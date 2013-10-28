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    28 октября 2013

    В рекламном ролике смартфон Samsung Galaxy Round сравнили с матрёшкой: Устройство Samsung Galaxy Round будет продаваться в Южной Корее (оператор SK Telecom) по цене около 1000 долларов

    22:5122

    Samsung и NBA подписали трехлетнее партнерское соглашение на $100 млн: Samsung предоставит в распоряжение NBA свои планшеты и телевизоры, а взамен получит «эксклюзивный контент» и рекламу

    21:578

    Nvidia назвала стоимость видеокарты GeForce GTX 780 Ti: Стоимость Nvidia GeForce GTX 780 Ti в США стартует с $699, продажи видеокарты начнутся 7 ноября

    20:5914

    Устройство Asus PadFone T00C получит дисплей разрешением 960 х 540 точек: Аппарат Asus PadFone T00C получит SoC Snapdragon 400

    20:58

    Стали известны спецификации планшета Nexus 10 нового поколения: Планшет Nexus 10 2013 получит SoC Snapdragon 800 и 3 ГБ оперативной памяти

    19:3731

    Флэшки Team Group T134 напоминают варежки: Флэшка Team Group T134 оснащена интерфейсом USB 2.0

    18:551

    Представлены тонкие и легкие аксессуары Logitech для планшета Apple iPad Air: Logitech представила четыре новых планшетных аксессуара

    18:484

    Корпус PS09 для плат типоразмера microATX пополнил серию SilverStone Precision: Данных о цене корпуса SilverStone Precision PS09 пока нет

    18:25

    За первые выходные с момента начала продаж в России продано 15 000 официальных смартфонов Apple iPhone 5s и 5c: Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, сколько было продано iPhone на территории России за первый уикенд

    18:1033

    Контроллер вентиляторов Lamptron CM615 оснащен сенсорным экраном : Контроллер вентиляторов Lamptron CM615 поддерживает шесть каналов по 30 Вт

    18:051

    Представители отрасли не уверены, что смартфоны с Firefox OS смогут отвоевать пространство у моделей с ОС Android и телефонов Nokia Asha: Выпущенные к настоящему моменту смартфоны с Firefox OS построены на одноядерных процессорах

    17:598

    Интернет-магазины ощутимо снижают цены на видеокарты GeForce GTX 780 и GeForce GTX 770: Видеокарту GeForce GTX 780 можно купить за 430 евро

    17:5212

    Восьмиядерная SoC MediaTek MT6592 будет представлена 20 ноября: SoC MediaTek MT6592 получит GPU Mali-450 и поддержку аппаратного декодирования HEVC и VP9

    16:539

    Samsung готовит уменьшенную и упрощённую версию смартфона Galaxy S4 Active: Смартфон Samsung Galaxy S4 Active mini получит дисплей разрешением 800 х 480 точек

    15:4215

    Asus будет единственной компанией в первой половине 2014 года, предлагающей мониторы с технологией Nvidia G-Sync : Существующие экземпляры мониторов Asus VG248QE поддерживают установку платы G-Sync

    15:087

    ClamWin v.0.98 - бесплатный антивирус для ОС Windows: Бесплатный антивирус для ОС Windows

    13:152

    BitTorrent v.7.8.2 — P2P-программа для обмена файлами между пользователями: Программа для обмена файлами между пользователями

    12:40

    BOE Display планирует строительство линии 8G по выпуску панелей AMOLED: На линии BOE 8G будут выпускаться панели AMOLED типа WRGB

    12:317

    YUMI v.0.1.1.0 - бесплатная утилита для создания мультизагрузочных флэшек: Бесплатная утилита для создания мультизагрузочных флэшек

    12:05

    3D-карты Radeon R9 290X, отличающиеся от референсного образца, появятся в ноябре: Ожидается выпуск 3D-карт Radeon R9 290X, штатно оснащенных водоблоками

    11:572

    Смартфон Google Nexus 5 будет представлен 1 ноября в черном и белом вариантах: Основой смартфона Google Nexus 5 послужит однокристальная система Snapdragon 800

    11:4125

    DesktopOK v.3.66 - утилита для управления иконками на Рабочем столе Windows: Крошечная бесплатная утилита для управления иконками на Рабочем столе

    11:30

    Фото дня: 3D-карта Sapphire Radeon R9 290: По предварительной информации, AMD Radeon R9 290 будет стоить $450

    11:1510

    WSUS Offline Update v.8.7 - бесплатная утилита, позволяющая обновлять ОС Windows без доступа к Интернет: Бесплатная утилита, позволяющая обновлять ОС Windows без доступа к Интернет

    10:553

    Prolimatech готовит к выпуску тонкие корпусные вентиляторы Ultra Sleek Vortex 12: Prolimatech Ultra Sleek Vortex 12 — 120-миллиметровые корпусные вентиляторы

    10:327

    Drm-Removal v.7.7.9 - программа для конвертирования защищенных медиа-файлов в незащищенные форматы: Программа для конвертирования защищенных медиа-файлов в незащищенные форматы

    10:20

    Koolance анонсирует водоблок VID-AR290X для 3D-карт AMD Radeon R9 290X: Цена водоблока Koolance VID-AR290X пока остается неизвестной

    10:10

    NFOPad v.1.67 - небольшой, но функциональный текстовый редактор: Небольшой, но достаточно удобный и функциональный текстовый редактор

    09:451

    Представлен смартфон LG G Flex — по мнению производителя, первый «настоящий» изогнутый смартфон: Смартфон LG G Flex оснащен шестидюймовым экраном

    09:3235

    Появились результаты предварительного тестирования видеокарты AMD Radeon R9 290: Карта AMD Radeon R9 290 несколько опережает GeForce GTX 780

    09:305

    Передовые технологии NVIDIA реализованы в Batman: Arkham Origins: Cтартовала ПК-версия Batman: Arkham Origins

    09:102

    National Instruments добавляет в архитектуру LabVIEW RIO поддержку USB Plug and Play: Ассортимент National Instruments пополнили платы для разработчиков USB-7855R, USB-7856R, USB-7855R OEM и USB-7856R OEM

    09:05

    3D-карта Nvidia GeForce GTX 780 Ti может оказаться производительнее GTX Titan: 3D-карта Nvidia GeForce GTX 780 Ti опережает GTX Titan в тесте 3DMark 2011

    09:001

    Airlike – новый взгляд на обмен контентом между смартфонами: Airlike – новое мобильное приложение для iPhone, которое позволяет легко и быстро обмениваться фото, видео и контактами

    08:35

    Специалисты SEL создали прототип гибкого дисплея OLED размером 13,5 дюйма и разрешением 3840 x 2160 пикселей: В панели SEL используется структура WRGB

    08:309

    VIA использует четырехъядерный CPU Freescale i.MX6Q в компактной системной плате VAB-820: VIA VAB-820 может использоваться в автомобильных информационно-развлекательных системах

    08:308

    Adaptive Planning представляет новую версию SaaS-решения для бюджетирования: Adaptive Planning анонсировала выход новой версии одноименного SaaS-продукта для бюджетирования, автоматизации процессов финансового планирования и предоставления отчетности

    08:00

    На PhotoPlus Expo показаны первые объективы под маркой Kodak для камер системы Micro Four Thirds: Объективы под маркой Kodak для камер системы Micro Four Thirds выпускает компания Sakar

    08:0010

    В США пропал грузовик с 22 500 смартфонами LG G2: Расследованием занимается ФБР

    08:0018

    Индийский производитель смартфонов Micromax собирается выйти на рынки России и Румынии: Продажи смартфонов Micromax в России должны начаться уже в декабре

    07:3011

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