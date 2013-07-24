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    24 июля 2013

    Android 4.3: родительский контроль, поддержка OpenGL ES 3.0 и прочее: Новая версия ОС снабжена функцией родительского контроля, благодаря которой пользователи могут запрещать покупки внутри приложений, приобретение приложений.

    23:59

    Dialer One 2.1.7 — улучшенный поиск контактов на Android: Программа может предложить поиск по части номера/имени, быстрый набор (с использованием цифр 2-9)

    23:591

    Фоторедактор Aviary 3.0.2 для Android: Эта программа позволяет редактировать снимки на вашем смартфоне или планшете

    23:58

    BitTorrent Sync 1.1.27 для Android — прямой обмен файлами: При помощи приложения можно получать доступ ко всем синхронизируемым папкам других устройств, добавлять контент с Android в синхронизируемые папки

    23:58

    Обновлен клиент «ВКонтакте» 3.01 для Android : Программа предоставляет доступ ко всем основным функциональным возможностям социальной сети.

    23:57

    Sleep as Android — самый умный будильник: Sleep as Android задействует акселерометр вашего смартфона, который лежит рядом во время сна, и фиксирует активность ваших движений, определяя фазу сна

    23:561

    Cool Reader 3.1.2-33 превращает Android-смартфон в электронную книгу: Одно из лучших приложений для чтения электронных книг на устройствах, работающих под управлением Android

    23:56

    Обновление Expense Manager — персональной мини-бухгалтерии на Android: Приложение дает возможность заносить все свои расходы, долги, учитывать регулярные выплаты и поступления денежных средств.

    23:56

    XenoAmp Music Player 0.245 для Android — музыка в кармане: Программа содержит множество полезных функций, в числе которых беспрерывное воспроизведение на Jelly Bean

    23:54

    Kingsoft free Office 5.61 — бесплатный офис для Android : Программа позволяет создавать, просматривать и редактировать документы пакета Microsoft Office.

    23:51

    Вышел Dolphin Browser 10.0.1 для Android : В нем реализована поддержка расширений, управления при помощи жестов, есть менеджер загрузки, возможность работы с неограниченным числом вкладок.

    23:50

    Quick System Info Pro 2.1.6 помогает следить за состоянием системы на Android : Утилита отображает данные о процессоре, памяти, SD-карте, показывает все запущенные процессы, выводит список установленных приложений и сетевых соединений

    23:48

    Обновление Навител 7.5.0.2131 для Android-смартфонов:

    23:27

    Второе поколение планшета Nexus 7 представлено официально: Google представила новую реинкарнацию планшета Nexus 7

    20:4996

    Компания Asus решила отдельно выпустить планшетную часть гибридного устройства Transformer AiO P1801 в качестве моноблока: Моноблочный ПК Asus AiO P1801-T является копией планшетной части гибрида Transformer AiO P1801

    19:544

    Nvidia официально представила профессиональный ускоритель Quadro K6000, основанный на GPU GK110: Проффессиональный ускоритель Nvidia Quadro K6000 получил 2880 ядер CUDA

    18:2517

    Новая обучающая игра на iPhone для дошкольников «Круглый Знайка» от многодетной мамы: Игра «КРУГЛЫЙ ЗНАЙКА» учит распознавать простейшие геометрические фигуры, цвета, сопоставлять узоры

    18:08

    Intel готовит пару процессоров Haswell ULT: Pentium 3556U и Core i3-4005U, функционирующих на частоте 1,7 ГГц: CPU Pentium 3556U и Core i3-4005U характеризуются TDP 15 Вт

    16:489

    Планшет Nexus 7 второго поколения запечатлён на видео: Планшет Nexus 7 второго поколения получил яркую коробку и скудную комплектацию

    16:1314

    Samsung первой начинает выпускать мобильную память объёмом 3 ГБ: Samsung выпускает мобильную память LPDDR3 плотностью 4 Гбит

    15:1819

    Моноблочный ПК MSI Adora24 оснащается видеокартой GeForce GT 740M: MSI представила системы All-in-One Adora24 с сенсорными экранами Full HD

    14:383

    Apple отчиталась за третий квартал 2013 года: Третий квартал 2013 года для Apple принёс снижение дохода на 19%

    13:2925

    Dell готовит 32-дюймовый монитор, использующий панель IGZO разрешением Ultra HD: Dell показала монитор с разрешением 3840 х 2160 точек

    12:2555

    Seagate назвала Enterprise Turbo SSHD «быстрейшим в мире жестким диском для предприятий»: Seagate Enterprise Turbo SSHD относится к гибридным HDD

    12:158

    Kerio Control Firewall v.8.1.1 - высококачественный пакет обеспечения сетевой безопасности: Высококачественный пакет обеспечения сетевой безопасности

    10:551

    PRTG - Paessler Router Traffic Grapher v.13.3.4 - программа для мониторинга сетевого трафика: Бесплатная и удобная программа для мониторинга сетевого трафика

    10:20

    Опубликован план мероприятий «Развитие отрасли информационных технологий»: Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает о публикации плана мероприятий («дорожной карты») «Развитие отрасли информационных технологий»

    09:454

    AOC анонсировала подключаемый по USB монитор e1659Fwu с поддержкой технологии DisplayLink: На североамериканском рынке AOC e1659Fwu оценен в $139

    09:401

    Расширены возможности обмена данными «1С-Битрикс: Корпоративный портал» с системой «1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП»: «1С-Битрикс: Корпоративный портал» и «1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП» интегрированы на уровне обмена данными

    09:10

    Intel готовит процессоры Core поколения Haswell с SPD равным всего 4,5 Вт: Новые процессоры Intel серии Y будут иметь SPD 4,5 Вт

    09:0029

    Новый мобильный сервис уведомит москвичей о задолженностях по исполнительным производствам: «Альтарикс» разработала для правительства Москвы новый мобильный сервис, позволяющий москвичам через мобильное устройство узнать о своих задолженностях по исполнительным производствам

    08:351

    HP анонсировала мониторы Z22i, Z23i и Z24i на базе панелей IPS: Разрешение экранов мониторов HP Z22i, Z23i и Z24i одинаково и составляет 1920 х 1080 точек

    08:3011

    Планшет на основе новой SoC Samsung Exynos 5420 сравнили с Nexus 10 в игровых приложениях: GPU Mali-T628 ощутимо превосходит Mali-T604

    08:0012

    ESET: две трети аккаунтов социальных сетей подвергались взлому: Больше половины пользователей Вконтакте теряли доступ к аккаунтам

    08:002

    SanDisk Connect Wireless Flash Drive и SanDisk Connect Wireless Media Drive — флэш-накопители, позволяющие осуществлять одновременное беспроводное подключение по Wi-Fi нескольких мобильных устройств и ПК: Цена устройства SanDisk Connect Wireless Flash Drive составляет 80 и 100 долл. за модели ёмкостью 32 и 64 ГБ соответственно

    07:403

    Motorola и Verizon представили смартфоны Droid Mini, Droid Ultra и Droid Maxx: Смартфоны Motorola Droid представлены официально

    00:0615

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