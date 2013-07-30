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    30 июля 2013

    В Сети появились изображения и характеристики беззеркальной фотокамеры Panasonic Lumix DMC-GX7 : Panasonic Lumix DMC-GX7, предположительно, будет стоить 999 евро

    22:4521

    Смартфон Samsung Galaxy S4, возможно, стал причиной пожара: В Гонконге у мужчины загорелся смартфон Galaxy S4

    21:0656

    Флэш-накопители Mach Xtreme MX-LX используют интерфейс USB 3.0 и показывают скорость чтения данных до 190 МБ/с: Флэш-накопители Mach Xtreme MX-LX являются лучшим выбором по соотношению цена/производительность

    18:479

    Смартфон Huawei Honor 3 предстал на новых фото: В изделии применен фирменный процессор Huawei K3V2

    16:4121

    Корпус Cooler Master CM 690 III способен разместить в себе видеокарты длиной до 423 мм и процессорные охладители высотой до 171 мм: Продажи корпуса Cooler Master CM 690 III начнутся в августе

    16:2712

    Samsung хочет купить Novaled за 200 млн. долларов: Novaled владеет более чем 500 патентами в области OLED

    15:2221

    Adata пополнила свой ассортимент модулями памяти XPG V2-3100: Частота работы новых модулей памяти Adata составляет 3100 МГц

    13:352

    Origins PC предлагает CPU Intel Core i7-4930MX и видеокарту GeForce GTX 765M в ноутбуке EON13-S массой 2 кг: Ноутбук Origins PC EON13-S оснащается матовым экраном IPS разрешением Full HD

    13:069

    InstalledCodec v.1.30 - бесплатная утилита, отображающая список всех кодеков и фильтров в системе: Крошечная бесплатная утилита, которая выводит список всех кодеков и фильтров

    12:40

    Free MP3 Cutter and Editor v.2.6.0.1953 - программа для быстрого редактирования MP3-файлов: Небольшая бесплатная утилита для редактирования MP3-файлов

    12:053

    29EA73-P и 29EB73-P – новые 29-дюймовые мониторы LG с соотношением сторон 21:9: Отличие LG 29EB73-P от 29EA73-P заключается в возможности регулировать высоту ЖК-панели

    11:5714

    jedit v.5.1.0 - мультиплатформенный, качественный текстовый редактор: Мультиплатформенный, качественный текстовый редактор

    11:30

    Asus планирует выпустить самый тонкий планшет: Asus выпустит планшет толщиной 6 мм

    10:5818

    IncrediMail v.6.29 Build 5274 - бесплатный, простой в использовании почтовый клиент: Бесплатный, простой в использовании и удобный почтовый клиент

    10:55

    CloneSpy v.3.0 - утилита для очистки жестких дисков от ненужных и повторяющихся файлов: Утилита, предназначенная для очистки жестких дисков от ненужных и повторяющихся файлов

    10:20

    JaBack v.10.04 - бесплатная программа для создания резервных копий важной информации: Бесплатная программа для создания резервных копий важной информации

    09:45

    YouTrack 5: твой язык, твой Agile, твои правила: Новая версия умного баг-трекера от JetBrains локализована на русский, французский, немецкий и испанский языки, а также включает улучшения в системе управления Agile-проектами и других областях

    08:35

    Handy Backup v.7.4.2 - новая версия программы резервного копирования: Новософт усовершенствовала функциональность программы резервного копирования Handy Backup

    08:00

    В следующем году Samsung представит однокристальные системы Exynos собственной разработки: Компания Samsung намерена разработать свои собственные ядра ARM на основе архитектур ARMv7 и ARMv8

    08:0070

    Обновлённая линейка ноутбуков Apple MacBook Pro с процессорами Intel Haswell будет представлена в сентябре: Обновлённые ноутбуки Apple MacBook Pro получат самый мощный мобильный процессор семейства Intel Haswell

    07:4049

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