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    18 июля 2013

    Google Nexus 7 второго поколения позирует перед объективом фотокамеры: Google Nexus 7 второго поколения легко отличить от предшественника

    22:399

    Материнские платы для процессоров Haswell, лишённые проблемы с накопителями USB, появятся не ранее сентября : Материнские платы Socket 1150 с новыми чипсетами появятся осенью

    21:366

    Оператор AT&T реализовал по предзаказам всю полученную партию смартфонов Nokia Lumia 1020 : Цена на смартфон Nokia Lumia 1020 с двухгодичным контрактом AT&T составляет 300 долларов

    21:2514

    BitTorrent Sync 1.1.21 для Android — прямой обмен файлами: При помощи приложения можно получать доступ ко всем синхронизируемым папкам других устройств, добавлять контент с Android в синхронизируемые папки

    21:04

    Портативная рабочая станция Dell Precision M3800 может оснащаться экраном разрешением 3200 х 1800 точек: Ноутбук Dell Precision M3800 получил процессор Haswell и экран разрешением 3200 х 1800 пикселей

    20:4621

    Твердотельные накопители Transcend HDS740 формата half-slim SATA характеризуются скоростью чтения 510 МБ/с: SSD Transcend HDS740 формата half-slim SATA имеют массу 11 г

    19:576

    Intel планирует отказаться от бренда Atom: Intel считает, что плохая репутация бренда Atom плохо влияет на продажи смартфонов и планшетов с их чипами

    19:1439

    FPse 0.11.111 для Android — игры с PlayStation на смартфоне: Разработчик обещает отличное качество звука, хорошую совместимость и быструю работу эмулятора

    18:17

    ES File Explorer 3.0.5.1 — обновление файлового менеджера для Android: Приложение включает средство для аварийного завершения приложений, FTP-клиен

    18:12

    DicePlayer 2.0.30 — видеоплеер для Android: DicePlayer позволяет смотреть видео с субтитрами разных стандартов

    18:07

    Beautiful Widgets 5.3.1 — украшение стартового экрана Android: Популярный набор виджетов для рабочего стола смартфонов и планшетов с Android

    18:01

    Обновление антивируса AntiVirus Free для Android: Утилита может выполнять проверку системы по заранее составленному расписанию.

    17:54

    Autodesk 123D Sculpt 1.03 — трехмерная лепка на iPad: Все инструменты редактора поддерживают технологию Multi-Touch, благодаря чему во время работы создается ощущение, что вы работаете с настоящей глиной

    17:50

    Смартфон Philips Xenium W8510 получит аккумулятор ёмкостью 3300 мА·ч и впечатляющую автономность: Смартфон Philips Xenium W8510 позволит разговаривать до 18 часов

    15:5928

    Процессор AMD Opteron 3365 располагает 8 ядрами и совместим с разъёмом AM3+: AMD выпустила новый процессор для малых серверов Opteron 3365

    14:597

    Компания HTC официально представила смартфон HTC One mini: Смартфон HTC One mini поступит в продажу в августе этого года

    13:4713

    В Сети появились тесты процессора Intel Atom Z3770 поколения Bay Trail: SoC Intel Atom Z3770 будет значительно производительнее существующих моделей Atom

    13:2818

    Твердотельные накопители Samsung NVMe SSD XS1715: объем — до 1,6 ТБ, производительность — до 740 000 IOPS: Максимальная скорость последовательного чтения Samsung NVMe SSD XS1715 — 3 000 МБ/с

    12:367

    KoolMoves v.8.6.1 - программа для создания Flash-роликов: Программа, служащая для создания Flash-роликов и предназначенная как для новичков, так и для профессиональных разработчиков и дизайнеров

    11:30

    Samsung SSD 840 Evo — твердотельные накопители типоразмера 2,5 дюйма на базе флэш-памяти 10-нанометрового класса: Samsung использует в SSD 840 Evo новый контроллер MEX

    11:0826

    PhraseExpress v.9.1.44 - бесплатная программа для ускорения ввода текста: Бесплатная программа для ускорения ввода текста

    10:55

    Windows 7 Manager v.4.2.9 - настройщик операционных систем Windows Seven: Настройщик операционных систем Windows Seven

    10:20

    Artweaver v.4.0 - бесплатная программа, высококачественно имитирующая рисование обычными кистями, карандашами, мелками и т.д.: Бесплатная программа, высококачественно имитирующая рисование обычными кистями, карандашами, мелками и т.д.

    09:45

    µTorrent v.3.3.1 Build 29938 — популярная P2P-программа для обмена файлами в Сети: Популярная P2P-программа для обмена файлами в Сети

    09:10

    Смартфон Meizu MX3 получит обновлённую оболочку Flyme 3.0 и 2 ГБ оперативной памяти: Смартфон Meizu MX3 получит дисплей диагональю 5,1 дюйма разрешением Full HD и оперативную память объёмом 2 ГБ

    08:5013

    Новая версия Антивирусного Сканера позволяет лучше обнаруживать вредоносные расширения браузеров и лечить сложные заражения: Cezurity объявляет о выходе версии 2.6 своего облачного сервиса - Антивирусного Сканера

    08:35

    В сети появилось изображение красной версии смартфона Motorola Droid Ultra: Новая линейка Droid, которая включает в себя смартфоны Motorola Droid Ultra, Droid Mini и Droid Maxx, будет представлена оператором Verizon 24 июля в Нью-Йорке

    08:205

    DriverMax v.7.15 — бесплатная утилита для работы с драйверами под Windows: Бесплатная утилита для работы с драйверами под операционными системами Windows

    08:00

    Компания Geeksphone планирует выпустить улучшенную версию смартфона Peak, который получит название Geeksphone Peak+: Geeksphone Peak+ может стать самым мощным смартфоном с Firefox OS на сегодняшний день.

    07:40

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