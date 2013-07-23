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    23 июля 2013

    Однокристальная система MediaTek MT6589T послужила основой бюджетного смартфона Xiaomi Red Rice: Xiaomi Red Rice будет продаваться по цене $165

    23:1114

    Papirus.net выпускает клиент для Windows Phone: Simply Good Software объявляет о выпуске мобильного приложения Papirus для Windows Phone

    22:55

    Canonical хочет собрать 32 млн. долларов для создания и выпуска смартфона Edge под управлением Ubuntu Phone OS: Canonical хочет выпустить смартфон Edge с Ubuntu Phone OS и Android, оснащённый 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти

    20:2646

    Смартфон Moto X окажется доступнее Google Nexus 4: Moto X, по предварительным данным, будет стоить в США $299 за версию с 16 ГБ флэш-памяти

    18:309

    В Сети снова появилась информация о большом планшете Samsung: Samsung готовит планшет с диагональю экрана 12,2 дюйма разрешением 2560 х 1600 точек

    18:0425

    Wacom может предложить перьевой дисплей, функционирующий аналогично консоли Nvidia Shield: Wacom может оснастить перьевой дисплей Cintiq 13HD чипом Tegra 4

    16:571

    На iXBT.com стартовал конкурс для системных администраторов: Сегодня iXBT.com совместно с телеком-оператором «Дом.ru Бизнес» запустили конкурс для системных администраторов с призом — поезкой в Амстердам

    16:0028

    Пользователи устройств с ОС Android могут помочь в поисках пульсаров или в борьбе со СПИДом: Проекты Einstein@Home и FightAIDS@Home доступны на Android

    14:1334

    Производитель назвал новый смартфон Nokia Lumia 625 «героем большого экрана»: Nokia Lumia 625 оценен в 220 евро

    13:5332

    Lenovo готовит смартфон под управлением ОС Windows Phone 8: Превый смартфон Lenovo на базе Windows Phone 8 получит четырехъядерный процессор

    12:3921

    Смартфон HTC Desire 500 получил SoC Snapdragon 200: Смартфон HTC Desire 500 представлен официально

    12:2712

    Dinamotxt 2.12.10 — отправка SMS с Android-планшета: Для работы приложения понадобится иметь два устройства на Android: смартфон и планшет.

    11:34

    MemInfo v.3.3.2 - бесплатная утилита, отображающая в системном трее текущую загруженность подсистемы памяти: Бесплатная утилита, отображающая в системном трее текущую загруженность подсистемы памяти

    11:30

    Samsung обновила мобильный процессор Exynos 5 Octa, оснастив его GPU Mali-T628 MP6: Новая SoC Exynos 5420 получила GPU Mali-T628 MP6 и будет производиться в августе

    11:2920

    Яндекс расширил умные поисковые подсказки для мобильных устройств: Поиск давно показывает балл пробок в крупных городах, а сегодня научился подсказывать ещё и пробки на крупных магистралях.

    11:20

    «Дребеденьги» обновили клиент для Android: Приложение дополняет премиум-возможности сервиса, позволяя вносить информацию о расходах «на ходу»

    11:10

    IP Cam Viewer Basic 4.9.9 позволяет наблюдать за удаленными веб-камерами на Android: С помощью данной утилиты можно быстро просматривать изображения, фиксируемые IP-камерами наблюдения

    10:56

    Pdf995 v.12.3 - бесплатная утилита для создания PDF-документов: Бесплатная утилита для создания PDF-документов

    10:55

    Hand-shadow 2013.3 — театр теней на Android: Приложение представляет собой интерактивный учебник для устройств на платформе Android.

    10:54

    StreamToMe 3.8 для передачи мультимедийных данных на iPhone и iPad : StreamToMe поддерживает большое количество форматов, в том числе с HD-качеством 720p для iPad и iPhone 4.

    10:50

    File Manager 1.15.11 — операции с файлами на Android-смартфоне: В файловый менеджер интегрирован архиватор, имеется возможность поиска и группового выделения файлов

    10:491

    Hornil StylePix v.1.13.0 - бесплатный пакет для обработки графических файлов: Бесплатный пакет для обработки графических файлов

    10:20

    Microsoft Outlook Web App для iPhone и iPad: Вслед за One Note и Office Mobile Microsoft представила еще один продукт для пользователей iOS: клиент Outlook Web App (OWA) для iPhone и iPad

    09:45

    Усовершенствованный во всех отношениях ReSharper 8 поддерживает новейшую версию Visual Studio: Свежая версия известного инструмента для .NET-разработки от JetBrains поддерживает Microsoft Visual Studio 2013 Preview

    09:10

    Учёным из Цюриха удалось создать подобие искусственного интеллекта: Учёные из Цюрихского университета создали нейроморфные чипы, способные имитировать работу мозга

    09:0021

    Вышла новая версия CommFort 5.75: видеоконференция с неограниченным количеством участников: «КоммФорт софтваре» объявила о выпуске новой версии CommFort 5.75, клиент-серверного приложения для общения в корпоративных и домашних сетях

    08:35

    Canon тестирует камеру DSLR с 75-мегапиксельным датчиком: Canon тестирует камеру с датчиком разрешением 75 Мп и корпусом аналогичным EOS-1D X

    08:0026

    Многоязычный разговорник PhraseBox PRO стирает границы в общении для отечественных путешественников: PlanetInPocket.com объявляет о выпуске обновленной версии многоязычного разговорника PhraseBox PRO для устройств на базе Android

    08:00

    Издание Samsung Galaxy Tab 2 10.1 Student Edition включает в себя планшет, беспроводную клавиатуру (Bluetooth) и док-станцию: Комплект Samsung Galaxy Tab 2 10.1 Student Edition можно приобрести в известных онлайновых магазинах США по цене 350 долларов

    07:4013

    Бюджетный смартфон Hisense U939, корпус которого оформлен в ярких цветах, получил двухъядерный процессор MT6572: Цена смартфона Hisense U939 составяет 130 долларов

    07:155

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