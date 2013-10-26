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    26 октября 2013

    В китайском смартфоне Bird Snapdragon XL используется однокристальная платформа MediaTek: Bird Snapdragon XL может оказаться, по крайней мере по-началу, самым тонким смартфоном с восьмиядерным процессором

    23:259

    Однокристальная система Samsung Exynos 6 с 14-нанометровым 8-ядерным 64-разрядным процессором появится в серийных устройствах в будущем году: По предварительным данным, SoC Exynos 6 будет выпускаться по нормам 14 нм

    21:0567

    Красный Mac Pro выставлен на аукцион Sotheby’s: За Mac Pro серии (PRODUCT) RED планируют выручить от 40 до 60 тыс. долл.

    16:5081

    Покупатели массово возвращают «умные часы» Samsung Galaxy Gear в магазины: «Умные часы» Samsung Galaxy Gear возвращают в 30% случаев

    10:0091

    В смартфоне TCL Diablo X будет использоваться восьмиядерная платформа MediaTek MT6592: TCL Diablo X получит также 6-дюймовый дисплей и 2 ГБ оперативной памяти

    09:558

    Ноутбук Apple MacBook Pro с 15-дюймовым дисплеем Retina тоже получил за ремонтопригодность всего один балл из десяти : Твердотельные накопители для Apple MacBook Pro поставляет компания Samsung

    09:45114

    В оснащение изогнутого смартфона LG G Flex вошел шестидюймовый экран разрешением 720p и SoC Qualcomm Snapdragon 800: LG G Flex в плане аппаратной платформы схож с LG Optimus G2

    09:4012

    Планшетный компьютер HP Slate 7 Plus на платформе Nvidia Tegra 3 оценен в Европе в 149 евро: HP Slate 7 Plus работает под управлением Android 4.2.2 Jelly Bean

    09:359

    Видеокарта Colorful GeForce GTX 780 iGame может похвастаться 14-фазной подсистемой питания: Видеокарта Colorful GeForce GTX 780 iGame получила СО с тремя 90-миллиметровыми вентиляторами

    09:303

    Возможно, Google снова начнёт продавать смартфон Nexus 4, но уже с поддержкой LTE: Смартфон Nexus 4 LTE проходит сертификацию Bluetooth SIG

    09:004

    Специалисты iFixit оценили ремонтопригодность 13-дюймового ноутбука Apple MacBook Pro всего в один балл по десятибалльной шкале: Возможности ремонта и модернизации 13-дюймового ноутбука Apple MacBook Pro существенно ограничены

    09:0021

    AMD готовит обновлённую видеокарту Radeon R9 280X на GPU Tahiti XTL: GPU Tahiti XTL может принести пониженное энергопотребление и поддержку TrueAudio

    08:456

    13,3% программ, запускаемых на суперкомпьютерах, работают на одном процессорном ядре: Аналитики IDC подметили новые тенденции в суперкомпьютерах

    08:306

    Японские специалисты превратили наушники в датчик пульса: Для устранения помех инженеры Kaiteki Institute и Bifrostec разработали технологию цифровой обработки сигнала

    08:0010

    Опубликовано первое изображение объектива для макросъемки Zeiss Touit 2.8/50M: Поставки объектива для макросъемки Zeiss Touit 2.8/50M начнутся 27 февраля 2014 года

    07:006

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