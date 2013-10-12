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    12 октября 2013

    Проект iSketchnote собрал в десять раз больше средств, чем первоначально планировалось: iSketchnote — обложка для iPad, позволяющая оцифровывать рисунки на бумаге

    15:3729

    За год поставки панелей AMOLED выросли на 41%: Поставки панелей AMOLED заметно возросли, в основном, благодаря усилиям Samsung

    14:0025

    Фото дня: смартфон Nexus 5, работающий под управлением Android 4.4 KitKat: По снимкам можно составить некоторое представление о пользовательском интерфейсе Android 4.4 KitKat

    12:5037

    По данным SilverStone, Strider Gold S — самые маленькие блоки питания ATX с модульными кабельными системами: Высокая эффективность БП Strider Gold S подтверждена сертификатом 80 Plus Gold

    11:403

    По данным Allwinner, производительность процессора A23 в тесте AnTuTu достигает 15 000: Привлекательной чертой однокристальной системы Allwinner A23 является высокая степень интеграции

    10:5010

    Драйверы светодиодных вспышек Micrel MIC2870 и MIC2871 имеют лучшие в классе КПД и точность: Микросхемы Micrel MIC2870 и MIC2871 предназначены для использования в смартфонах, планшетах и других мобильных устройствах

    10:184

    Japan Display анонсировала пятидюймовые дисплеи разрешением Full HD с технологией WhiteMagic: Дисплеи Japan Display с технологией WhiteMagic имею яркость 540 кд/кв.м

    09:0018

    LG Chem начинает производство аккумуляторов нового поколения: ступенчатых, изогнутых и кабельных: Новые батареи LG Chem можно будет увидеть на выставке InterBattery 2013

    08:0044

    Опубликовано изображение планшета Nokia Lumia 2520: Планшет Nokia Lumia 2520 построен на однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 800

    07:3016

    EK Water Blocks планирует выпуск водоблока для 3D-карты Asus R9280X-DC2(T)-3GD5: Водоблок EK-FC R9-280X DCII относится к категории водоблоков с полным покрытием

    07:001

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