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    31 октября 2013

    Представлен смартфон Google Nexus 5: Cмартфон Google Nexus 5 поддерживает голосовое управление «OK Google»

    23:1560

    LG Display и Apple почти договорились о поставках гибких дисплеев OLED : О сроке выпуска умных часов Apple пока данных нет

    20:3026

    Камера QImaging optiMOS предназначена для микроскопии и позволяет вести съемку со скоростью до 100 к/с: Цена камеры QImaging optiMOS — $9950

    19:527

    Планшетный компьютер Ematic Cinema Tab получил дисплей диагональю 13,3 дюйма: Цена планшета Ematic Cinema Tab составляет 300 долларов

    19:159

    Littelfuse выпускает самые маленькие в мире газоразрядники размерами всего 3,2 x 1,6 x 1,6 мм: Газоразрядные лампы Littelfuse SE рассчитаны на поверхностный монтаж

    18:3331

    Nvidia готовит видеокарту GeForce GTX 780 GHz Edition: Судя по первым тестам, производительность GeForce GTX 780 GHz Edition на 14% превосходит производительность GeForce GTX 780

    18:0817

    Emulex предлагает широкий выбор сетевых решений для серверов HP ProLiant Gen8, включая хост-адаптеры 8/16GFC: Сетевые решения Emulex для серверов HP ProLiant Gen8 характеризуются высокой производительностью и надежностью

    15:32

    Монитор Benq XL2720Z разработан в сотрудничестве с профессиональными игроками Counter-Strike: Монитор Benq XL2720Z поддерживает кадровую частоту 144 Гц

    14:5725

    Apple уже работает над устранением дефекта, обнаруженного в ноутбуках MacBook Pro с 13-дюймовыми дисплеями Retina: Apple предлагает закрывать ноутбуки MacBook Pro, если в них проявляется дефект

    14:4831

    Поражение в споре с Apple может закончиться для компании WiLAN, которой принадлежит примерно 3000 патентов, продажей: В WiLAN решают, как жить дальше

    14:0310

    В серию G.Skill Aegis входят модули памяти DDR3-1333 и DDR3-1600: Радиаторы модулей памяти G.Skill Aegis изготовлены из алюминия

    13:387

    Portable ClamWin v.0.98 - портативная версия антивируса ClamWin: Портативная версия антивируса ClamWin

    13:00

    В режиме EcoMode потребляемая мощность монитора iiyama ProLite E2380HSD снижается на 40%: В мониторе iiyama ProLite E2380HSD используется панель типа TN

    12:403

    Netlimiter v.4.0.2.0 - утилита контроля и сбора статистики по Интернет-трафику: Утилита контроля и сбора статистики по Интернет-трафику

    12:00

    Внешние жесткие диски Buffalo HD-PNFU3 окрашены в яркие цвета: Внешние жесткие диски Buffalo HD-PNFU3 оснащены интерфейсом USB 3.0

    11:472

    Toshiba приступает к выпуску модулей флэш-памяти NAND по 19-нанометровому техпроцессу второго поколения: Новые модули флэш-памяти NAND производства Toshiba соответствуют спецификации JEDEC eMMC 5.0

    11:208

    Firefox v.25.0 - обновленная версия популярного веб-браузера: Популярный веб-браузер Firefox

    11:005

    Компанию Dell купил ее основатель: Общая сумма сделки по выкупу акций Dell — примерно в 24,9 млрд. долларов

    10:4122

    Специалисты One2Touch создали клавиатуру для мобильных устройств, работающую без батареи: Клавиатура One2Touch для мобильных устройств, работающая без батареи, готова к запуску серийное производство.

    10:1716

    Process Hacker v.2.32 - утилита для управления процессами и сервисами в Windows: Мощная бесплатная утилита для управления процессами и сервисами Windows

    10:00

    SeaMonkey v.2.22 - веб-браузер, почтовый клиент, модуль чтения новостей, IRC-клиент и HTML-редактор: Сборник, объединяющий в себе веб-браузер, почтовый клиент, модуль для чтения новостей, клиент для IRC, а также простенький HTML-редактор

    09:00

    Transporter Sync превращает внешний накопитель в персональное облако: Цена Transporter Sync — $99

    09:009

    В ближайшие полгода доля AMD на рынке GPU вырастет до 40%, полагают производители 3D-карт: После выпуска 3D-карт серий AMD Radeon R7 и R9 доля мирового рынка 3D-карт, принадлежащая AMD, начала расти

    08:3014

    Blender v.2.69 - кросс-платформенный пакет для создания трехмерных графических объектов и анимации: Кросс-платформенный пакет для создания трехмерных графических объектов и анимации

    08:00

    Начались поставки многорежимного, многодиапазонного модема 4G LTE Intel XMM 7160 : Модем Intel XMM 7160 поддерживает 15 диапазонов LTE

    08:004

    В Сети появились результаты тестирования смартфона Google Nexus 5 в тестовом пакете BaseMark X: По результатам тестирования смартфон Google Nexus 5 набрал 14,27 баллов и занял третье место

    06:3010

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