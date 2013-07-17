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    17 июля 2013

    В 2014 году объем поставок умных часов достигнет пяти миллионов штук: Рост объема поставок в сравнении с текущим годом достигнет примерно 900%

    23:3840

    Поиск Mail.Ru запустил приложение для Windows 8: Поиск Mail.Ru создал собственное приложение для Windows 8

    22:55

    Обновлена SketchBook Pro 2.82 для iPad : Autodesk SketchBook Pro для iPad для создания набросков и рисунков

    22:40

    Стоимость нового поколения планшетов Nexus 7 составит $230 и $270 за версии с 16 и 32 ГБ соответственно: Новый планшет Nexus 7 представят 24 июля

    22:158

    Xiaomi за первое полугодие 2013 года заработала больше, чем за весь прошлый: Xiaomi за первое полугодие 2013 года продала 7 млн смартфонов

    19:136

    Samsung Galaxy Mega 5.8 появится в версии с двумя картами SIM: Вслед за Samsung Galaxy Mega 6.3 в «двухсимочном» исполнении появится и Galaxy Mega 5.8

    18:257

    Acer обновит планшетный ПК Iconia W3 уже в сентябре, оснастив его экраном IPS: Обновлённый планшет Acer Iconia W3 получит качественный экран и более тонкий и лёгкий корпус

    18:2119

    Eurocom предлагает ноутбук Electra с процессором Intel Core i7-4700MQ и видеокартой GeForce GTX 750M за $1000: Ноутбук Eurocom Electra может оснащаться чипом Core i7-4930MX

    17:5310

    Новые моноблоки Acer AZ3-605 предлагают 23-дюймовый экран IPS разрешением Full HD: Моноблоки Acer AZ3-605 оснащаются процессорами Ivy Bridge

    17:261

    Micron освоила нормы 16 нм в производстве флэш-памяти MLC NAND: Micron объявила о переходе на 16-нанометровые нормы

    16:598

    Смартфон Nokia Lumia 625: новые подробности: Nokia Lumia 625, предположительно, будет стоить $325

    11:5926

    WirelessKeyView v.1.67 - утилита восстановления забытых ключей аутентификации к WiFi-точкам: Утилита восстановления забытых ключей аутентификации к WiFi-точкам

    11:304

    Выпуск гибридных процессоров AMD Kaveri отложен до начала следующего года: Выпуск AMD Kaveri отложен в связи с невозможностью наладить их массовое производство в срок

    11:2129

    2ГИС начал работать на Кипре:

    11:031

    Вышли переводчики Translate.Ru с экономией трафика в роуминге: Подключив режим «Минимизация трафика в роуминге», пользователи приложений Translate.Ru для телефонов и планшетов могут сократить платный трафик, минимизировав число обращений приложения к интернет-серверам.

    11:00

    Kaspersky Internet Security для Android: защита смартфонов и планшетов: Новый Kaspersky Internet Security для Android представляет собой решение с единым установочным пакетом, который в зависимости от параметров устройства, автоматически активирует доступные пользователю функции

    10:56

    CintaNotes v.2.3 - простой бесплатный менеджер заметок: Простой бесплатный менеджер заметок

    10:55

    Новый SMS-сервис позволит москвичам подписаться на мониторинг исполнительных производств : Узнать о задолженностях по исполнительным производствам теперь можно по единому короткому SMS-номеру 7377.

    10:52

    Агент Mail.Ru 3.4.1143 для Android — новая версия мессенджера: Эта программа позволяет делать бесплатные звонки и отправлять бесплатные SMS на мобильные телефоны

    10:50

    Обновлен клиент «ВКонтакте» 3.0 для Android : Программа предоставляет доступ ко всем основным функциональным возможностям социальной сети.

    10:461

    XenoAmp Music Player 0.241 для Android — музыка в кармане: Программа содержит множество полезных функций, в числе которых беспрерывное воспроизведение на Jelly Bean

    10:44

    Обновлен архиватор WinZip для Android: С помощью приложения можно просматривать, открывать и сохранять ZIP-файлы на мобильном устройстве.

    10:41

    SketchBook Mobile 2.82 раскрывает творческие способности владельцев iPhone: Программа содержит множество кистей, карандашей и прочих инструментов для рисования.

    10:36

    RoundR 3.0.2 — скругление углов для Android-устройств: Данное приложение убирает острые углы на изображении, скругляя их.

    10:36

    Adobe Photoshop Touch 1.1.1 для Android-смартфонов: Приложение предлагает основные функции Photoshop, полезные при работе на планшете.

    10:30

    Text from Tablet-SMS Messaging 2.08 — отправка SMS с планшета: Смысл в том, что набирать на планшете гораздо удобнее, чем на смартфоне, благодаря большей диагонали.

    10:28

    Dropbox 2.3.9.10 для Android — доступ к файлам на мобильном: Dropbox — это популярный веб-сервис, предназначенный для синхронизации данных на нескольких компьютерах и мобильных устройствах

    10:24

    Новая версия BSPlayer для Android : Приложение поддерживает воспроизведение большинства форматов

    10:22

    Новая версия клиента Twitter 5.81 для iOS : В нем доступен поиск, просмотр популярных твитов, тем и карт.

    10:20

    Volumouse v.2.01 - бесплатная утилита, обеспечивающая удобный способ управления уровнем звука в системе : Бесплатная утилита, обеспечивающая простой и удобный способ управления уровнем звука в системе

    10:20

    Обновление Facebook 6.3 для iOS : Выпущена новая версия фирменного приложения Facebook для iOS

    10:16

    PDFCreator v.1.7.1 - программа для создания PDF-документов из данных практически любых приложений Windows: Программа для создания PDF-документов из данных практически любых приложений Windows

    09:45

    Планшетный компьютер Cube U39GT с девятидюймовым Full HD дисплеем оценен в 230 долл.: Планшет Cube U39GT поддерживает технологию Miracast

    09:3012

    WinPatrol v.28.5 - небольшая программа для обеспечения безопасности вашего компьютера: Программа для обеспечения безопасности вашего компьютера

    09:10

    SmoothVideo Project (SVP) v.3.1.5 - программный пакет повышения плавности видео: Программный пакет повышения плавности видео

    08:35

    Смартфон Nokia Lumia 1020 стал доступен для предварительного заказа на территории США: Цена смартфона Nokia Lumia 1020 составляет 300 долл. с учётом оформления двухгодичного контракта

    08:3010

    Соцсеть для водителей "Говорит Авто" вышла для iPhone и iPad: "Говорит Авто" объявляет о выходе мобильного клиента для устройств на базе Apple iOS

    08:00

    Смартфон Samsung Galaxy S4 LTE-A стал доступен в чёрном и белом цветовом оформлении: За две недели в Южной Корее было продано 150 тысяч смартфонов Samsung Galaxy S4 LTE-A

    07:407

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