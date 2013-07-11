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    11 июля 2013

    Корзина Icy Dock FatCage MB155SP-B рассчитана на пять накопителей: Для установки в корзину Icy Dock FatCage MB155SP-B накопители закрепляются в лотках EZ-Tray

    23:518

    Wuala 2.72 для Android обеспечивает безопасность хранения файлов: Wuala — это веб-сервис для резервного копирования и синхронизации данных, основной особенностью которого является повышенное внимание к безопасности

    23:02

    Москвичи могут передавать показания водосчётчиков по мобильному: Новый сервис доступен на всех трёх популярных мобильных платформах – iOS, Android и Windows Phone.

    22:57

    Монитор Asus MX299Q с соотношением сторон 21:9 можно будет купить за 470 евро: Монитор Asus MX229Q имеет разрешение 2560 х 1080 точек

    22:517

    Ассортимент Trendnet пополнили NAS TN-200 и TN-200T1: NAS Trendnet TN-200 и TN-200T1 имеют по два отсека для жестких дисков

    21:45

    Блок питания Evga 500B имеет сертификат 80 Plus Bronze : Блок питания Evga 500B совместим с процессорами Intel Core четвертого поколения.

    21:25

    Qualcomm показала, какой была бы жизнь людей, если бы не было смартфонов: В шуточной манере Qualcomm рассказала, как бы пришлось пользователям работать с почтой, смотреть видео и общаться в социальных сетях, если бы не было смартфонов

    20:2291

    Inno3D оснастила видеокарту GeForce GTX 760 системой охлаждения Herculez 3000: Видеокарта Inno3D iChill Herculez 3000 получила заводской разгон ядра и памяти

    20:091

    Видеодайджест новостей: камера Canon EOS 70D, Samsung высмеивает Apple, бюджетный Apple iPhone, рост Samsung на рынке смартфонов замедлился, критическая уязвимость в ОС Android: Видеодайджест новостей: камера Canon EOS 70D, Samsung высмеивает Apple, бюджетный Apple iPhone, рост Samsung на рынке смартфонов замедлился, критическая уязвимость в ОС Android

    19:25

    По оценке Gartner, за год поставки ПК сократились на 10,9%, на рынке произошла смена лидера: Аналитики Gartner подсчитали, что поставки ПК во втором квартале 2013 года сократились по сравнению с тем же периодом 2012 года на 10,9%

    19:038

    Google может «разрешить» Motorola потратить 500 млн. долларов на продвижение смартфона Moto X: Motorola потратит несколько сотен миллиардов долларов на рекламу нового смартфона

    18:504

    Объём продаж хромбуков растёт : Хромбуки занимают 5% рынка ноутбуков в США

    16:287

    Компания Minix представила устройство Minix NEO A2, которое может быть использовано как ПДУ, клавиатура или мышь: Устройство Minix NEO A2 совместимо с операционными системами Windows, OS X, Android и Linux

    13:504

    Смартфон BlackBerry A10 получит 5-дюймовый дисплей: BlackBerry A10 будет довольствоваться двухъядерным процессором

    13:105

    В мониторе I-O Data LCD-MF272CGBR используется 27-дюймовая панель типа AH-IPS, разрешение которой равно 2560 x 1440 пикселей: Разрешение 27-дюймовой панели типа AH-IPS, используемой в мониторе I-O Data LCD-MF272CGBR, равно 2560 x 1440 пикселей

    13:0510

    Apple планирует использовать панели IGZO в планшетах iPad и в ноутбуках MacBook следующего поколения: Apple ведёт переговоры с Sharp и LG касательно выпуска панелей IGZO

    12:438

    ISO Workshop v.4.3 - бесплатная программа для конвертирования данных в ISO-образы и записи дисков: Бесплатная программа для конвертирования данных в ISO-образы и записи дисков

    12:40

    Apple проиграла правительству США в деле о ценовом сговоре на рынке электронных книг: По мнению судьи, Apple сыграла «центральную роль» в ценовом сговоре на рынке электронных книг

    12:1826

    Системная плата ASRock H87E-ITX/ac типоразмера Mini-ITX располагает шестью портами SATA 6 Гбит/с: В конфигурацию ASRock H87E-ITX/ac вошел адаптер, реализующий связь стандартов Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.0

    12:0913

    Memtest86 v.4.3.0 - бесплатная утилита для тестирования памяти на ПК: Бесплатная утилита для тестирования памяти на компьютерах с архитектурой x86

    12:054

    Системная плата Biostar H61MGV3 рассчитана на процессоры Intel в исполнении LGA 1155: Оснащение платы Biostar H61MGV3 включает четыре порта SATA 3 Гбит/с

    11:577

    qBittorrent v.3.0.10 - мультиплатформенный BitTorrent-клиент: Бесплатный мультиплатформенный BitTorrent-клиент

    11:30

    Корпоративные решения «Лаборатории Касперского» одобрены ФСБ России: Тотальная сертификация корпоративных решений

    10:55

    МО РФ продлило до 2018 года сертификаты соответствия на продукты Dr.Web: «Доктор Веб» сообщает о продлении действия сертификатов соответствия Министерства обороны Российской Федерации

    10:20

    Advanced IP-Scanner v.2.3 - бесплатный сканер IP-адресов для Windows: Быстрый, надежный и удобный сканер IP-адресов для Windows

    09:451

    ESET выпускает антивирус для SharePoint Server: Вышло новое бизнес-решение ESET NOD32 Security для Microsoft SharePoint Server

    09:10

    Mail.Ru Group запускает почтовое решение для бизнеса: Mail.Ru запустила бета-версию сервиса для создания корпоративной почты на своей платформе

    08:352

    Nokia Lumia 1020: полные технические подробности накануне официальной премьеры: Nokia Lumia 1020 получила двухъядерный CPU частотой 1,5 ГГц, дисплей AMOLED диагональю 4,5 дюйма и камеру PureView разрешением 41 Мп

    08:30103

    Смартфон Oppo Find 5 Red Edition уже можно приобрести по цене 486 долл.: Ограниченная серия Oppo Find 5 Red Edition насчитывает 5000 устройств

    08:309

    HERE предоставит приложения HERE Drive (+) для всех смартфонов на базе ОС Windows Phone 8: HERE объявляет об обновлениях приложений HERE Drive(+) и HERE Transit

    08:00

    Появились спецификации процессоров Intel Core i3-4100E, i3-4102E, i5-4400E и i5-4402E для встраиваемых решений: В базе данных Intel ARK пока нет никаких данных о Core i3-4100E, i3-4102E, i5-4400E и i5-4402E

    07:506

    К концу 2013 года компания BlackBerry планирует выпустить новый смартфон на ОС BlackBerry 7: В сети появились фото нового устройства Bold 9720 на ОС BlackBerry 7

    07:405

    Ноутбук Digital Storm Veloce получит экран диагональю 13,3 дюйма разрешением Full HD, процессор Haswell и 3D-карту GeForce GTX 765M: Ноутбук Digital Storm Veloce будет стоить от $1500 и получит возможность объединить накопители mSATA и обычный HDD

    00:379

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