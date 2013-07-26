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    26 июля 2013

    Новое видео демонстрирует, что мощная платформа и 4 ГБ оперативной памяти в смартфоне Ubuntu Edge могут быть не лишними: Смартфон Nexus 4 не достаточно производителен для Ubuntu Phone OS

    22:0651

    Видеокарта Galaxy GeForce GTX 780 HOF получила белую печатную плату с танталовыми конденсаторами: Видеокарта Galaxy GeForce GTX 780 HOF получила усиленную подсистему питания и огромный кулер

    16:5419

    За охлаждение корпуса SilverStone FT04 отвечают два фронтальных AP182 (180 мм) и один тыловой вентилятор (120 мм): Цена модели SilverStone FT04 составляет 230 долларов

    16:238

    Samsung отчиталась за второй финансовый квартал 2013 года: за второй финансовый квартал 2013 года Samsung получила чистую прибыль в размере 6,9 млрд. долларов

    14:4550

    Apple захотела получать по $30 с каждого проданного смартфона Samsung для урегулирования судебной тяжбы: Apple потребовала от Samsung $30 с каждого проданного смартфона и $40 с каждого планшета для урегулирования патентных споров

    12:2655

    Dictionary .NET v.6.0 - небольшой бесплатный переводчик: Небольшой бесплатный переводчик

    12:05

    Ace Utilities v.5.4.0 - новая версия набора утилит для настройки ОС: Набор утилит для настройки ОС Windows

    11:30

    HyperSnap-DX v.7.25.01 - утилита для захвата изображений из Windows и многих игр: Утилита для захвата изображений из стандартных приложений Windows и многих игр

    10:55

    Microsoft Security Essentials v.4.3.216.0 - бесплатный антивирус для защиты ОС Windows: Бесплатный антивирус от Microsoft

    10:2016

    LibreOffice v.4.1.0 - мультиплатформенный сборник офисных приложений: Мультиплатформенный сборник офисных приложений

    09:453

    CCleaner Free v.4.04 - утилита для очистки ПК от ненужных файлов: Утилита для очистки ПК от ненужных файлов

    09:10

    Internet Explorer 11: предварительная версия для для Windows 7: Вышла предварительная версия Internet Explorer 11 для Windows 7

    08:353

    От новых троянцев в Google Play могли пострадать 25 000 пользователей: «Доктор Веб» сообщает об обнаружении в каталоге Google Play нескольких вредоносных программ

    08:00

    Nokia всё-таки готовит большой смартфон с диагональю экрана шесть дюймов: Смартфон Nokia с шестидюймовым экраном может получить имя Lumia 1030

    08:0034

    Беспроводные наушники Harman JBL WR2.4 способны проработать на одном заряде до восьми часов: Цена модели Harman JBL WR2.4 составляет 100 долларов

    07:407

    В камере смартфона Sony Honami присутствует функция дополненной реальности AR effect, которая позволяет делать снимки с виртуальными героями и элементами: Аппарат Sony Honami на фото выглядит немного больше Sony Xperia Z, но модели имеют довольно схожий дизайн

    07:1510

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