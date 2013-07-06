  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    6 июля 2013

    Colorful представила планшет Colorfly U781 Q1 толщиной 6,8 мм: Colorfly U781 Q1 совместим с карточками памяти microSD объемом до 128 ГБ

    19:355

    Olivetti анонсировала три планшета на платформе Intel Bay Trail: Olivetti Olipad W808, W809 и W810 работают под управлением ОС Windows 8

    18:1421

    Ассортимент MSI пополнила 3D-карта Radeon HD 7730 : Основой изделия, получившего обозначение R7730-1GD5V1, служит 28-нанометровый GPU

    13:066

    Появилось изображение смартфона Motorola Droid Maxx: Смартфон Motorola Droid Maxx может быть моделью Droid Ultra с увеличенной батареей

    12:4717

    Камера Pentax K-01 «восстала из мертвых» в бело-синем оформлении: Датой начала продаж камеры Pentax K-01 в бело-синем оформлении названо 25 июля 2013 года

    12:4014

    LG Optimus G2, возможно, получит экран диагональю 5,2 дюйма и камеру разрешением 13 Мп: Разрешение экрана будет равняться 1920 х 1080 точкам, а камера получит систему оптической стабилизации

    11:584

    IHS повышает прогноз поставок дисплеев для планшетов : Активность безымянных китайских производителей на рынке планшетов заставляет аналитиков корректировать прогнозы

    07:30

    Нехватка флэш-памяти типа NAND продолжит ощущаться и в третьем квартале 2013 года: Производство флэш-памяти типа NAND едва поспевает за спросом

    07:0014

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    июль
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018