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    30 сентября 2013

    Nvidia готовит видеокарту с 1920 ядрами CUDA, которая займёт нишу между GeForce GTX 770 и GTX 780: Новая видеокарта Nvidia получит имя GeForce GTX 770 Ti

    23:357

    Lenovo представила моноблочный ПК B750 с 29-дюймовым сверхширокоформатным экраном: Lenovo анонсировала четыре новых моноблочных ПК B530, B550, B750 и A530

    22:397

    Allwinner готовит восьмиядерную однокристальную платформу A80: Allwinner A80 будет использовать технологию big.little

    18:4721

    Представлен планшетофон Lenovo Vibe Z с дисплеем диагональю 5,5 дюйма: Отмечается, что компания Lenovo планирует в будущем обновить ПО устройства Lenovo Vibe Z до Android 4.4 KitKat

    18:433

    DeepCool выпускает процессорный охладитель IceEdge 400 E: Конструкция процессорного охладителя DeepCool IceEdge 400 E включает четыре медные тепловые трубки

    18:294

    Обновление Facebook 6.5.1 для iOS : Выпущена новая версия фирменного приложения Facebook для iOS

    18:25

    Новая версия клиента Twitter 5.11.1 для iOS : В нем доступен поиск, просмотр популярных твитов, тем и карт.

    18:22

    Instagram 4.2.0 для iOS обновлено: Приложение дает возможность открыть доступ к своей ленте фотографий определенному кругу лиц.

    18:20

    AirDroid 2.0.5.1 — управление устройством Android из браузера: C помощью данного приложения можно управлять планшетом или смартфоном прямо из окна браузера

    18:14

    Стали известны подробности об уменьшенной версии смартфона Sony Xperia Z1: Смартфон Sony Xperia Z1 f получит дисплей диагональю 4,3 дюйма разрешением 1280 x 720 пикселей

    18:1121

    2x Battery 2.70 — увеличение времени автономной работы смартфона: Приложение может само отключать передачу данных при выключении экрана

    18:10

    AMD начинает комплектовать процессоры FX-9370 и FX-9590 системами жидкостного охлаждения: Отличить процессоры AMD серии FX-9000 с СВО можно по наличию символов WOX в конце обозначения

    18:087

    Lenovo готовит планшетный ПК Yoga с изменяемым центром тяжести на платформе Intel Bay Trail : Новый планшет Lenovo Yoga окажется самым тонким в мире

    17:4313

    Новый хромбук Acer C7 (C720) получит модификацию с сенсорным экраном: Цена хромбука Acer C7 (C720) составит 545 долларов

    17:384

    Вышел Skitch 3.0 для iOS 7: Программа позволяет быстро комментировать изображения, привлекать внимание к определенному объекту на фотографии, публиковать снимки на Twitter и Facebook.

    15:15

    На CEATEC 2013 замечен первый планшет Sharp с Windows 8.1: водонепроницаемый, с экраном размером 10,1 дюйма и разрешением 2560 x 1600 пикселей: На японском рынке Sharp Mebius Pad появится в начале 2014 года

    13:2016

    Процессоры Apple A8 тоже будет выпускать Samsung : 60-70% заказов на выпуск Apple A8 получит TSMC, 30-40% — Samsung

    13:0554

    Жесткие диски HGST Endurastar J4K320 предназначены для автомобильной электроники: В семейство HGST Endurastar J4K320 входят HDD объемом 320, 250, 200, 100 и 80 ГБ

    13:0011

    AnyDVD HD v.7.3.5.0 - программа для снятия защиты с CD/DVD/BD-дисков: Программа для снятия защиты с CD/DVD/BD-дисков

    12:401

    Media Player Classic – Home Cinema v.1.7.0 - простой и удобный медиаплеер: Отличный, удобный и бесплатный медиаплеер

    12:053

    В Сети появились новые изображения телефона Nokia Asha 502 (Pegasus): Аппарат Nokia Asha 502 будет официально представлен вместе со смартфоном Nokia Lumia 1520 на мероприятии Nokia World

    12:0111

    Презентация флагмана Gionee Elife E6 намечена на 3 октября: Уже можно оформить предварительный заказ на смартфон Gionee Elife E6 по цене около 360 долларов

    11:474

    Notepad++ v.6.5 — удобный и качественный бесплатный текстовый редактор: Удобный и качественный бесплатный текстовый редактор

    11:30

    Driver Genius Professional v.12.0.0.1328 - программа для управления драйверами в ОС Windows: Программа для управления драйверами в ОС Windows

    10:55

    XRECODE II v.1.0.0.206 - программа для конвертирования аудио-файлов: Программа для конвертирования аудио-файлов

    10:20

    Virtual CloneDrive v.5.4.7.0 - программа для работы с образами от CloneDVD/CloneCD: Программа для работы с образами от CloneDVD/CloneCD

    09:45

    Comodo Dragon v.29.0 - веб-браузер на основе Chromium с улучшенной безопасностью: Веб-браузер на основе Chromium с улучшенной безопасностью

    09:10

    На сайте BlackBerry начались продажи смартфонов Q10 и Z10 без привязки к оператору: На сайте BlackBerry аппараты оценены в $449 (Z10) и $549 (Q10)

    09:0016

    Intel Processor Identification Utility v.4.75 - утилита для точной идентификации процессоров Intel: Утилита для точной идентификации процессоров Intel

    08:351

    McAfee сообщает о возвращении прежних темпов роста мобильных угроз: В отчете об угрозах за второй квартал 2013 года McAfee предупреждает о росте числа вредоносных программ для кражи SMS-сообщений в онлайн-банкинге, поддельных приложений для знакомств и решений для хищения персональных данных

    08:00

    Специалисты Chipworks заглянули внутрь процессора Apple A7: В состав однокристальной системы Apple A7 входит двухъядерный CPU и четырехъядерный GPU

    08:0075

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