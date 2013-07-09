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    9 июля 2013

    Ноутбуки MacBook Pro получат новые процессоры Intel Haswell: Apple обновит ноутбуки MacBook Pro, оснастив их новыми CPU Haswell

    23:1623

    В серию блоков питания Cooler Master G вошли модели мощностью 500, 600 и 700 Вт : Блоки питания Cooler Master серии G имеют сертификат 80 Plus Bronze

    22:025

    Мини-ПК CyberPowerPC Zeus ориентированы на сегмент HTPС и предлагают полностью пассивное охлаждение: HTPC CyberPowerPC Zeus оснащаются пассивной системой охлаждения

    22:0111

    Скорость карт памяти SanDisk Extreme microSDXC объемом до 64 ГБ в режиме чтения достигает 80 МБ/с, в режиме записи — 50 МБ/с: Карточки SanDisk Extreme microSDHC и microSDXC UHS-I имеют влагозащищенное, ударопрочное исполнение

    20:4316

    DeepCool выпускает процессорный охладитель GamerStorm Lucifer: Медное никелированное основание охладителя Lucifer связано с алюминиевым радиатором шестью тепловыми трубками диаметром 6 мм

    18:587

    Моноблок Lenovo ThinkCentre M93z, оснащённый процессорами Haswell, будет стоить от $800: Моноблочный ПК Lenovo ThinkCentre M93z получит сенсорный экран и ускоритель Radeon

    15:1717

    Lenovo оснащает свой мини-ПК M93p Tiny процессорами Intel Haswell: ПК Lenovo M93p Tiny получил разъём USB для быстрой зарядки портативных устройств

    14:1521

    Gigabyte оснащает новую видеокарту GeForce GTX 760 системой охлаждения WindForce 3X 450W и 4 ГБ памяти: Новая видеокарта Gigabyte GeForce GTX 760 получила удвоенный объём памяти

    13:269

    Screenshot Captor v.4.5.0 - бесплатная утилита для захвата изображения с рабочего экрана: Бесплатная утилита для захвата снимков рабочего экрана

    10:20

    YUMI v.0.1.0.0 - бесплатная утилита для создания мультизагрузочных флэшек: Бесплатная утилита для создания мультизагрузочных флэшек

    09:45

    JAlbum v.11.3 - программа для создания альбомов из фотографий и графических файлов: Бесплатная и простая программа для создания альбомов из фотографий и графических файлов

    09:10

    Появились новые изображения и технические данные смартфона Nokia Lumia 1020, названа цена: Смартфон Nokia Lumia 1020 будет доступен в черном, белом и желтом вариантах

    09:0024

    Nikon хочет ответить на сокращение рынка «изменением концепции камер»: Сокращение рынка компактных камер заставляет Nikon искать другие источники дохода

    08:4553

    «Лаборатории Касперского»: Штраф за доверчивость лже-ГИБДД: Штраф за доверчивость

    08:354

    TV-приставка Minix Neo X7 оснащена двухдиапазонным модулем Wi-Fi (2,4 и 5 ГГц): Цена устройства Minix Neo X7 составит около 140 долларов

    08:3014

    В Сети появились первые снимки, сделанные камерой смартфона Nokia Lumia 1020 (EOS): Разрешение камеры смартфона Nokia Lumia 1020 (EOS) равно 41 Мп

    08:0056

    R-Style представил рынку комплекс решений для розничного банковского бизнеса: R-Style представил участникам финансового рынка комплекс решений на новой платформе PRIME

    08:00

    Флагманский смартфон LG Optimus G2 будет представлен 7 августа в Нью-Йорке: Смартфон LG Optimus G2 получит процессор Snapdragon 800 и основную камеру разрешением 13 Мп с оптической стабилизацией

    07:403

    Количество постоянных пользователей Peers.TV достигло 10 тысяч: Приложение Peers.TV - это мобильная версия популярного сайта для онлайн-просмотра телевизионных каналов.

    01:02

    Объем мирового рынка магазинов приложений к 2015 году вырастет в 2,5 раза: И в стоимостном выражении в 2015 году составит около 36 млрд долл.

    00:56

    Планшет Nexus 7 с 32 ГБ памяти можно купить за $200: Планшеты Nexus 7 дешевеют в преддверии выхода новой версии

    00:4826

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