидимка: Неожиданная сфера применения графических процессоров NVIDIA - ускорение моделирования невидимых материалов

    08:35

    Видео дня: смартфон Nexus 5: Аппарат в видеоролике работает под управлением версии ОС Android с условным наименованием Key Lime Pie

    08:0020

    Apple выпустит планшетофон и умные часы в будущем году, полагают аналитики: Предположительно, умные часы Apple будут стоить $249

    07:3027

    Huawei в ближайшее время обойдется без крупных поглощений: Huawei боится, что не сможет «переварить» другую компанию

    07:00

    Mail.Ru Group оштрафовали за отказ нарушить тайну переписки: Банк России вынес решение о привлечении Mail.Ru Group к административной ответственности и взыскании штрафа в размере 500 000 рублей

    00:007

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    октябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018