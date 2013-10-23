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    23 октября 2013

    Дади Перлмуттер покинет Intel после 34 лет работы в компании: Из Intel уходит еще один ветеран

    22:1021

    Специалисты iFixit поставили планшету Microsoft Surface Pro 2 один балл из десяти: Разборка планшета Microsoft Surface Pro 2 показала наличие почти 100 винтов

    21:3650

    Hyundai и Kia установят в свои автомобили системы AVN под управлением ОС Android: Системы AVN в автомобилях Hyundai и Kia позволят удалённо управлять системами машины

    20:2910

    Процессорные ядра однокристальной платформы Qualcomm Snapdragon APQ8084 смогут функционировать на частоте 2,5 ГГц: SoC Qualcomm Snapdragon APQ8084 содержит GPU Adreno 420

    18:5919

    Изображения 3D-карт Radeon R9 290X различных производителей появились накануне выхода новинки AMD: Выход 3D-карты AMD Radeon R9 290X ожидается 24 октября

    18:5412

    Стали известны спецификации ультрабука Lenovo ThinkPad X3, который придёт на смену модели X1 Carbon: Ноутбук Lenovo ThinkPad X3 получит дисплей разрешением 2560 х 1440 точек

    17:508

    До конца года Acer выпустит моноблочный ПК с экраном размером 19,5 дюйма: Acer рассчитывает захватить сезонный подъем спроса

    17:022

    Компания Synology представила двухдисковый NAS-сервер DiskStation DS214play: Производитель называет NAS-сервер Synology DiskStation DS214play всеобъемлющим мультимедийным центром

    16:505

    NAS Thecus N2310 имеет два отсека для накопителей : Продажи NAS Thecus N2310 должны начаться в декабре

    15:57

    Компания Fractal Design убрала окно с боковой поверхности корпуса Arc Midi R2: Корпус Fractal Design Arc Midi R2 без окна стоит 74 евро

    15:437

    Компания Toshiba начала выпуск жестких дисков объемом 1 ТБ толщиной 7 мм: Жесткие диски MQ02ABF100 и MQ02ABF075 предназначены для тонких ПК и ноутбуков

    14:2912

    Все спортсмены Зимних Олимпийских игр в Сочи получат смартфоны Samsung Galaxy Note 3: Смартфон Samsung Galaxy Note 3 стал официальным смартфоном Зимних Олимпийских игр в Сочи

    14:1132

    Apple рассказала, сколько стоит цилиндрический Mac Pro: Стоимость базовой модификации Mac Pro в США — $3000

    14:0569

    Снижение цен на планшеты Apple iPad mini вызовет ответную реакцию конкурентов: Ожидается, что Samsung Electronics снизит цену на восьмидюймовый планшет Galaxy Tab 3

    13:5316

    MSI переводит моноблочные ПК Adora24 на процессоры Haswell: Оснащение моноблоков MSI Adora24 включает адаптеры Wi-Fi 802.11 b/g/n

    13:404

    Силы основных полупроводниковых производителей в 2014 году будут брошены на освоение норм 14 и 16 нм: Капиталовложения Intel в течение трех последних лет ежегодно превышали 10 млрд. долл.

    13:233

    Impactics готовит к выпуску корпуса для мини-ПК NUC на процессорах Haswell с пассивным охлаждением: Корпуса Impactics для мини-ПК NUC второго поколения изготовлены из алюминия

    12:572

    Смартфон LG Fireweb, работающий под управлением Firefox OS 1.1, получил 4-дюймовый дисплей и 5-мегапиксельную камеру: Смартфон LG Fireweb будет стоить $207

    12:524

    Samsung расширяет совместимость умных часов Galaxy Gear: Умные часы Galaxy Gear можно будет использовать со смартфоном Galaxy S4 и другими мобильными устройствами Samsung

    12:3113

    Paper by FiftyThree 1.4.1 для iPad — инструмент для художников: Paper by FiftyThree предоставляет в распоряжение пользователя большое количество холстов, кистей для рисования и различных инструментов для создания рисунка.

    12:21

    Смартфон LG G Flex засветился на видео: Смартфон LG G Flex получит корпус без боковых кнопок

    12:2014

    Leadtek анонсирует 3D-карту GeForce GTX 760 Hurricane с 4 ГБ памяти : Цена 3D-карты Leadtek GeForce GTX 760 Hurricane с 4 ГБ памяти пока неизвестна

    12:12

    Apple планирует продать в этом квартале не менее 10 миллионов планшетов с экранами размером 9,7 дюйма: Заказы на сборку планшетов Apple iPad Air достались компании Foxconn Electronics

    11:5812

    Mercury Web Browser Pro 8.0 — альтернативный браузер для iOS: Программа отличается возможностью открытия страниц в виде отдельных вкладок, наличием полноэкранного просмотра страниц и разных режимов экрана

    11:43

    I-O Data оснащает флэш-накопители U3-DBL разъемами USB и micro-USB: Накопители I-O Data U3-DBL оснащены интерфейсом USB 3.0

    11:404

    Samsung приобретет 7,4% компании Corning, попутно договорившись о поставках стекла на период до 2023 года: Corning станет единственным владельцем совместного предприятия Samsung Corning Precision Materials

    11:1123

    IP Cam Viewer Basic 5.1.4 позволяет наблюдать за удаленными веб-камерами на Android: С помощью данной утилиты можно быстро просматривать изображения, фиксируемые IP-камерами наблюдения

    11:09

    FPse 0.11.115 для Android — игры с PlayStation на смартфоне: Разработчик обещает отличное качество звука, хорошую совместимость и быструю работу эмулятора

    11:08

    HDR Camera 2.38 дает возможность получать HDR-снимки на Android: В приложении есть возможность удаления движущихся объектов, которые известны как «призраки»

    10:551

    File Expert 6.0.5 — работа с файлами и приложениями на Android : Cочетает в себе несколько полезных инструментов: файловый менеджер (с поддержкой zip-архивов), инструмент для настройки файлового доступа по WIFI, а также менеджер приложений

    10:54

    Опубликовано изображение 3D-карты Radeon R9 290 в исполнении Club3D : Данных о цене Radeon R9 290 пока нет

    10:45

    Стала известна дата выхода 3D-карты AMD Radeon R9 290: В AMD Radeon R9 290 будет использоваться тот же 28-нанометровый кристалл Hawaii, что и в R9 290X

    10:35

    I-O Data анонсирует продажи изящных внешних HDD серии HDPF-UT: Внешние накопители I-O Data HDPF-UT оснащены интерфейсом USB 3.0

    10:203

    Компания HTC стремительно сокращает выпуск смартфонов и может полностью от него отказаться: HTC рассматривает возможность передачи заказов на выпуск смартфонов контрактным производителям

    10:0833

    PDF-XChange Viewer v.2.5.212 - бесплатная программа для просмотра файлов в формате PDF: Бесплатная программа для просмотра файлов в формате PDF

    09:45

    Japan Display выпускает 12-дюймовый дисплей 4K для планшетов: Когда начнется серийный выпуск 12-дюймовых дисплеев 4K, Japan Display не сообщает

    09:3520

    LogMeIn Free v.4.1.3426 - бесплатная программа для удаленного управления компьютером: Бесплатная программа для удаленного управления компьютером

    09:10

    В Сети появились характеристики графических процессоров Nvidia Maxwell : GPU GM100 Maxwell получит 6144 ядра CUDA

    09:0011

    Cougar обновляет блоки питания серии CMX с модульными кабельными системами: Блоки питания Cougar CMX v.3 соответствуют требованиям ErP 2013

    08:552

    Defraggler v.2.16 - бесплатный дефрагментатор с возможностью обработки только выбранных файлов: Бесплатный дефрагментатор, обладающий полезной возможностью дефрагментировать только выбранные вами файлы

    08:35

    Мобильная рабочая станция Dell Precision M3800 толщиной 18 мм и массой 1,88 кг оснащена экраном разрешением 3200 x 1800 пикселей и работает автономно 10 часов: Продажи Dell Precision M3800 компания обещает начать 14 ноября по цене от $1799

    08:0022

    PhpStorm 7: интегрированная среда разработки: Вышла новейшая версия PhpStorm

    08:00

    Начались продажи планшетов Microsoft Surface 2 и Surface Pro 2 и принадлежностей для них: Продажи планшетов Microsoft Surface 2 и Surface Pro 2 стартовали сразу в 21 стране

    07:0022

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