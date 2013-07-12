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    12 июля 2013

    Apple может не выпустить второе поколение планшета iPad mini в этом году: Планшет Apple iPad mini Retina может не увидеть свет в этом году

    22:2726

    Toshiba готовит планшет AT7-A с экраном низкого разрешения и четырёхъядерым процессором: Планшет Toshiba AT7-A получит экран разрешением всего 1024 х 600 точек

    20:476

    Экран монитора Iiyama P2252HS-1 защищен закаленным стеклом: В мониторе Iiyama P2252HS-1 используется панель типа TN размером 21,5 дюйма

    19:188

    Fujitsu использует опыт полупроводникового производства при выращивании овощей: В Японии начинаются полевые испытания самой большой «фабрики овощей с низким содержанием калия».

    19:0016

    «Умные» часы Pebble Watch разошлись тиражом в четверть миллиона устройств: «Умные» часы Pebble Watch проданы в объёме 250 000 устройств

    18:0923

    Консорциум G450C выбрал поставщика средств транспортировки 450-миллиметровых пластин: Заказ на средства транспортировки 450-миллиметровых пластин достался компании Entegris

    17:127

    IDC подтверждает, что лидером сокращающегося рынка ПК стала компания Lenovo: По подсчетам IDC, рынок готовых ПК сократился на 11,4%

    16:353

    Монитор Iiyama ProLite G2773HS-2 поддерживает кадровую частоту 144 Гц: На японском рынке монитор Iiyama ProLite G2773HS-2 появится 16 июля

    15:549

    Samsung может снизить цены на контрактный выпуск чипов и вызвать ценовую войну: Samsung ищет новых заказчиков на выпуск полупроводниковой продукции

    14:3943

    Появилось изображение смартфона BlackBerry A10 Aristo: Смартфон BlackBerry A10 Aristo получит пятидюймовый экран Super AMOLED

    14:082

    Обновление My WebMoney 1.8 для Android: Появилась возможность зарегистрироваться в системе WebMoney Transfer прямо из приложения

    13:49

    Microsoft снизит цены на планшеты Surface RT на $150: Планшет Microsoft Surface RT с 32 ГБ памяти можно будет купить за $350

    13:4534

    Большое обновление Google Карт для Android: Обновленное приложение Google Карты для мобильных устройств построено на версии, выпущенной для iPhone в прошлом декабре

    13:333

    Смартфон Moto X получит экран диагональю 4,4 дюйма и предложит пользователям новый опыт использования устройства: Смартфон Moto X будет долго работать от аккумулятора

    13:2717

    Яндекс.Перевод доступен для смартфонов на Android: Яндекс.Перевод помогает переводить слова и фразы на 18 иностранных языков и обратно без лишних кликов.

    13:13

    EK выпускает водоблоки для системных плат Gigabyte GA-Z87X-OC и Gigabyte GA-Z87X-OC Force: Основания водоблоков EK-FB Kit GA Z87X-OC и EK-FB GA Z87X-OC Force изготовлены из меди

    10:334

    Free M4a to MP3 Converter v.8.0 - бесплатный конвертер в формат MP3: Бесплатный конвертер в формат MP3

    10:20

    Сокращение рынка ПК вынуждает производителей системных плат переключаться на рынки серверов и встраиваемых систем: Рынки серверов и встраиваемых систем уступают рынку плат для ПК по объему, но превосходят его по рентабельности

    10:164

    Driver Fusion v.1.7.0 - бесплатная утилита для обновления/полного удаления ненужных драйверов из систем Windows : Бесплатная утилита для обновления или полного удаления ненужных драйверов из систем Windows

    09:452

    System Ninja v.2.4.3 - бесплатная программа для настройки ОС Windows: Бесплатная программа для настройки ОС Windows

    09:10

    Patch My PC v.2.3.5.0 - небольшая бесплатная утилита для поиска устаревшего ПО: Небольшая бесплатная утилита для поиска устаревшего ПО

    08:35

    Состоялся выпуск Dr.Web LinkChecker v.3.2.1, дополнения для блокировки нежелательного интернет-контента: Дополнение для блокировки нежелательного интернет-контента

    08:001

    Minix Mini HD PC — небольшой настольный ПК с ценой около 120 долл.: В ПК Minix Mini HD PC используется двухъядерный процессор Intel Atom D2550

    06:5018

    Компания HTC в 2014 году планирует выпустить смартфон под кодовым названием HTC M8: Смартфон HTC M8 может получить схожие элементы дизайна и некоторые особенности смартфона HTC One

    06:3015

    Компания LG представила тонкий дисплей для смартфонов c разрешением Full HD: Толщина нового дисплея LG — 2,2 мм, а рамка составит 2,3 мм.

    01:4912

    Смартфон Nokia Lumia 1020 с камерой разрешением 41 Мп представлен официально: Максимальное разрешение фотоснимка, сделанного при помощи основной камеры Nokia Lumia 1020, — 7712 x 5360 точек

    01:4554

    Новая версия мобильного Twitter для Android : В новом приложении Твиттера стало удобнее делиться фотографиями и предварительно просматривать твиты.

    00:55

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