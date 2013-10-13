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    13 октября 2013

    XenoAmp Music Player 0.277 для Android — музыка в кармане: Программа содержит множество полезных функций, в числе которых беспрерывное воспроизведение на Jelly Bean

    23:27

    Instagram 4.2.2 для iOS обновлено: Приложение дает возможность открыть доступ к своей ленте фотографий определенному кругу лиц.

    23:18

    Две трети россиян за то, чтобы люди могли бесплатно скачивать цифровой контент — опрос ВЦИОМ: Россияне склонны считать, что книги, музыка, фильмы, после того, как увидят свет, становятся достоянием общественности и люди должны иметь возможность бесплатного доступа к их копиям в Интернете.

    23:128

    Обновлено Evernote для BlackBerry 10: В нем появились списки дел, улучшена работа с изображениями и аудиозапись.

    23:09

    Cайты крупнейших российских банков подверглись DDoS-атакам: Все DDoS-атаки этой серии инцидентов были атаками уровня приложения типа HTTP Flood, направленными исключительно на веб-сайты.

    23:041

    «Лаборатория Касперского» составила карту финансовых киберугроз:

    22:54

    Представлены хранилища с сетевым подключением серии QNAP TS-x70: Пропускная способность сетевых хранилищ QNAP TS-x69 Pro достигает отметки 220 МБ/с

    19:301

    Водонепроницаемый планшет-ноутбук Fujitsu Arrows Tab QH77/M имеет активное охлаждение: Основой планшета-ноутбука Fujitsu Arrows Tab QH77/M служит процессор Intel Core i5-4200U

    11:4020

    В Samsung Galaxy Note 3 используется многослойный датчик изображения Sony : Специалисты Chipworks разобрали планшетофон Samsung Galaxy Note 3

    08:3047

    Видео дня: «синий экран смерти» на смартфоне Apple iPhone 5s: Когда Apple выпустит обновление iOS 7, в котором будет устранена ошибка, приводящая к появлению BDOS, — неизвестно

    08:0082

    Микросхема Toshiba T358779XBG — первый в отрасли конвертер HDMI в MIPI DSI : Микросхема Toshiba T358779XBG позволяет использовать HDMI для вывода видео на небольшие экраны

    07:003

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