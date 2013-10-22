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    22 октября 2013

    HabitRPG 0.0.11 — органайзер, превращающий выполнение плана в увлекательную игру: Приложение построено по принципу игр RPG — успешно справляясь с поставленными целями, вы получаете деньги и опыт.

    23:481

    DicePlayer 2.0.39 — видеоплеер для Android: DicePlayer позволяет смотреть видео с субтитрами разных стандартов

    23:43

    Обновление антивируса AntiVirus Free для Android: Утилита может выполнять проверку системы по заранее составленному расписанию.

    23:43

    МегаФон обновил навигационное приложение для Android : Приложение позволяет пользоваться интерактивной картой России, строить маршруты, получать информацию о «пробках» и определять местоположение других абонентов при помощи услуги «Следи».

    23:36

    Kingsoft free Office 5.8 — бесплатный офис для Android : Программа позволяет создавать, просматривать и редактировать документы пакета Microsoft Office.

    23:31

    Mail.Ru выпустила мобильный клиент для всех почтовых сервисов : После добавления новых ящиков в мобильный клиент переключаться между ними можно одним кликом.

    23:13

    Представлены ноутбуки Apple MacBook Pro нового поколения с дисплеями Retina: Основой ноутбуков Apple MacBook Pro служат процессоры Intel Core четвертого поколения

    23:0638

    iPad Air пришел на смену iPad четвертого поколения: iPad Air стал тоньше и легче предшественника, а также получил новый процессор A7

    22:4957

    Представлен планшет Apple iPad mini с дисплеем Retina: Продажи планшетов Apple iPad mini с дисплеем Retina начнутся в ноябре по цене $399

    22:4489

    На мероприятии Nokia World представлен планшетофон Nokia Lumia 1520: Устройство Nokia Lumia 1520 будет доступно в начале 2014 года по цене 749 долл (без учёта налогов).

    22:2310

    Nokia представила телефоны Asha 500, Asha 502 и Asha 503: Новинки оценены в $69, $89 и $99 соответственно

    22:052

    Оптический диск из вольфрама способен хранить информацию на протяжении миллиона лет: Учёные создали диск из вольфрама, покрытый нитридом кремния

    19:5931

    Корпуса планшетного типа, созданные специалистами Bud Industries, защищают электронику от пыли и воды : Корпуса производства Bud Industries соответствуют рейтингу IP65

    19:124

    У Power Integrations готово первое зарядное устройство для смартфонов, соответствующее требованиям спецификации Qualcomm Quick Charge 2.0: Референсный образец зарядного устройства DER-381 позволит конструкторам оценить работу микросхемы ChiPhy

    18:544

    Видеокарта GeForce GTX 780 Ti может получить 2496 ядер CUDA и частоту ядра 902 МГц: Видеокарта GeForce GTX 780 Ti будет располагаться между GeForce GTX 780 и GTX Titan

    18:388

    24 октября Google не представит новый смартфон Nexus : 24 октября Google проведёт мероприятие посвящённое Google Play

    17:086

    Планшетофон Nokia Lumia 1320 получил дисплей IPS (ClearBlack) диагональю 6 дюймов: Цена устройства Nokia Lumia 1320 составит 339 долларов

    16:398

    Мониторы iiyama серии ProLite X(B)83 с матрицей AMVA+ в скором времени станут доступны в Европе: Новые мониторы iiyama ProLite (X24/2783HSU и XB24/2783HSU) оснащены портами DVI, VGA, HDMI, а также двумя портами USB 2.0

    14:3011

    Nokia представила планшетный компьютер Lumia 2520: Nokia Lumia 2520 управляется ОС Windows RT 8.1

    14:0538

    Водоблоки EK Water Blocks EK-FC R9-290X предназначены для 3D-карт AMD Radeon R9 290X референсного образца: Прием предварительных заказов на водоблоки EK Water Blocks EK-FC R9-290X уже начат

    12:592

    Опубликован отчет ARM Holdings за третий квартал 2013 года: В третьем квартале 2013 года было выпущено 2,5 млрд. микросхем, в которых используется архитектура ARM

    11:3914

    Benq займется выпуском смартфонов под собственным брендом: Поможет ей в этом Qisda

    11:3512

    Jarte v.5.1 - бесплатный текстовый редактор с нестандартным интерфейсом: Текстовый редактор с необычным интерфейсом

    11:30

    BootRacer v.4.6 - программа для измерения скорости загрузки ОС Windows : Программа для измерения скорости загрузки ОС Windows

    10:555

    Миниатюрная флэшка Adata DashDrive Durable UD311 с интерфейсом USB 3.0 не боится воды и ударов: Накопитель DashDrive Durable UD311 выпускается объемом 16 и 32 ГБ

    10:532

    Kaspersky XoristDecryptor v.2.3.22.0 - утилита для борьбы с Ransom.Win32.Xorist: Утилита для борьбы с Ransom.Win32.Xorist

    10:20

    Первому ксерографическому отпечатку — 75 лет!: В 1959 году был выпущен первый автоматический офисный копир Xerox 914, работающий на простой бумаге

    09:5730

    AppRemover v.3.1.6.1 - бесплатная утилита для полного удаления антивирусных продуктов, брандмауэров и т.д.: Бесплатная утилита для полного удаления антивирусных продуктов

    09:451

    Nokia Lumia 929: подробные характеристики накануне официальной премьеры: Nokia Lumia 929 в плане оснащения будет похожа на модель Lumia 1520

    09:1538

    FlashFXP v.4.4.2 - качественный и удобный FTP-клиент: Качественный и удобный FTP-клиент

    09:10

    TrustPort представил новую линейку антивирусных продуктов : TrustPort представила новые версии своих решений для защиты компьютеров и смартфонов

    08:35

    Nokia Lumia 1320 позирует на фото : Nokia Lumia 1320, вероятно, является бюджетным устройством, но с большим экраном

    08:1511

    Представлена платформа Flashphoner для WebRTC и Flash VoIP звонков из веб-браузера: Flashphoner представила гибридную серверную платформу Flashphoner Web Call Server 3

    08:00

    По оценке Gartner, поставки ПК за год сократятся на 8,4%, а планшетов вырастут на 53,4%: Предпринятое Gartner исследование рынка показало, что потребители предпочитают планшеты с небольшими экранами

    08:0010

    В следующем квартале Intel выпустит процессоры Xeon E7-2800 v2, E7-4800 v2 и E7-8800 v2: Процессоры Intel Xeon E7-2800 v2, E7-4800 v2 и E7-8800 v2 основаны на микроархитектуре Ivy Bridge

    07:304

    MediaTek представит однокристальную систему MT6592 с восьмиядерным CPU во второй половине ноября: Свои смартфоны на базе MediaTek MT6592 готовят Zopo, Xiaocai, JiaYu, THL и TCL

    07:156

    Средний жизненный цикл устройств потребительской электроники сократился до трех месяцев: Многие производители уже отказались от практики подписания долгосрочных контрактов

    07:0033

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