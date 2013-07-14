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    14 июля 2013

    Планшету Google Nexus 7 второго поколения нелегко будет обойти предшественника по объему продаж: У Google Nexus 7 уже не будет «ценовой форы»

    17:0013

    Появились характеристики процессоров Celeron G1630, G1620T, Core i5-3340, i5-3340S, которые Intel выпустит в сентябре: Celeron G1630, Celeron G1620T, Core i5-3340 и Core i5-3340S принадлежат к семейству Ivy Bridge

    16:1511

    Spire представила компьютерный корпус PowerCube 702, совместимый с системными платами формата Mini-ITX : Spire PowerCube 702 по умолчанию оснащен блоком питания мощностью 300 Вт

    14:4711

    Blu Dash 4.5 — бюджетный смартфон с поддержкой HSPA+ и процессором MediaTek MT6589M: Цена смартфона Blu Dash 4.5 составляет 140 долларов

    13:0114

    Экран смартфона Neo N003 выдержал испытание маломощной дрелью: Старт продаж смартфона Neo N003 с пятидюймовым экраном Full HD перенесён на август

    09:1518

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